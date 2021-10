Νέο ελληνικό pop up κανάλι «Novalifε εxtra» | MEDIA | iefimerida.gr

To νέο pop up κανάλι «Novalifε εxtra» έρχεται τον Νοέμβριο για να ταξιδέψει τους συνδρομητές της Nova σε όλη την Ελλάδα!

Το κανάλι κάνε πρεμιέρα τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου και θα είναι στον αέρα μέχρι την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, με μία επιλογή από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες ελληνικές σειρές και ταινίες γυρισμένες από τα Χανιά μέχρι τη Μάνη, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Νάξο και τη Χαλκιδική!

Το πλούσιο πρόγραμμα του καναλιού θα προσφέρει τις καθημερινές 3 σειρές back to back από τις 20:00 και το Σαββατοκύριακο ενισχυμένο, ολοήμερο πρόγραμμα με μίνι μαραθωνίους, αλλά και αγαπημένες ταινίες. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται: η δραματική ταινία «Όχθες» με τους Ανδρέα Κωνσταντίνου και Ελενα Μαυρίδου, η ρομαντική κομεντί και συμπαραγωγή της Nova «Amoremio» με τους Φάνη Μουρατίδη και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, η κωμωδία «ΤheKingsofMykonos» με τους Νικ Γιαννόπουλος και Άλεξ Δημητριάδη, η επιτυχημένη κομεντί του Θοδωρή Αθερίδη «Τέλειοι ξένοι» με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Μάκη Παπαδημητρίου, «Τεστοστερόνη» με τη Δήμητρα Ματσούκα και Ναταλία Δραγούμη, η βραβευμένη κοινωνική ταινία «Ο εχθρός μου» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου με τους Μαρία Ζορμπά και Μανώλη Μαυροματάκη και πολλές άλλες.

Σε ότι αφορά στις σειρές οι οποίες θα προβάλλονται τις καθημερινές από τις 12:30 το μεσημέρι συγκαταλέγονται η δραματική σειρά «Το κόκκινο φεγγάρι» με τους Γιάννη Φέρτη και Κοραλία Καράντη που γυρίστηκε στο Ναύπλιο, «Η Ζωή μας μια βόλτα» με τους Φιλαρέτη Κομνηνού και Χριστόφορο Παπακαλιάτη από τα Χανιά, η κοινωνική σειρά «Φεύγα» από τη Θεσσαλονίκη με τη Χριστίνα Παππά και τη Θέμιδα Μπαζάκα, «Βεντέτα» με τον Γιάννη Φέρτη και την Κοραλία Καράντη από τη Μάνη, «AlmaLibre» με τους Ελένη Ζιώγα και Νίκο Σεργιανόπουλο από τη Νάξο και άλλες.

Μαγικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα με τις πιο αγαπημένες ταινίες και σειρές μόνο στην Nova