Christmas TV: Οι καλύτερες ταινίες για μικρούς και μεγάλους | MEDIA | iefimerida.gr

Τα Χριστούγεννα έρχονται, φέρνοντας μαζί τους ευχάριστες οικογενειακές στιγμές και στιγμές χαλάρωσης, στον καναπέ μας, με ωραίες ταινίες.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα έτοιμη την κινηματογραφική λίστα που θα σας συντροφεύσει αυτές τις γιορτές, μια περιήγηση στον πλούσιο κατάλογο της COSMOTE TV θα σας βάλει αμέσως σε εορταστικό κλίμα, ενώ θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση τού τι να δείτε.

Οι επιλογές είναι πολλές και ανταποκρίνονται σε κάθε γούστο και ηλικία!

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD με 3 ταινίες καθημερινά

Το COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD, το χριστουγεννιάτικο pop-up κανάλι που έχει γίνει θεσμός, θα μας κρατήσει συντροφιά έως και την Κυριακή 2/1 με τρεις back-2-back προβολές καθημερινά. Ρομαντικές ιστορίες με φόντο χιονισμένα τοπία, νοσταλγικές στιγμές μέσα από ταινίες-ορόσημο των Χριστουγέννων, διάσημοι ηθοποιοί σε εμβληματικούς ρόλους, αλλά και ιστορίες για όλη την οικογένεια συνθέτουν το εορταστικό πρόγραμμά του.

Η οικογενειακή ταινία «Feliz NaviDAD»

Μεταξύ των νέων κινηματογραφικών τίτλων ξεχωρίζει το «Once upon a main street» (Παρασκευή 17/12, 22.30) με τη Βανέσα Λασέι του NCIS: Hawaii, η ρομαντική κομεντί «Christmas in My Heart» (Δευτέρα 20/12, 22.30) και ταινίες για όλη την οικογένεια, όπως τo «Feliz NaviDAD» (Χριστούγεννα 25/12, 22.30).

Η διαχρονική αριστουργηματική ταινία του Φρανκ Κάπρα «It's a wonderful life»

Το κανάλι όμως φέρνει και all-time classic τίτλους που έχουμε αγαπήσει, όπως η διαχρονική αριστουργηματική ταινία του Φρανκ Κάπρα «It' s a wonderful life» (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12, 22.30) και το αγαπημένο μιούζικαλ-ύμνος όλων των εποχών «Η μελωδία της ευτυχίας» (Χριστούγεννα 25/12, 19.30).

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα αποχαιρετήσουμε το 2021 παρέα με την Κουίν Λατίφα και την κομεντί «Last Holiday» (Παρασκευή 31/12, 22.30), ενώ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα ταξιδέψουμε στη στολισμένη Νέα Υόρκη, μέσα από τη ρομαντική ιστορία της Κέιτ Μπέκινσεϊλ και του Τζον Κιούζακ στο «Έρωτας μετ’ εμποδίων» (Σάββατο 1/1, 22.30).

Η ταινία «Serednipity»

Στο χριστουγεννιάτικο «μενού» του COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD θα βρούμε και κλασικές ταινίες, που δεν χορταίνουμε να απολαμβάνουμε, όπως το «Pretty Woman» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Ρίτσαρντ Γκιρ (Πρωτοχρονιά 1/1, 20.30). Δεν λείπουν όμως και τα blockbusters όπως το «Mission: Impossible» με τον Τομ Κρουζ (Κυριακή 26/12, 20.30), το οσκαρικό «Ford V Ferrari» με τους Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ (Πέμπτη 16/12, 19.50) και η «τελευταία πράξη» των Εκδικητών της Marvel, που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στο σύμπαν, στο «Avengers: Endgame» (Παρασκευή 31/12, 19.20).

Ένα «πριγκιπικό κανάλι» για μικρούς και μεγάλους

Ένα ακόμη pop-up κανάλι, με πρωταγωνίστριες όλες τις αγαπημένες πριγκίπισσες της Disney, θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV την παραμονή των Χριστουγέννων.

Καθημερινά, από τις 9 το πρωί, οι δημοφιλέστεροι τίτλοι του εμβληματικού στούντιο του Χόλυγουντ έρχονται (μεταγλωττισμένοι ή με υπότιτλους) για να κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά στα παιδιά και όχι μόνο!

Η Αντζελίνα Τζολί στην ταινία «Maleficent»

Κλασικές ταινίες όπως Ποκαχόντας, η Πεντάμορφη και το Τέρας, η Μικρή Γοργόνα, η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, η Ωραία Κοιμωμένη, η Σταχτοπούτα, αλλά και νεότερες επιτυχίες όπως Frozen (Ψυχρά και Ανάποδα), Maleficent, Brave, Μαλλιά Κουβάρια, η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος και πολλές ακόμη, θα κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστές αυτές τις γιορτές.