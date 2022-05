Ο «τελικός» Ολυμπιακός-Μονακό, τα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός & Άρης-Ολυμπιακός και ο τελικός Κυπέλλου Γαλλίας, Νις-Ναντ αποκλειστικά στο Novasports - iefimerida.gr

Ο «τελικός» του Ολυμπιακού για την πρόκριση στο FinalFour του Βελιγραδίου της EuroLeague, Ελληνικά και ξένα ποδοσφαιρικά ντέρμπι, «κούπα» στη Γαλλία και η ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έρχονται αυτή την εβδομάδα στο Novasports!

Τα φώτα στρέφονται στο μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη 4/5 (21:30) στο ΣΕΦ τη γαλλική ομάδα και θα επιδιώξουν με τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους να κάνουν το 3-2 στη σειρά έτσι ώστε να σφραγίσουν το εισιτήριο για την πρωτεύουσα της Σερβίας, εκεί όπου στις 19-21/5 θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ και θα καλυφθεί αποκλειστικά από το Novasports. Οι «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα θα βρίσκονται στο πλευρό της ελληνικής ομάδας, τόσο πριν από την έναρξη (20:30) όσο και αμέσως μετά με όλο το ρεπορτάζ, τις δηλώσεις, αναλύσεις, σχόλια και εκλεκτούς καλεσμένους.

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ, θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τον 5ο αγώνα της σειράς Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου (3/5, 21:00) για το ποια από τις δύο ομάδες, θα προκριθεί στο Βελιγράδι, εκεί όπου έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριοι οι Αναντολού Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον στρέφεται και στους ημιτελικούς του 7DAYS EuroCup, Ανδόρα – Μπούρσασπορ (3/5, 21:00) και Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια (4/5, 21:30).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη πέφτουν τα φώτα των φίλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς την Τετάρτη 4/5 (19:00) θα διεξαχθεί το εξ’ αναβολής ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική των Play Offs της Super League Interwetten, ενώ την Κυριακή 8/5 (21:00) είναι η σειρά του ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός για την 7η αγωνιστική. Παράλληλα, την ίδια ημέρα (8/5, 18:00) θα μεταδοθεί και η αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ, ενώ το Σάββατο 7/5 (19:30) θα καλυφθεί ο αγώνας Ατρόμητος – Ιωνικός για την 6η αγωνιστική των Play Out της Super League Interwetten.

Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δεσπόζει το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο – Ρεάλ (8/5, 22:00) για την ισπανική La Liga Santander, στη Γαλλία θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Coupe de France, Νις – Ναντ (7/5, 22:00), ενώ πλήρη αγωνιστική δράση έχουμε στη Bundesliga, στη Ligue 1, στην Eredivisie, στην JupilerProLeague και στην EFLChampionship.

Για μια ακόμη χρονιά, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βραβεύει τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και μας έκαναν να συγκινηθούμε με τα επιτεύγματά τους. Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Στέφανος Ντούσκος, ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Άννα Ντουντουνάκη και όλοι όσοι έλαμψαν με τις επιδόσεις αλλά και το ήθος τους, θα βρίσκονται στην ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η εκδήλωση, που θα παρουσιάσουν οι Λίλα Κουντουριώτη και ο Γιαννίκος Δούσκας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5/5 στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime. Θα είναι επίσης διαθέσιμη και στο Web TV και YouTube του Novasports.

Euroleague Originals: Back to Basketball

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο μοναδικά ντοκιμαντέρ της EuroLeague θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από την Τετάρτη 4/5 - Κυριακή 8/5 σε αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση οι συνδρομητές του Novasports: Euroleague Originals: Back to Basketball. Πρωταγωνιστής είναι ο τηλεοπτικός σταρ Darko Peric της παγκόσμιας επιτυχίας La Casa de Papel. Ο γνωστός για τη λατρεία του στο μπάσκετ "Helsinki" κάνει μια αναδρομή στην τελευταία διετία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, από την ακύρωση της Ευρωλίγκα για τη σεζόν 2019/2020 μέχρι την ανακήρυξη της Αναντολού Εφές σε πρωταθλήτρια Ευρώπης για τη σεζόν 2020/2021. Στα ντοκιμαντέρ εμφανίζονται τεράστιες προσωπικότητες του αθλήματος, όπως ο 9 φορές πρωταθλητής Ευρώπης Zeljko Obradovic και νυν τεχνικός της Παρτίζαν Βελιγραδίου, ο MVP του περσινού Final Four Vasilije Micic και ο δις πρωταθλητής ΝΒΑ Pau Gasol. Συμπεριλαμβάνονται επίσης και αδημοσίευτα πλάνα από τα παρασκήνια του περσινού Final Four στην Κολωνία όπου η Αναντολού Εφές κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την κορυφή της Ευρωλίγκα.

Τρίτη 3 Μαΐου

16:30 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen Φάση των «16» Pegula-Andreescu , Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Φάση των «16» , Novasports6 σε περιγραφή του 18:30 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen Φάση των «16» Teichmann-Rybakina , Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Φάση των «16» , Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague Play Offs 5ος Αγώνας: Μπαρτσελόνα-Μπάγερν Μονάχου , Novasports Prime σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

, Novasports Prime σε περιγραφή του 21:00 EFL Championship Αγγλίας, 33η αγωνιστική (εξ αναβολής): Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ , Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Novasports2 σε περιγραφή του 21:00 7DAYS EuroCup Ημιτελικός Ανδόρα - Μπούρσασπορ , Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

, Novasports4 σε περιγραφή του 21:00 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen Φάση των «16» Raducanu-Kalinina, Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Τετάρτη 4 Μαΐου

13:00 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen A’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

A’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του 15:00 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen B’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

B’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του 17:00 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen Γ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

Γ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του 18:00 PreGameShow ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός , Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιώργο Λιώρη και τον Γιάννη Πάγκο

, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον και τον 19:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten Play Off 4η αγωνιστική (εξ αναβολής): ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός , Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη και του Γιάννη Πάγκου , ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη, Βασίλη Κωνσταντόπουλου και Θωμά Μίχου

, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του και του , ανάλυση του και ρεπορτάζ των και 19:00 Euroleague Originals: Back to Basketball, Novasports4

Novasports4 20:30 Playmakers Α’ μέρος , Novasports4 και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον ΓρηγόρηΠαπαβασιλείου

, Novasports4 και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον 21:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open Δ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του ΧαράλαμπουΣαραντινάκη

Δ’ Προημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague Play Offs 5ος αγώνας: Ολυμπιακός-Μονακό , Novasports4 και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του ΝικήταΑυγουλή , σχόλιο του ΔημήτρηΚαρύδα και ρεπορτάζ της ΔώραςΠαντέλη

, Novasports4 και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του , σχόλιο του και ρεπορτάζ της 21:30 7DAYS EuroCup Ημιτελικός Βαλένθια-Βίρτους Μπολόνια , Novasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

, Novasports5 σε περιγραφή του 23:30 Playmakers Β’ μέρος, Novasports4 και στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 5 Μαΐου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:30 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του 19:00 Ετήσια εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής , Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr σε παρουσίαση της Λίλας Κουντουριώτη και του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr σε παρουσίαση της και του και ρεπορτάζ του 19:00 Euroleague Originals: Back to Basketball, Novasports4

Novasports4 22:00 Τένις WTA 1000 Mutua Madrid Open, Ημιτελικός, Novasports6 σε περιγραφή του ΔημήτρηΚαρύδα

Παρασκευή 6 Μαΐου

14:30 Euroleague Originals: Back to Basketball, Novasports Prime

Novasports Prime 19:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 33η αγωνιστική: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Ντάρμσταντ , Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Novasports Prime σε περιγραφή του 20:30 TheBetssonMatchdayPreview , Novasports3καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη

, Novasports3καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr 21:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga, 33η αγωνιστική: Μπόχουμ-Αρμίνια Μπίλεφελντ , Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Novasports3 σε περιγραφή του 21:30 B’ Κατηγορία ιταλικού πρωταθλήματος 38η αγωνιστική: Περούτζια-Μόντσα , Novasports2

, Novasports2 22:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1, 36η αγωνιστική: Λιλ-Μονακό , Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Novasports Prime σε περιγραφή του 22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander, 35η αγωνιστική: Λεβάντε-Ρεάλ Σοσιεδάδ , Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Novasports1 σε περιγραφή του 22:00 Β’ Κατηγορία ισπανικού πρωταθλήματος La Liga SmartBank, 39η αγωνιστική: Λας Πάλμας-Μιραντές Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Σάββατο 7 Μαΐου

03:00 BKFC 25 , Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

, Novasports6 σε περιγραφή του 14:30 EFL Championship Αγγλίας 46η αγωνιστική, Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

14:30 EFL Championship Αγγλίας 46η αγωνιστική, Novasports6 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μαγιόρκα-Γρανάδα , Novasports1 περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Novasports1 περιγραφή του 16:00 Matchday Live , Novasports Prime με τον ΑποστόληΛάμπο

, Novasports Prime με τον 16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Γκρόιτερ Φιρτ-Ντόρτμουντ , Novasports3 περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

, Novasports3 περιγραφή του 16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Χόφενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν , Novasports4 περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

, Novasports4 περιγραφή του 16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου , Novasports5 περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Novasports5 περιγραφή του 16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Κολωνία-Βόλφσμπουργκ , Novasports Start περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Novasports Start περιγραφή του 17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βαλένθια, Novasports1 περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Novasports1 περιγραφή του 18:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μπρεστ-Στρασμπούρ , Novasports2 περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

, Novasports2 περιγραφή του 19:30 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten Play Out 6η αγωνιστική: Ατρόμητος-Ιωνικός , Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου , ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του , ανάλυση του και ρεπορτάζ του 19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Κάδιθ-Έλτσε , Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

, Novasports1 σε περιγραφή του 19:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Χέρτα-Μάιντς , Novasports3 περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Novasports3 περιγραφή του 19:30 Τένις WTA 1000 MutuaMadridOpen Τελικός , Novasports6 περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Novasports6 περιγραφή του 19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Θέλτα-Αλαβές , Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών , Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τον 21:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga, 33η αγωνιστική: Σάλκε-Ζανκτ Πάουλι , Novasports3 περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Novasports3 περιγραφή του 22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Μπέτις-Μπαρτσελόνα , Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

, Novasports1 σε περιγραφή του 22:00 Γαλλικό Κύπελλο Coupe de France, Τελικός Νις-Ναντ , Novasports2 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Novasports2 σε περιγραφή του 22:50 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS 10η αγωνιστική: Charlotte FC-Inter Miami CF , Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Euroleague Originals: Back to Basketball, Novasports Prime

Κυριακή 8 Μαΐου

14:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Μετς-Λιόν , Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

, Novasports2 σε περιγραφή του 14:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League, Play Off 3η αγωνιστική: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Κλαμπ Μπριζ , Novasports1 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

, Novasports1 σε περιγραφή του 14:30 Β’ Κατηγορία γερμανικού πρωταθλήματος 2. Bundesliga: Άουε-Βέρντερ Βρέμης , Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

, Novasports3 σε περιγραφή του 14:30 Euroleague Originals: Back to Basketball, Novasports4

Novasports4 15:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Χετάφε-Βαγιεκάνο , Novasports Prime σε περιγραφή του ΗλίαΒλάχου

, Novasports Prime σε περιγραφή του 15:30 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie: Άλκμααρ-Άγιαξ , Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

, Novasports4 σε περιγραφή του 16:00 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Ρενς-Λανς , Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Novasports2 σε περιγραφή του 16:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ , Novasports5 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Novasports5 σε περιγραφή του 17:15 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη , Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Novasports1 σε περιγραφή του 17:30 PreGameShow ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ , Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιάννη Πάγκο

, Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον 17:45 Ολλανδικό πρωτάθλημα Eredivisie, 32η αγωνιστική: Φέγενορντ-Άιντχοφεν , Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Novasports4 σε περιγραφή του 18:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten, Play Off 7η αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ , Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου , ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Θωμά Μίχου και του Κωστή Μπότσαρη

, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του , ανάλυση του και ρεπορτάζ του και του 18:05 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Λοριάν-Μαρσέιγ , Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

, Novasports2 σε περιγραφή του 18:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου-Στουτγκάρδη , Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

, Novasports3 σε περιγραφή του 19:30 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Εσπανιόλ-Οσασούνα , Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

, Novasports1 σε περιγραφή του 19:30 Βελγικό πρωτάθλημα Jupiler Pro League: Αντβέρπ-Άντερλεχτ , Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

, Novasports5 σε περιγραφή του 20:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών, Α’ μέρος , Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη και τον 20:30 Μπάγερν Μονάχου πρωταθλήτρια Γερμανίας 2022! LIVE στο Novasports3 και στο YouTube του Novasports.gr

στο Novasports3 και στο YouTube του Novasports.gr 20:30 Γερμανικό πρωτάθλημα Bundesliga: Λειψία-Άουγκσμπουργκ , Novasports6 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

, Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 Ελληνικό πρωτάθλημα Super League Interwetten: Άρης-Ολυμπιακός , Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη, ανάλυση του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Βασίλη Κωνσταντόπουλου

, Novasports Prime και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του ανάλυση του και ρεπορτάζ των και 21:45 Γαλλικό πρωτάθλημα Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Τρουά , Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

, Novasports2 σε περιγραφή του 21:45 Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ Lega Serie A, 30η αγωνιστική: Τριέστε-Τρεβίζο, , Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

, Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 Ισπανικό πρωτάθλημα La Liga Santander: Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης , Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

, Novasports1 σε περιγραφή του 23:00 Ώρα των Πρωταθλητών, Β’ μέρος , Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

, Novasports Prime και στο YouTube του Novasports.gr με τη και τον 23:45 Euroleague Originals: Back to Basketball, Novasports4

Δευτέρα 9 Μαΐου