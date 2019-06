Καλοκαίρι με hot σειρές, Rock κανάλι και «The Ellen DeGeneres Show» στη Nova [βίντεο]

Με σειρές που αποτελούν…Talk of the town, ένα κανάλι γεμάτο ροκ διάθεση και κορυφαίο show υποδέχεται η Nova και αυτό το καλοκαίρι!

Μπορεί το «Game of Thrones» να ολοκληρώθηκε όμως τα κανάλια Novacinema θα συνεχίσουν να προβάλλουν σειρές που καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό, όπως τους νέους κύκλους του «The Handmaid’s Tale» και του «Big Little Lies» αλλά και το νέο δυνατό χαρτί της HBO, τη σειρά «Chernobyl».

Ο τρίτος κύκλος της βραβευμένης με πολυάριθμα Emmy και Χρυσές Σφαίρες σειράς «The Handmaid's Tale», προβάλλεται και κάθε Πέμπτη, στις 22:00, από το Novacinema4HD ενώ ο δεύτερος κύκλος της επίσης πολυβραβευμένης σειράς «Big Little Lies» κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα με την Αμερική, την Κυριακή 9 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, στις 04:00 μετά τα μεσάνυχτα, και σε Prime Time προβολή τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα, στις 22:00, στο Novacinema4HD! Η σειρά «Chernobyl» έρχεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου και κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema4HD.

Παράλληλα, η Nova από τις 15/6-31/7 με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα Bohemian Rhapsody και την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής τον Ιούνιο (21/6) θα λανσάρει το pop up κανάλι NovaRock με ταινίες αφιερωμένες στην παγκόσμια ροκ σκηνή (BOHEMIAN RHAPSODY, A STAR IS BORN, PINK FLOYD: THE WALL, WOODSTOCK, METALLICA: THROUGH THE NEVER, WALK THE LINE, PURPLE RAIN, GREAT BALLS OF FIRE).

Φυσικά στη Nova θα συνεχίσει να προβάλλεται (στο Novalifε) και το δημοφιλές «The Ellen DeGeneres Show» έπειτα από την ανανέωσης της συμφωνίας και για τα επόμενα χρόνια.