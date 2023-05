«Ιστορίες Γυναικών» που εμπνέουν στο Novalifε - iefimerida.gr

Η αγαπημένη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε συνεχίζει να καθηλώνει κάθε Τρίτη στις 21:00 τους συνδρομητές της Nova με γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές.

Ο Μάιος περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ «A Girl Can Touch the Sky» (2/5), «The Kardashians: Billion Dollar Dynasty» (9/5), «Varda by Agnes» (16/5), «Dirty John, the Dirty Truth» (23/5) και «Audrey» (30/5).

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 2 Μαΐου (21:00) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «A Girl Can Touch the Sky». Στο σχολείο, κάθε κορίτσι έχει τη δική του ιστορία πηγαίνοντας κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, αγωνιζόμενο να συνεχίσει την εκπαίδευσή του και να πιστέψει στις δυνατότητες του στη ζωή περισσότερο από ότι θα υπαγόρευαν η παράδοση και ο πολιτισμός.

Η συνέχεια είναι την Τρίτη 9 Μαΐου (21:00) με το «The Kardashians: Billion Dollar Dynasty». Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει πώς η οικογένεια με τη μεγαλύτερη επιρροή του 21ου αιώνα, αψήφησε τους επικριτές της για να δημιουργήσει ένα οικογενειακό brand που άλλαξε το πρόσωπο των social media και την εκτόξευσε χρηματικά.

«Vardaby Agnes» τιτλοφορείται το ντοκιμαντέρ της Τρίτης 16 Μαΐου (21:00). Η Agnès Varda, φωτογράφος, εξειδικευμένη στην τέχνη εγκατάστασης και πρωτοπόρος της Nouvelle Vague, είναι θεσμός του γαλλικού κινηματογράφου. Παίρνοντας μια θέση σε μια θεατρική σκηνή, χρησιμοποιεί φωτογραφίες και αποσπάσματα ταινιών για να δώσει μια εικόνα για την ανορθόδοξη ποίηση της.

Το «Dirty John, The Dirty Truth» είναι το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την Τρίτη 23 Μαΐου (21:00) και το οποίο ξεπερνά τα άρθρα και τα podcast που έγιναν διάσημα από τον ρεπόρτερ των «Los Angeles Times», Christopher Goffard και εντοπίζει τα ίχνη χειραγώγησης του απατεώνα John Meehan που ξεκίνησε πολύ πριν γνωρίσει τη Debra Newell.

Η τελευταία Τρίτη του Μαΐου (30/5, 21:00) φέρνει ξανά στις οθόνες των συνδρομητών το ντοκιμαντέρ «Audrey» για την αξέχαστη και μοναδική ηθοποιό Audrey Hepburn.

Τα ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.