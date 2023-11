Χαρισματικές και αληθινές «Ιστορίες Γυναικών» στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε - iefimerida.gr

Η αγαπημένη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε συνεχίζει να καθηλώνει τους συνδρομητές κάθε Τρίτη στις 21:00 με γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νοέμβριος περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ «The Murder of Meredith» (7/11), «Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for it» (14/11), «Tina» (21/11) και «The Kingmaker» (28/11).

Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου θα δουν την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «The Murder of Meredith» (2022, διάρκεια 91’). 15 χρόνια μετά τη δολοφονία της βρετανίδας φοιτήτριας Μέρεντιθ Κέρτσερ στην Περούτζια της Ιταλίας, το ντοκιμαντέρ εξετάζει τα στοιχεία και τα πιθανά λάθη που άφησαν την οικογένειά της με περισσότερα ερωτηματικά από απαντήσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for it» (2021, διάρκεια 87’) είναι ο τίτλος του νέου ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 14 Νοεμβρίου. Σε μια καριέρα που εκτείνεται περισσότερες από επτά δεκαετίες, η Ρίτα Μορένο αψήφησε την ταπεινή της καταγωγή και τον ανελέητο ρατσισμό και έγινε μια από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς!

Μία εβδομάδα μετά (Τρίτη 21 Νοεμβρίου) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να θυμηθούν και να ξαναδούν το ντοκιμαντέρ «Tina». To ντοκιμαντέρ παρουσιάζει με μια ζεστή και αποκαλυπτική ματιά τη ζωή και την καριέρα της Tina Turner, της Βασίλισσας του Rock ‘n’ Roll. Η προσωπικότητα της, οι αποφάσεις ζωής, η θρυλική καριέρα όλα αποκαλύπτονται στο «Tina».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H τελευταία Τρίτη του Νοεμβρίου (28/11) φέρνει στις οθόνες την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «The Kingmaker» (2019, διάρκεια 96’). Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για την πολιτική διαθήκη της προεδρίας Μάρκος, τη ζωή της πρώην πρώτης κυρίας Ιμέλντα και την προσπάθειά της να φέρει τον γιο της στο πολιτικό προσκήνιο των σύγχρονων Φιλιππίνων.

Τα ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.