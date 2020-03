Nέο κανάλι Novacinema extra HD από τη Nova

Η Nova, κορυφαίος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας Ελλάδα, συνεχίζει να στηρίζει την καμπάνια της πολιτείας «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», ενισχύοντας το πρόγραμμα της με το νέο pop up κανάλι Novacinemaextra HD και προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ακόμα περισσότερες επιλογές ποιοτικής ψυχαγωγίας σε όλη την οικογένεια, κατά την παραμονή στο σπίτι.

Τo Νovacinemaextra HD θα είναι διαθέσιμο (θέση 200) από αύριο Τετάρτη 25 Μαρτίου και μέχρι την Κυριακή 12 Απριλίου, σε όλους τους συνδρομητές της Nova, χωρίς επιπλέον κόστος, και θα είναι αφιερωμένο σε καθημερινούς μαραθώνιους σειρών για ατελείωτο binge watching.

Συγκεκριμένα, το κανάλι θα προβάλει καθημερινά ένα μαραθώνιο μιας αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς back to back, όπως: τη ρομαντική σειρά από την ομότιτλη ταινία «Four Weddings and a Funeral», την αστυνομική σειρά «Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector» βασισμένη στην ταινία «The ΒoneCollector»,την ιταλική παραγωγή – σειρά «Gomorrah» από το ομώνυμο best-seller του Ρομπέρτο Σαβιάνο, τον τρίτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «The Deuce» με την βραβευμένη Μάγκι Τζίλενχαλ, τον δεύτερο κύκλο της σειράς περιπέτειας «The Son» με τον Πίρς Μπρόσναν, τη σειρά φαντασίας «His Dark Materials», τη σειρά «Jett» με την εκρηκτική Κάρλα Γκουτζίνο, την ανατρεπτική γυναίκα της διπλανής πόρτας «Mrs. Fletcher», τη συγκλονιστική πολεμική δραματική σειρά «Morocco - LoveInTimesOfWar», τον τρίτο κύκλο της βραβευμένης σειράς «TheHandmaid'sTale» με την Ελίζαμπεθ Μος που έχει καθηλώσει με την ερμηνεία της, τη συνέχεια της ιστορικής σειράς «Medici: TheMagnificent», του συναρπαστικού «Succession» και τον δεύτερο κύκλο τη βασισμένης στο ομώνυμο best seller του Στίβεν Κίνγκ σειράς, «CastleRock».

Το Novacinemaextra HD θα είναι προσβάσιμο από όλους τους συνδρομητές της Nova, στο πλαίσιο της προσφοράς δωρεάν παροχής των Novacinema σε όλους μέχρι τις 20 Απριλίου, και σταθερά σε ποιότητα High Definition, καθώς η δορυφορική μετάδοση των καναλιών Nova εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάδοση τους.

#MenoumeSpiti #MenoumeParea