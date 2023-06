Novacinema: Καθηλωτικός Ιούλιος με «Parallel Mothers», «Lyle Lyle Crocodile» και τη συμπαραγωγή της Nova «Saison Morte» - iefimerida.gr

Με λάμψη Hollywood από τους star Penelope Cruz και Javier Bardem, με μεγάλες πρεμιέρες, την πρεμιέρα της ελληνικής ταινίας «Saison Morte» συμπαραγωγής Nova, πρεμιέρες νέων σειρών και κύκλων καθώς και άφθονο γέλιο με το Pop Up κανάλι Novasummer υποδέχονται τον Ιούλιο τα κανάλια Novacinema!

O Ιούλιος έχει πέντε Κυριακές και οι συνδρομητές θα απολαύσουν ισάριθμες μεγάλες πρεμιέρες στην Sunday Premiere στο Novacinema1 (22:00)!

Με την κοινωνική ταινία και υποψήφια για 2 βραβεία Oscar, της καλύτερης ηθοποιού για τη Penelope Cruz και της καλύτερης μουσικής « Parallel Mothers » (Κυριακή 2/7) με τους Penelope Cruz, Julieta Serrano, Milena Smit

» (Κυριακή 2/7) με τους Με τη ρομαντική ταινία « A Taste of Hunger » (Κυριακή 9/7)με τους Nikolaj Coster-Waldau, Katrine Greis-Rosenthal, Flora Augusta

» (Κυριακή 9/7)με τους Με τη δραματική κομεντί « Mrs. Harris Goes to Paris ​ » (Κυριακή 16/7)με τους Lesley Manville, Isabelle Huppert, Jason Isaacs

» (Κυριακή 16/7)με τους Με την οικογενειακή ταινία «Lyle, Lyle Crocodile​» (Κυριακή 23/7) με τους Javier Bardem, Shawn Mendes

(Κυριακή 23/7) με τους Με την κωμωδία «Bros» (Κυριακή 30/7) με τους Billy Eichner, Luke Macfarlane, Debra Messing

Η συμπαραγωγή της Nova, «Saison Morte» μετά τον κινηματογράφο θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά από τα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό. Η περιπέτεια μυστηρίου σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία του Θανάση Τότσικα θα προβληθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου στις 22:00 στο Novacinema1. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Δημήτρης Λάλος, Ορέστης Τζιόβας, Τζένη Θεωνά, Τόνια Σωτηροπούλου, Θανάσης Ταταύλαλης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Όλγα Δαμάνη, Μάνος Βακούσης.

Saison Morte

Το καλοκαίρι συνεχίζεται ξεκαρδιστικό, απολαυστικό και για αυτό έχει φροντίσει η Nova με το Pop-Up κανάλι, Novasummer που συνεχίζει να προβάλει κάθε βράδυ από τις 21:30 και έως τις 16 Αυγούστου, 45 κωμωδίες back to back.



Atonement

Παράλληλα, οι σινεφίλ τον Ιούλιο θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από τη νέα αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη. «Southpaw​» (6/7), «The Switch​» (13/7), «Atonement​» (20/7) και «Along came Polly​» (27/7) είναι τα φιλμ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές της Nova. Την ίδια στιγμή μέσα τις αγαπημένες τους ανανεωμένες ζώνες, «Word Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα δουν ταινίες που καθηλώνουν.

Lyle, lyle crocodile

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 μια νέα σειρά και ένας νέος κύκλος. Από την Τετάρτη 5/7 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά τρόμου και μυστηρίου «The Midwich Cuckoos» με τους Keeley Hawes, Ukweli Roach, Max Beesley ​ενώ τη σκυτάλη παίρνει τη Δευτέρα 10/7 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 ο 3ος κύκλος της αστυνομικής σειράς «Vander Valk» με τους Marc Warren, Maimie McCoy.

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη ντοκιμαντέρ «Ιστορίες Γυναικών», ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα.

Πλούσιο όμως είναι και το μενού με τα New Box Sets της ΕΟΝ! Οι συνδρομητές θα απολαύσουν οκτώ συναρπαστικές σειρές: «The Pier», «La Unidad», «No Place Like Home - Family, Lies & Legacies», «Golden Boy», «Pagan Peak», «Counterpart», «Liar», «Alex Rider».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.