Η νέα σειρά του Τζορτζ Κλούνεϊ, Catch-22, έρχεται τον Μάιο στην Cosmote TV

Πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV κάνει τον Μάιο, η πολυσυζητημένη νέα μίνι-σειρά του Τζορτζ Κλούνεϊ, Catch-22.

Με τον 2 φορές βραβευμένο με OSCAR® Αμερικανό ηθοποιό στον ρόλο του σκηνοθέτη, του παραγωγού και του πρωταγωνιστή, η βασισμένη στην ομώνυμη κλασική νουβέλα του Τζόζεφ Χέλερ ιστορική σειρά, ακολουθεί τις περιπέτειες μίας αεροπορικής μοίρας των ΗΠΑ που μάχεται στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Catch-22 κάνει πρεμιέρα -σε Α’ προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD - την Κυριακή 19/5 στις 23.00, 48 ώρες μετά την Αμερική, και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμο on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Εκτός από τον Τζορτζ Κλούνεϊ, το καστ της σειράς περιλαμβάνει τους βραβευμένους Χιου Λόρι (House M.D., Tomorrowland, Veep), Κάιλ Τσάντλερ (Manchester By The Sea, Carol, The Spectacular Now, Super 8) και Κρίστοφερ Άμποτ (Whiskey Tango Foxtrot, It Comes At Night, A Most Violent Year).

Στις πρεμιέρες του Μαΐου ανήκει και το ιστορικό δράμα The Spanish Princess (Δευτέρα 6/5, 23.00, 24 ώρες μετά την Αμερική), που βασίζεται στην επιτυχημένη σειρά βιβλίων της Φίλιπα Γκρέγκορι («The Constant Princess» και «The King’s Curse») και παρουσιάζει την ιστορία της Ισπανίδας πριγκίπισσας, Αικατερίνης της Αραγονίας, που είχε φιλοδοξία να στεφθεί Βασίλισσα της Αγγλίας. Τα prequels The White Princess και The White Queen, που προηγούνται χρονολογικά της σειράς, θα είναι διαθέσιμα, από τις 6/5, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Επίσης, την Τετάρτη 22/5, στις 23.00 έρχεται σε Α’ προβολή με διπλό επεισόδιο (24 ώρες μετά την Αμερική) η σειρά δράσης Blood & Treasure, για την ιστορία καταδίωξης ενός τρομοκράτη, ο οποίος χρηματοδοτεί τις επιθέσεις του από κλεμμένα έργα τέχνης.

Με νέους κύκλους έρχονται στο COSMOTE CINEMA 4HD οι δημοφιλείς σειρές Riviera και Mary Kills People. Στον 2ο κύκλο της σειράς θρίλερ Riviera, η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Τζούλια Στάιλς επιστρέφει στον ρόλο της Georgina, της χήρας του Έλληνα μεγιστάνα Constantine Clios (Παρασκευή 24/5, 22.00), με φόντο τη Γαλλική Ριβιέρα. Από την Παρασκευή 24/5 οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τον πρώτο κύκλο της σειράς, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στον 3ο και τελευταίο κύκλο της δραματικής σειράς Mary Kills People (Κυριακή 19/5, 22.00), η Dr. Mary Harris (Καρολίν Νταβερνάς) βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προσωπικές της επιλογές. Οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Άλλες 5 πρεμιέρες σειρών στην COSMOTE TV τον Μάιο

Στο μηνιαίο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 4HD ξεχωρίζουν οι πρεμιέρες των νέων σειρών The InBetween, The Victim και PEN15, ενώ με νέα σεζόν επιστρέφουν τα Grantchester και Better Things.

Την Τετάρτη 22/5 κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 4HD η δημοφιλής μίνι σειρά μυστηρίου από τη Μ. Βρετανία, The Victim (22.00), με την υπογραφή του Ρομπ Γουίλιαμς (Killing Eve, The Man in the High Castle), ενώ την Πέμπτη 30/5, στις 23.00 έρχεται σε Α’ προβολή η sci-fi δραματική σειρά The InBetween. Στο μηνιαίο πρόγραμμα του καναλιού ξεχωρίζει και η πρεμιέρα της κωμικής σειράς PEN15, που μας μεταφέρει στο 2000, μέσα από την ιστορία δύο 13χρονων κοριτσιών (Παρασκευή 31/5, 21.00).

Τέλος, με νέους κύκλους επιστρέφουν στο κανάλι το αστυνομικό δράμα Grantchester (πρεμιέρα 3ου κύκλου την Πέμπτη 16/5, 22.00) και η δραμεντί Better Things (πρεμιέρα 3ου κύκλου την Παρασκευή 31/5, 21.30), όπου παρακολουθούμε την Πάμελα Άντλον στο ρόλο της χωρισμένης μητέρας Sam Fox, που προσπαθεί να ισορροπήσει την επαγγελματική της ζωή και την σχέση της με τις 3 κόρες της.

Όλα τα επεισόδια των σειρών, μετά την προβολή τους στο COSMOTE CINEMA 4HD θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.