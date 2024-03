Nova: And the Oscars goes to... στις ταινίες που θα προβληθούν αποκλειστικά στα Novacinema - iefimerida.gr

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να προβάλλει τις ταινίες που έχουν διακριθεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία.

Στα φετινά Oscars 10 βραβεία σε όλες τις Premium Κατηγορίες, κατέκτησαν οι ταινίες “Oppenheimer”, "The Zone of Interest", "Anatomy of a Fall" που θα προβληθούν αποκλειστικά από τα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

Στη φετινή λαμπερή τελετή απονομής των Oscars διακρίθηκαν:

Η ταινία "Oppenheimer" του Christopher Nolan σημείωσε high score αποσπώντας 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων: Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Ηθοποιού για τον Cillian Murphy, Καλύτερου Ηθοποιού σε Β' Ανδρικό Ρόλο (Robert Downey Jr).

Η ταινία "The Zone of Interest" κατέκτησε 2 βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, Καλύτερου Ήχου.

Το φιλμ "Anatomy of a Fall" κέρδισε 1 βραβείο, αυτό του Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

Όλες οι παραπάνω ταινίες αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2024-2025 που θα απολαύσουν οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

