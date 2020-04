Το σπέσιαλ ντοκιμαντέρ «The Insider-We'll Always Have Paris» με σφραγίδα EuroLeague στα κανάλια Novasports

Oι φίλοι του μπάσκετ την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:45, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πρώτη μετάδοση στο Novasports1HD και στο Nova GO, το ντοκιμαντέρ της σειράς The Insider, με τίτλο «We’ll Always Have Paris».

Πρόκειται για μία παραγωγή της διοργανώτριας αρχής της EuroLeague και οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας θα παρακολουθήσουν την πορεία της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα του 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το Final Four στο Παρίσι και την κατάκτηση του τροπαίου.

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την οποία θα απολαμβάνετε αποκλειστικά μέχρι το 2023 από τα κανάλια Novasports, δανείζεται τη γνωστή ατάκα (We’ll Always Have Paris) της θρυλικής ταινίας «Casablanca» και προσκαλεί τους πρωταγωνιστές των «Μπλαουγκράνα» σε μία εκ βαθέων συζήτηση για την πορεία της ομάδας εκείνη τη χρονιά έως τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο προπονητής Τσάβι Πασκουάλ, ο θρύλος Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο αρχηγός Ρότζερ Γκριμάου αλλά και, μεταξύ άλλων, οι Ρίκι Ρούμπιο και Έραζεμ Λόρμπεκ θυμούνται αξέχαστες στιγμές και ιστορίες για το πώς έφτασαν μέχρι την κορυφή χάνοντας μόνο δύο φορές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σεζόν.

Το εξαιρετικό αυτό ντοκιμαντέρ με το σπάνιο αρχειακό υλικό, που θα μας γυρίσει πίσω το χρόνο, θα προβληθεί και σε επανάληψη την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 18:00 από το Novasports3HD. Παράλληλα, την Τετάρτη 29 Απριλίου από τις 11:00 το πρωί το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο on demand αποκλειστικά μέσω του Web TV του Novasports.gr για όλους τους επισκέπτες του site.