«The Night of the Legend»: Η μεγάλη βραδιά προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports - iefimerida.gr

H μεγάλη βραδιά για τον Βασίλη Σπανούλη είναι αποκλειστικά στο Novasports!

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του μπάσκετ και στους συνδρομητές της να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στο Novasports 4 την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη εκδήλωση «The Night of the Legend» που διοργανώνει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο ΣΕΦ προς τιμήν του Βασίλη Σπανούλη τιμώντας τον για την προσφορά του. Η βραδιά που διοργανώνει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ προς τιμήν του θρύλου του μπάσκετ, θα είναι μια αναγνώριση της προσφοράς του στο άθλημα και θα χαρακτηριστεί από την λαμπρότητα της εκδήλωσης και τη συμμετοχή εκλεκτών προσκεκλημένων παγκόσμιου βεληνεκούς καθώς και προσωπικοτήτων του ελληνικού αθλητισμού.

Μετά την απόσυρση της φανέλας του V-Span, θα ακολουθήσει φιλικός αγώνας της ομάδας του Ολυμπιακού με μια από τις πλέον ιστορικές ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την Armani Milano. Λεπτομέρειες όπως η ειδικά σχεδιασμένη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα για μια και μόνο φορά στο φιλικό αυτό, θα αντανακλά το μεγαλείο της καριέρας του πρώην «ερυθρόλευκου» αρχηγού.

Οι Playmakers Δημήτρης Καρύδας και Γρηγόρης Παπαβασιλείου θα ανοίξουν την βραδιά στις 19:00 με το Pre Event Show και με όσα θα συμβούν στο παρκέ του ΣΕΦ ενώ ο Νικήτας Αυγουλής και ο Χρήστος Καούρης, θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των υψηλών προσκεκλημένων. Στις 20:00 θα ξεκινήσει η εκδήλωση και στις 21:00 θα διεξαχθεί η φιλική αναμέτρηση. Κλείνοντας η βραδιά, οι Playmakers θα μας μεταφέρουν όλα τα παραλειπόμενα και το ρεπορτάζ. Η συγκινητική εκδήλωση «The Night of the Legend» θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το Novasports4 καθώς και το κανάλι του novasports στο YouTube ενώ οι σπουδαιότερες στιγμές θα φιλοξενηθούν στο novasports.gr και στους επίσημους λογαριασμούς novasports στα social media.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.