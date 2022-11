Οι Advengers ανακηρύχθηκαν Agency of the Year στα Social Media Awards 2022 - iefimerida.gr

Στην κορυφή των Social Media Awards 2022 βρέθηκαν οι ADVENGERS, αφού αναδείχθηκαν Agency of the Year up to 49 employees.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, οι ADVENGERS απέσπασαν πολλά βραβεία και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Agency of the Year, Platinum, αλλά και Gold βραβεία, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, τόσο σε δημιουργικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο.

To βραβείο Social Media Agency of the Year | Up to 49 employees στους Αdvengers

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τη διάκριση ως «Social Media Agency of the Year | Up to 49 employees» στα Social Media Awards! Τα social media, από το Facebook μέχρι το TikTok, απαιτούν στρατηγική, δημιουργικότητα, γνώση τεχνολογίας, συνεχή εκπαίδευση, πάθος για ανάλυση δεδομένων, αποτελεσματικά media και προσαρμοστικότητα στην κάθε αλλαγή. Επακόλουθο των παραπάνω, είναι η δημιουργία ουσιαστικών κοινοτήτων γύρω από κάθε brand, παρέχοντας το άμεσο feedback του καταναλωτή σε κάθε δράση, είτε αυτό μεταφράζεται σε follow είτε σε engagement είτε ακόμη και σε conversion. Ως ADVENGERS νιώθουμε ότι αυτή η διάκριση στα Social Media Awards, απεικονίζει παραστατικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά, όπως απορρέουν τόσο από τις διαφορετικές εξειδικεύσεις των ανθρώπων και των ομάδων μας όσο και από την καλή συνεργασία με τους συνεργάτες μας, φέρνοντας ουσιαστικό αποτέλεσμα στα brands που εκπροσωπούμε.», δήλωσε ο Γιώργος Γκριτζάλας, General Manager των ADVENGERS.