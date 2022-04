Novacinema FAST & FURIOUS γεμάτο ταχύτητα και αδρεναλίνη - iefimerida.gr

Η Nova ανεβάζει ταχύτητα και με αδρεναλίνη που ξεπερνά το όρια βάζει τους συνδρομητές της στη θέση του οδηγού προκειμένου να απολαύσουν συναρπαστικό κινηματογραφικό θέαμα με το «Fast & Furious»!

Από τη Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου έως το Σάββατο 30 Απριλίου, τα απόλυτα… γκάζια θα μαρσάρουν μέσα από το κανάλι Novacinema FAST & FURIOUSκαι όλες τις ταινίες, συμπεριλαμβανομένης και της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας της πιο πρόσφατης ταινίας του, «F9: The Fast Saga». Κάθε μέρα θα προβάλλονται τρεις ταινίες back-to-back, αφιερώματα, πλούσιο υλικό από τα παρασκήνια και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To franchise του Fast & Furious από την Universal Studio και μέσα από το pop up κανάλι περιλαμβάνει όλους τους πρωταγωνιστές Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jason Statham, Eva Mendes, ενώ στη μεγάλη πρεμιέρα «F9: THE FAST SAGA» της Κυριακής 17/4 (22:00) στο Novacinema1 οι Vin Diesel, Charlize Theron, John Cena έρχονται να καθηλώσουν!​ Η ήσυχη ζωή του Ντομ και της Λέτι, και του μικρού τους γιου, βρίσκεται σε κίνδυνο όταν το παρελθόν εμφανίζεται μπροστά τους, στο πρόσωπο ενός επικίνδυνου οδηγού που αποτελεί απειλή για την ανθρωπότητα.

Απολαύστε το Fast and the Furious στην ΕΟΝ, τη νέα πλατφόρμα της Nova, με δυνατότητα Catchup 7 ημερών, αλλά και On Demand στον ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο «Novacinema Fast & Furious».