Novacinema: Ο Νοέμβριος έρχεται δυναμικά με άρωμα γυναίκας -Συναρπαστικές πρεμιέρες με Penelope Cruz, Halle Berry, Susan Sarandon - iefimerida.gr

Ο Νοέμβριος έρχεται φινετσάτα, δυναμικά και με…άρωμα γυναίκας, στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, τα κανάλια Novacinema και αναμένεται να καθηλώσει τους σινεφίλ και συνδρομητές της Nova!

Πρεμιέρες από blockbusters, νέες σειρές, σπέσιαλ αφιερώματα και πολλές πρεμιέρες συνθέτουν ένα άκρως εντυπωσιακό κινηματογραφικό portfolio!

Όλες οι Κυριακές του Νοεμβρίου στο Novacinema1 φιλοξενούν μεγάλες πρεμιέρες που θα καθηλώσουν! Την Κυριακή 6/11 (22:00) θα προβληθεί η κωμωδία δράσης «Jolt» με τους Kate Beckinsale, Stanley Tucci, Susan Sarandon, Bobby Cannavale» σε σκηνοθεσία Tanya Wexler. Μία γυναίκα με διαταραχή θυμού συγκρατεί τα δολοφονικά της ένστικτα με μία συσκευή, η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής όταν ο μόνος άνδρας που την αποδέχτηκε για αυτό που είναι δολοφονείται.

Jolt

Συνέχεια την Κυριακή 13/11 (22:00) με την ταινία δράσης «The 355​» και τους Penelope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong'o σε σκηνοθεσία Simon Kinberg. Τέσσερις σκληροτράχηλες πράκτορες αναλαμβάνουν μία θανάσιμη αποστολή όταν ένα όπλο υψίστης ασφαλείας πέφτει σε λάθος χέρια, ενώ μία μυστηριώδης γυναίκα ανατρέπει διαρκώς τα πλάνα τους.



The 355

Την Κυριακή 20/11 (22:00) είναι η σειρά της κωμωδίας «The Good Boss» με τους Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Fernando Leon de Aranoa. Ο χαρισματικός ιδιοκτήτης μίας οικογενειακής επιχείρησης θέλει να κερδίσει έναν διαγωνισμό, αλλά, την ίδια ώρα, καλείται να διαχειριστεί μία σειρά από έκρυθμες καταστάσεις που απειλούν τον στόχο του.

The Good Boss

Η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου (27/11, 22:00) φέρνεις στις οθόνες την περιπέτεια «Moonfall» με τους Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland, Michael Pena σε σκηνοθεσία του Roland Emmerich.

Moonfall

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται δύο συναρπαστικές πρεμιέρες στο Novacinema4! Από τo Σάββατο 26/11 και κάθε Σάββατο στις 22:00 κάνει πρεμιέρα η σειρά «Monarch» με τους Susan Sarandon, Trace Adkins, Anna Friel​. Το «Monarch» είναι ένα επικό μουσικό δράμα πολλών γενεών για την πρώτη οικογένεια της κάντρι μουσικής της Αμερικής. Στο «Monarch», οι Romans είναι παθιασμένοι και εξαιρετικά ταλαντούχοι και το όνομά τους είναι συνώνυμο με την ειλικρίνεια, όμως η ίδια η βάση της επιτυχίας αυτής της οικογένειας είναι ένα ψέμα. Όταν οι επικίνδυνες αλήθειες βγαίνουν στην επιφάνεια, η βασιλεία των Romans τίθεται σε κίνδυνο.

Monarch

Νωρίτερα, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου και την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στις 21:20 κάνει πρεμιέρα η σειρά «Son of a Critch» με τους Malcolm McDowell, Benjamin Evan Ainsworth.​ Ο 11χρονος Mark μεγαλώνει στη Νέα Γη της δεκαετίας του 1980, όπου πλοηγείται ξεκινώντας το γυμνάσιο, κάνοντας φίλους και συνδέοντας τη μικρή συλλογή ανθρώπων στον περιορισμένο κόσμο του.

Son of a Critch

Ο Νοέμβριος όμως φέρνει και πλούσιο περιεχόμενο με τα NewBoxSets στην ΕΟΝ! Οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τέσσερις (4) σεζόν της σειράς «The Durrells» με τους Keeley Hawes, Αλέξη Γεωργούλη, Γιώργο Καραμίχο που είναι βασισμένη στα βιβλία του Gerald Durrell και στις παιδικές του αναμνήσεις από την Κέρκυρα. Η βρετανική κωμική-δραματική σειρά ήταν υποψήφια για 4 Βραβεία BAFTA. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τις δύο (2) σεζόν της σειράς «Mafia only Kills in Summer» και τη σειρά «The Salisbury Poisonings».



Mafia only Kills in Summer

Με αφορμή την «International Day for the Elimination of Violence against Women» στις 25/11 το Novacinema2 φτιάχνει ένα αφιέρωμα από τη Δευτέρα 21/11 έως την Παρασκευή 25/11 κάθε βράδυ στις 22:00 με τις ταινίες «Enough» (21/11), «Promising Young Woman» (22/11), «Fear» (23/11), «Color Purple» (24/11), «A Girl From Mogadishu & ​Enough» (25/11).



Promising Young Woman

Color Purple

Το «Σινεμά του κόσμου», κάθε Τετάρτη στις 22:00, μιλά όλες τις γλώσσες στο Novacinema1 και ταξιδεύει τους συνδρομητές μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις κι έχουν βγάλει τις χώρες τους ασπροπρόσωπες! Αυτόν τον μήνα, θα απολαύσουν αγαπημένες ταινίες όπως το «The Truth» (Γαλλία, Ιαπωνία, Ελβετία) στις 2/11, «A Son» (Τυνησία) στις 9/11, «White as Snow» (Βέλγιο, Γαλλία) στις 16/11, «The Bromley Boys» (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 23/11, ​«Mystery In St. Tropez» (Βέλγιο, Γαλλία) στις 30/11.

Παράλληλα, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Family Movie Night» και κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Classic Sundays», ενώ κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 η ζώνη «Bloody Fridays» προσφέρει τρόμο και σασπένς.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό με τα show «America’s Got Talent» (κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21:30, «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» (κάθε βράδυ μετά τη ταινία των 21:00)και τη σειρά «Passport to Freedom» (κάθε Τρίτη και Τετάρτη).

Για τους σινεφίλ, η EON εξασφαλίζει περισσότερες από 350 αποκλειστικές πρεμιέρες ταινιών το χρόνο, μοναδικές σειρές, καθώς και lifestyle εκπομπές, shows και ντοκιμαντέρ. Με τη δυνατότητα θέασης On Demand, οι συνδρομητές Nova-Wind θα μπορούν να απολαύσουν σε ετήσια βάση, 500 τίτλους ταινιών, πάνω από 350 πρεμιέρες σειρών, περισσότερα από 700 επεισόδια σειρών και 500 επεισόδια από τα κανάλια FOX και Fox Life. Παράλληλα, η ΕΟΝ TV εξασφαλίζει εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για παιδιά, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια το χρόνο και πάνω από 200 παιδικές ταινίες.