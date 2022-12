Λαμπερή είσοδος στο 2023 με το Novastars με πάνω από 80 ταινίες, καθώς και μεγάλες πρεμιέρες στα Novacinema - iefimerida.gr

Τα Novacinema, το Novastars και το Novalifε βάζουν τα καλά τους και υποδέχονται το 2023 με άκρως λαμπερό, βραβευμένο και μοναδικό στυλ που αρμόζει στους σινεφίλ, στον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό τα cinema κανάλια της Nova!

Από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου τα φώτα στρέφονται στο κανάλι των βραβείων, το Novastars! Κάθε βράδυ από τις 21:30 οι συνδρομητές θα παρακολουθούν δύο ταινίες που έχουν αποσπάσει βραβεία ή έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου απολαμβάνοντας συνολικά 80 ταινίες με περισσότερες από 500 υποψηφιότητες και βραβεία! 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, θα μεταδοθούν ζωντανά οι τελετές απονομής των βραβείων Golden Globes (ξημερώματα 11ης Ιανουαρίου, από τις 01:30 με το Red Carpet και στις 03:00 η τελετή) και BAFTΑ, αφιερώματα που τιμούν μοναδικούς σκηνοθέτες, αφιερώματα στις καλύτερες ερμηνείες του Χόλιγουντ, αλλά κι εβδομαδιαία αφιερώματα που μας οδηγούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στις μεγάλες τελετές.

Στο Novacinema 2 συνεχίζεται έως και τις 8 Ιανουαρίου, το επιτυχημένο και αγαπημένο αφιέρωμα «Let's Christmas Everyday» όπου καθημερινά υπάρχουν 3 θεματικές ζώνες: 18:00 Animated movies, 20:00 Best of Christmas movies, 22:00 Blockbusters zone με αγαπημένες και τις καλύτερες ταινίες με εορταστικό χρώμα αλλά και καταιγιστική δράση για όλη την οικογένεια!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι Κυριακές του Ιανουαρίου στο Novacinema1 φιλοξενούν μεγάλες πρεμιέρες που θα καθηλώσουν! Την Κυριακή 1/11 (22:00) η αληθινή ιστορία «House of Gucci» με τους Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto σε σκηνοθεσία Ridley Scott. Όταν η ταπεινής καταγωγής Πατρίτσια Ρετζιάνι παντρεύεται ένα μέλος της οικογένειας Γκούτσι, η υπέρμετρη φιλοδοξία της καταλήγει σε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προδοσίας, παρακμής κι εκδίκησης με άδοξο τέλος.

Ακολουθεί την Κυριακή 8/1 (22:00) η ρομαντική κομεντί «Long Shot» με τους Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr., Andy Serkis σε σκηνοθεσία του Jonathan Levine. Ένας απολυμένος δημοσιογράφος συναντά τον έρωτα της παιδικής του ηλικίας, μία γοητευτική γυναίκα που τώρα διεκδικεί την προεδρία των ΗΠΑ και τον προσλαμβάνει, προς απογοήτευση της ομάδας της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Κυριακή 15/1 (22:00) έρχεται η κωμωδία «Dog» Channing Tatum, Ryder McLaughlin, Aavi Haas σε σκηνοθεσία των Channing Tatum, Reid Carolin. Δύο πρώην καταδρομείς, ο Μπριγκς και η Λούλου, ένα βελγικό μαλινουά, ξεκινούν, παρά τη θέλησή τους, ένα περιπετειώδες ταξίδι για να προλάβουν την κηδεία ενός στρατιώτη.

Η συνέχεια περιλαμβάνει την Κυριακή 22/1 (22:00) το θρίλερ δράσης «Anna» με τους Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy σε σκηνοθεσία του Luc Besson. Πίσω από την εκθαμβωτική ομορφιά της Άννα βρίσκεται ένα μυστικό που θα απελευθερώσει την απεριόριστη δύναμή της και τις ικανότητές της να γίνει μία από τις πιο επικίνδυνες δολοφόνους του κόσμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου (29/1, 22:00) θα προβληθεί η κομεντί «Official Competition» με τους Penelope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez.



Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται τέσσερις συναρπαστικές πρεμιέρες στο Novacinema4. Από την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου και κάθε Πέμπτη στις 22:00 θα προβάλλεται η αστυνομική δραματική σειρά «Alert». Με τον γιο της εξαφανισμένο, η αστυνομικός Νίκι Μπατίστα μεταφέρεται στο τμήμα Αγνοουμένων Προσώπων για να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να βρουν τους αγαπημένους τους, ακόμα κι όταν η ίδια συνεχίζει να αναζητά το δικό της παιδί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνέχεια τη Δευτέρα 16/1 όπου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα προβάλλεται η κωμική σειρά «All Those Things We Never Said» στο πλαίσιο της ζώνης «House of Europe».Η Ζουλιά είχε δύσκολη σχέση με τον πατέρα της. Λίγο πριν το γάμο της, μαθαίνει ότι εκείνος δεν μπορεί να παρευρεθεί αλλά έχει καλό λόγο. Μόλις πέθανε. Τις επόμενες επτά ημέρες, θα ζήσει την πιο απροσδόκητη εμπειρία.

Η αστυνομική σειρά μυστηρίου «Three Pines» με τον Alfrend Molina έρχεται από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00. Ο επιθεωρητής Γκαμάς βλέπει πράγματα που άλλοι δεν μπορούν: φως μέσα στις χαραμάδες, το μυθικό μέσα στα εγκόσμια, το κακό μέσα στα συνηθισμένα. Ερευνώντας μία σειρά φόνων, ανακαλύπτει χαμένα μυστικά κι αντιμετωπίζει τα δικά του φαντάσματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα αστυνομική σειρά «Accused» κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 31 Ιανουαρίου και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22:00. Μία ανθολογία που εξετάζει μερικά από τα ζητήματα της εποχής μας - φυλετικά, ταξικά, σεξουαλικού προσανατολισμού, ψυχικής υγείας, και το δικαίωμα επιλογής, μέσα από το πρίσμα απλών ανθρώπων που βρέθηκαν σε αναπάντεχες καταστάσεις.

Παράλληλα, κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2 οι συνδρομητές θα απολαύσουν ταινίες από τη ζώνη «Family Movie Night» και κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2 ταινίες από τη ζώνη «Classic Sundays» όπου τον Ιανουάριο φιλοξενεί ταινίες που έχουν βραβευτεί ή διακριθεί στα μεγαλύτερα βραβεία κινηματογράφου ενώ κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 η ζώνη «Bloody Fridays» προσφέρει τρόμο και σασπένς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό. Από την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και κάθε Τρίτη στις 21:00 έρχεται η νέα ζώνη «Ιστορίες Γυναικών». Γυναικών που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές. Κάθε Τρίτη οι συνδρομητές θα απολαμβάβουν ντοκιμαντέρ με άρωμα γυναίκας. Αληθινές ιστορίες, εγκλήματα, βιογραφίες, επιτεύγματα ζωής, σύμβολα του στιλ και της μόδας.

Την Τρίτη 24/1 θα προβληθεί το αφιέρωμα «Audrey». Διάσημη ηθοποιός, σύμβολο της μόδας και ανθρωπίστρια, η Όντρεϊ Χέπμπορν αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα παγκοσμίως. Μέσα από σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τη ζωή και την καριέρα της θρυλικής σταρ. Την Τρίτη 31/1 θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Tiny Shoulders: Rethinking Barbie». Έχει υπάρξει σύμβολο της μόδας, φαινόμενο της ποπ κουλτούρας αλλά και στόχος έντονης κριτικής. Μέσα από την ιστορία της Μπάρμπι, το ντοκιμαντέρ εξερευνά την πορεία της γυναίκας τα τελευταία 60 χρόνια.

Παράλληλα, στο Novalifε οι συνδρομητές συνεχίζουν να απολαμβάνουν το «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» (καθημερινά μετά την ταινία των 21:00) καθώς και τις σειρές «Pure Love» (καθημερινά στις 17:00), «House of Promises» (από το Σάββατο 14/1, κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:00), «The Thing About Pam» (Από την Τετάρτη 4/1 και κάθε Τρίτη και Τετάρτη κοντά στα μεσάνυχτα) και «Angela Black» (Από την Τετάρτη 25/1, κάθε Τρίτη και Τετάρτη κοντά στα μεσάνυχτα).

Η ΕΟΝ TV εξασφαλίζει εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για παιδιά, με περισσότερα από 1.300 επεισόδια το χρόνο και πάνω από 200 παιδικές ταινίες. Επιπλέον, για τους σινεφίλ, η EON εξασφαλίζει περισσότερες από 350 αποκλειστικές πρεμιέρες ταινιών το χρόνο, μοναδικές σειρές, καθώς και lifestyle εκπομπές, shows και ντοκιμαντέρ. Με τη δυνατότητα θέασης On Demand, οι συνδρομητές Nova θα μπορούν να απολαύσουν σε ετήσια βάση, 500 τίτλους ταινιών, πάνω από 350 πρεμιέρες σειρών, περισσότερα από 700 επεισόδια σειρών και 500 επεισόδια από τα κανάλια FOX και Fox Life.