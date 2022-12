Η Nova εμπλουτίζει περαιτέρω το πλούσιο περιεχόμενό της -Με το νέο κανάλι σειρών Epic Drama του Viasat World - iefimerida.gr

Η Nova, μέλος της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Epic Drama, το κανάλι του διεθνούς ραδιοτηλεοπτικού φορέα Viasat World με τις πιο δημοφιλείς και βραβευμένες δραματικές σειρές και σειρές εποχής!

Με την προσθήκη του νέου θεματικού καναλιού, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 18 χώρες και σε περισσότερους από 20.000.000 συνδρομητές σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και είναι αφιερωμένο στις πιο πολυτελείς και απολαυστικές δραματικές σειρές εποχής από όλο τον κόσμο, η Nova μέσα από την πολυετή συνεργασία της με το ViasatWorld εμπλουτίζει περαιτέρω την εμπειρία των συνδρομητών της, παρέχοντας πρόσβαση σε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας.

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο του EpicDrama μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ όποτε θέλουν, μέσω των υπηρεσιών Catch up 7 ημερών και On Demand με επιλεγμένα προγράμματα του καναλιού κάτω από τον αντίστοιχο κατάλογο στην ΕΟΝ.

Το κανάλι προβάλλει συναρπαστικές και συγκινητικές ιστορίες πάθους, ηρωισμού, προδοσίας, αγάπης και απώλειας που ζωντανεύουν στην οθόνη, μέσα από εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά που ταξιδεύουν τον θεατή στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Επικό Δράμα, σε μια ευρεία γκάμα του είδους, όπως: έγκλημα και μυστήριο, θρίλερ, κλασική λογοτεχνία αλλά και ιστορικά γεγονότα. Πραγματικές ιστορίες που άφησαν το σημάδι τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ζωντανεύουν ξανά, παρουσιάζοντας στο μοντέρνο κοινό τα σπουδαία γεγονότα και τους σπουδαίους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν σε αυτά.

Το Epic Drama προσφέρει premium περιεχόμενο, με βραβευμένες σειρές (BAFTA/Χρυσές Σφαίρες), κυρίως ευρωπαϊκής και βρετανικής παραγωγής και σειρές πρώτης προβολής με όλες τις σεζόν!

Οι βασικοί θεματικοί άξονες του καναλιού είναι οι εξής:

DecadentDrama : Αντι-ήρωες, που ζουν ζωές σχεδόν πέρα από κάθε φαντασία

: Αντι-ήρωες, που ζουν ζωές σχεδόν πέρα από κάθε φαντασία Thrilling Drama : Ιστορίες και περιπέτειες στα όρια ζωής και θανάτου

: Ιστορίες και περιπέτειες στα όρια ζωής και θανάτου Crime Drama : Κλασικά και συναρπαστικά μυστήρια δολοφονίας με γνωστούς ντετέκτιβ

: Κλασικά και συναρπαστικά μυστήρια δολοφονίας με γνωστούς ντετέκτιβ Premium Event Series: Αποκλειστικές, παγκοσμίου φήμης σειρές που καθηλώνουν

Μεταξύ άλλων οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις σειρές «All Creatures Great and Small», «Murdoch Mysteries», «Inspector George Gently», «Das Boot», «Endeavour», «Poldark», «Miss Scarlet and the Duke», «Ms Fisher's Modern Murder Mysteries», «Grantchester», «Sisi», Dalgliesh», «Agatha Christie's Marple», «Jamestown».





Ο Benjamin Groocock, CEO του Viasat World τόνισε: «Με την UnitedGroup έχουμε μια δυνατή και πολυετή διεθνή συνεργασία και τώρα είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Nova για το λανσάρισμα του Epic Drama στην πλατφόρμα της στην Ελλάδα. Έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες ώρες νέου περιεχομένου για το Epic Drama, φτιάχνοντας ένα πολύ ισχυρό περιεχόμενο με συναρπαστικές δραματικές σειρές εποχής που ξέρουμε ότι οι τηλεθεατές μας θα τις λατρέψουν από την πρώτη στιγμή της προβολής τους».

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media επισήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με το Viasat World, έναν κορυφαίο πάροχο παραγωγής περιεχομένου στον ευρωπαϊκό χώρο που εμπλουτίζει με εξαιρετικά δημοφιλή και ποιοτικά κανάλια την πλατφόρμα μας. Το Epic Drama υπογραμμίζει αυτή την κορυφαία ποιότητα προγράμματος, προσφέροντας στους συνδρομητές μας διεθνείς και αναγνωρισμένες δραματικές σειρές εποχής για όλα τα γούστα, με αφήγηση που μιλάει απευθείας στην καρδιά των θεατών».