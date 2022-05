The Offer: Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Νονού» έρχεται στην COSMOTE TV - iefimerida.gr

Πώς έφτασε ο θρυλικός «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα από ένα στούντιο που δεν πίστευε καθόλου σε αυτόν, στις κινηματογραφικές αίθουσες και από εκεί στο πάνθεον της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας; Σε αυτό θα ρίξει φως η νέα σειρά The Offer, που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Τον ίδιο μήνα, 9 ακόμα νέες σειρές και νέοι κύκλοι σειρών (The Split, I Love That For You, Star Trek: Strange New Worlds, Duncanville, Barons, Sommerdahl Murders, La Jauria, Blanca, Redemption) θα εμπλουτίσουν την τηλεοπτική ατζέντα της COSMOTE TV. Παράλληλα, στην ταινιοθήκη της θα προστεθούν και οι 7 κύκλοι επεισοδίων της επιτυχημένης σειράς Californication, που προβλήθηκε από το 2007 έως το 2014, αποσπώντας 2 Emmy και την αποδοχή κοινού και κριτικών. Η σειρά θα προβάλλεται με διπλό επεισόδιο από Δευτέρα έως Πέμπτη (από Δευτέρα 2/5 - 00.00, COSMOTE SERIES HD).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή.

The Offer

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία της εμβληματικής τριλογίας του «Νονού», μέσα από τις αληθινές εμπειρίες δυο παθιασμένων παραγωγών και ενός νεόκοπου, άπειρου σκηνοθέτη που ανέλαβε το έργο επειδή κανείς άλλος δεν ήταν διατεθειμένος να το σκηνοθετήσει, μεταφέρονται στη «μικρή οθόνη». Στο επίκεντρο της σειράς, ο παραγωγός του «Νονού» Άλμπερτ Σ. Ράντι, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάιλς Τέλερ. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Μάθιου Γκουντ, Νταν Φόγκλερ, Μπερν Γκόρμαν, Κόλιν Χανκς, Τζιοβάνι Ρίμπισι και Τζούνο Τεμπλ.

Το The Offer θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ με τριπλό επεισόδιο (Κυριακή 1/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την έξοδο της πρώτης ταινίας του «Νονού» στους κινηματογράφους, το τριήμερο 19-21/5 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD), η COSMOTE TV θα προβάλει, τις ταινίες «Ο Νονός», «Ο Νονός 2», καθώς και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, τη νέα εκδοχή του «Νονού 3», «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» με διαφορετική αρχή και διαφορετικό φινάλε από αυτό της ταινίας του 1990.

The Split - 3η σεζόν (φινάλε σειράς)

Δέκα μήνες μετά τον χωρισμό τους, οι δύο δικηγόροι Νέιθαν και Χάνα, αναγκάζονται να συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά για να διαπραγματευτούν το δικό τους διαζύγιο. Όσο η διαδικασία προχωράει και η στρατηγική των δύο πρώην συζύγων συνεχώς μεταβάλλεται, τόσο το όνειρο ενός συναινετικού διαζυγίου σε φιλικό πλαίσιο, φαντάζει ολοένα και πιο ανέφικτο.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 5/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD. Οι προηγούμενοι 2 κύκλοι της σειράς είναι ήδη διαθέσιμοι on demand.

I Love That For You

Μια νεαρή γυναίκα, έχοντας αφήσει πίσω της τη μάχη με τη λευχαιμία σε παιδική ηλικία, φιλοδοξεί να γίνει παρουσιάστρια σε κανάλι τηλεπωλήσεων. Όταν τα σχέδιά της αποτυγχάνουν, προφασίζεται ότι η ασθένειά της έχει επιστρέψει, γεγονός που οδηγεί σε θεότρελες παρεξηγήσεις. Στον κεντρικό ρόλο βρίσκεται η Βανέσα Μπάγερ (Saturday Night Live, Will & Grace), η οποία πλαισιώνεται από τις υποψήφιες για Emmy Μόλι Σάνον και Σίμπιλ Σέπερντ (Moonlighting, Cybil).

Πρεμιέρα: Παρασκευή 6/5, 21.45, COSMOTE SERIES HD.

I Love That For You

Star Trek: Strange New Worlds

H πολυαναμενόμενη συνέχεια του δημοφιλούς franchise, στην «Strange New Worlds» εκδοχή του, ακολουθεί τις περιπέτειες του κυβερνήτη Κρίστοφερ Πάικ, καθώς καθοδηγεί το πλήρωμα του θρυλικού διαστημοπλοίου U.S.S. Enterprise, στη θαρραλέα αποστολή του να ανακαλύψει νέους κόσμους σε αχαρτογράφητες περιοχές του Διαστήματος.

Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ: Παρασκευή 6/5, 23.15, COSMOTE SERIES HD.

Duncanville – 3η σεζόν

Ο Ντάνκαν Χάρις, ένα συνηθισμένο έφηβο αγόρι, βρίσκεται πάντα ένα βήμα πριν τη λάθος απόφαση. Η ζωή του, ο ιδιόρρυθμος περίγυρός του και οι υστερικές φαντασιώσεις του ζωντανεύουν, σε μια «πικάντικη» adult κωμωδία κινουμένων σχεδίων.

Πρεμιέρα: Σάββατο 28/5, 20.30, COSMOTE SERIES HD.

Duncanville

Barons

Τη δεκαετία του 70, δύο φίλοι, ορμώμενοι από την αγάπη τους για τα θαλάσσια σπορ και με εφαλτήριο τις ειδυλλιακές παραλίες της Αυστραλίας, δημιουργούν δυο αντίπαλες μάρκες σανίδων του σερφ, δίχως να γνωρίζουν ότι η ξαφνική επιτυχία θα διαλύσει τον κόσμο τους και όλα όσα αγαπούν. Όταν οι επιχειρήσεις τους γίνονται mainstream, οι νεαροί φίλοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ζήλια, ομοφοβία, φυλετικές διακρίσεις και περίπλοκες εταιρικές πολιτικές. Τότε, αναγκάζονται να λάβουν αποφάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή τους για πάντα.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Κυριακή 1/5, 20.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Sommerdahl Murders – 3η σεζόν

Ο αστυνομικός ερευνητής Νταν Σόμερνταλ έχει αφιερώσει τη ζωή του στην προστασία της αγαπημένης του πόλης, η οποία δυστυχώς του έχει κοστίσει τον γάμο του. Μπορεί όμως να μάθει να αποδέχεται ότι η πρώην σύζυγός του είναι πλέον σε σχέση με τον Φλέμινγκ, ο οποίος εκτός από υπάλληλός του είναι και ο καλύτερός του φίλος;

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Σάββατο 7/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι ήδη διαθέσιμοι on demand.

La Jauria – 2η σεζόν

Από τους βραβευμένους με OSCAR® παραγωγούς του Α Fantastic Woman, η δημοφιλής σειρά από την Χιλή, που προβλήθηκε σε περισσότερες από 100 χώρες και έκανε αίσθηση για την ωμή ματιά της σε εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, επιστρέφει με 2η σεζόν. Στον νέο κύκλο επεισοδίων, η δολοφονία μιας νεαρής ταξιδιώτη και η εξαφάνιση δύο φίλων της μετά τη συμμετοχή τους σε ένα παράνομο πάρτι, επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της αστυνομίας.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 13/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD. Την ίδια μέρα, ο 1ος κύκλος της σειράς θα είναι διαθέσιμος on demand.

Blanca

H Μπλάνκα είναι μια νεαρή κοπέλα που έχασε την όρασή της όταν ήταν παιδί, αλλά όχι την αισιοδοξία και τη διάθεσή της για ζωή. Ο χαμός της μεγαλύτερης αδερφής της στα χέρια ενός κακοποιητικού συντρόφου οδηγεί στην κατάταξή της στην αστυνομία, την οποία κάποιοι σχολιάζουν αρνητικά λόγω της όρασής της. Γρήγορα όμως η Μπλάνκα καταφέρνει να αποδείξει την αξία της, αφού με οξυμένες τις υπόλοιπες αισθήσεις της, η συμβολή της στην εξιχνίαση εγκλημάτων, αποδεικνύεται πολύτιμη. Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 20/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Redemption

Η επιθεωρητής Κολέτ Κάνινχαμ εργάζεται με αφοσίωση στην αστυνομία του Λίβερπουλ, μέχρι τη στιγμή που δέχεται μια απροσδόκητη κλήση από Δουβλίνο. Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής την ενημερώνει πως πρέπει να μεταβεί στην πόλη για να αναγνωρίσει ένα πτώμα. Όταν η Κολέτ συνειδητοποιήσει πως πρόκειται για την εξαφανισμένη εδώ και 20 χρόνια κόρη της, αποφασίζει να μείνει στην Ιρλανδία για να διαλευκάνει τα αίτια πίσω από το θάνατο της, χωρίς να είναι προετοιμασμένη για αυτό που θα ανακαλύψει. 

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back: Παρασκευή 27/5, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.