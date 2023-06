Ιούλιος στην COSMOTE TV με «Babylon», «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη» και 27 ακόμη κινηματογραφικές πρεμιέρες - iefimerida.gr

Ο Ιούλιος έρχεται στην COSMOTE TV με είκοσι εννέα κινηματογραφικές πρεμιέρες και παρέλαση σπουδαίων αστέρων από τον λαμπερό κόσμο του Χόλυγουντ.

Ξεχωρίζουν, η υποψήφια για τρία Όσκαρ και βραβευμένη με BAFTA ταινία «Babylon» του σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land, First Man), με τους Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι και Τζιν Σμαρτ και η καθηλωτική ταινία δράσης «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη» του Γκάι Ρίτσι, με τους Τζέισον Στέιθαμ και Χιού Γκραντ.

Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει επίσης δύο από τις τελευταίες ταινίες του Μπρους Γουίλις, το «Paradise City», με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα και το «Corrective Measures» με τον Μάικλ Ρούκερ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιπλέον, μέσα στον Ιούλιο θα προβληθούν το «Return To Dust», που άνοιξε το 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το γαλλικό ερωτικό θρίλερ «Both Sides Of The Blade», με τη Ζιλιέτ Μπινός. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν το βραβευμένο με 3 Όσκαρ «1917» από τον οσκαρικό σκηνοθέτη, Σαμ Μέντες.

Κάθε ταινία, αμέσως μετά την προβολή της, θα είναι διαθέσιμη on demand μέσα από τη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πιο σημαντικές πρεμιέρες του Ιουλίου.

Babylon

Η ταινία διαδραματίζεται στο 1926, στις απαρχές του Χόλυγουντ, όταν ο κινηματογράφος βιώνει σαρωτικές τεχνολογικές αλλαγές. Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζακ Κόνραντ, έναν αστέρα του κινηματογράφου που ξέρει από πάρτι, με την Μάργκοτ Ρόμπι να πρωταγωνιστεί ως Νέλι ΛαΡόι, μια επίδοξη ηθοποιό και τον Ντιέγκο Κάλβα ως Μάνι Τόρες, έναν άνθρωπο που θα έκανε τα πάντα για να εργαστεί στο χώρο του κινηματογράφου. Στην ταινία εμφανίζεται και η Λι Τζουν Λι ως Lady Φέι Ζου, ένα χαρακτήρα βασισμένο στον κινηματογραφικό θρύλο της Μέι Γουόνγκ, η οποία θεωρείται ως η πρώτη Κινεζοαμερικανίδα σταρ του σινεμά στο Χόλυγουντ.

Πρεμιέρα: Κυριακή 9/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη

Ο υπερ-κατάσκοπος Όρσον Φόρτουν (Τζέισον Στέιθαμ) πρέπει να εντοπίσει και να σταματήσει την πώληση μιας νέας θανατηφόρας τεχνολογίας από τον εκατομμυριούχο Μπρόκερ Γκρεγκ Σάιμοντς (Χιού Γκραντ). Αναγκασμένος να συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες (Όμπρεϊ Πλάζα, Κάρι Έλγουις, Μπάγκσι Μαλόουν), ο Φόρτουν και η ομάδα του στρατολογούν τον μεγαλύτερο Χολυγουντιανό σταρ Ντάνι Φρανκέσκο (Τζος Χάρτνετ) για να τους βοηθήσει να σώσουν τον κόσμο. Η ταινία αποτελεί την 5η συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι και του ηθοποιού Τζέισον Στέιθαμ μετά τις: Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch (2000), Revolver (2005) και Wrath of Man (2021).

Πρεμιέρα: Κυριακή 2/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

1917

Στην καρδιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δύο νεαροί Βρετανοί στρατιώτες, ο Σκόφιλντ (Τζορτζ Μακέι) και ο Μπλέικ (Ντιν-Τσαρλς Τσάπμαν) αναλαμβάνουν μια σχετικά δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο, πρέπει να περάσουν στα εδάφη του αντιπάλου και να παραδώσουν ένα μήνυμα που θα σταματήσει μια θανάσιμη επίθεση σε εκατοντάδες στρατιώτες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αδερφός του Μπλέικ. Η ταινία που κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ είναι γυρισμένη σαν μονοπλάνο σε πραγματικό χρόνο από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Σαμ Μέντες, σε συνεργασία με τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Ρότζερ Ντίκινς.

Πρεμιέρα: Κυριακή 16/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Στο Τέλος Ξυρίζουν Τον Γαμπρό

Η απόφαση της Πόπης να παντρευτεί έναν νεότερο άντρα Γεωργιανής καταγωγής αναστατώνει την μικρή κοινωνία ενός χωριού στην Κω. Τα παιδιά της, η αδερφή της και οι εκκεντρικοί συγχωριανοί δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, βάζοντας σκοπό να αποτρέψουν τον γάμο, ακόμα κι αν χρειαστεί να φτάσουν στα άκρα. Μία μαύρη κωμωδία. Ένα κυνήγι θησαυρού. Ποιος θα ζήσει; Ποιος θα πεθάνει; Ποιος θα πάρει τα λεφτά; Ο γάμος θα γίνει τελικά; Στην ελληνική ταινία που σκηνοθετεί ο Στράτος Μαρκίδης, εμφανίζονται μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί: Τάσος Παλαντζίδης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ελένη Καστάνη, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Στικούδη, Ναταλία Δραγούμη και Σοφία Βογιατζάκη.

Πρεμιέρα: Κυριακή 30/7, COSMOTE CINEMA 2HD.

Paradise City

Στη νέα ταινία του σκηνοθέτη του «The Mask», Τσακ Ράσσελ, ο Μπρους Γουίλις και ο Τζον Τραβόλτα συνεργάζονται ξανά 28 χρόνια μετά το «Pulp Fiction». O κυνηγός επικηρυγμένων Ίαν Σουάν (Μπρους Γουίλις), δέχεται πυρά και θεωρείται νεκρός μετά την εξαφάνισή του στα νερά του Maui. Ο Ράιαν, γιος του Σουάν, ο πρώην συνεργάτης του και ένας τοπικός ντετέκτιβ ξεκινούν να βρουν τους δολοφόνους του. H απειλή ενός αδίστακτου μαφιόζου (Τζον Τραβόλτα) θα δυσκολέψουν την αποστολή τους, μέχρι που μια επίσκεψη στη καλά φυλασσόμενη νησιωτική κοινότητα του Paradise City τους ενώνει με έναν απρόβλεπτο σύμμαχο.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 24/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

You Are Not My Mother

Η μητέρα της Σαρ, η Άντζελα, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Το μόνο που έχει απομένει είναι το εγκαταλελειμμένο αμάξι της στη μέση ενός χωραφιού. Όταν το επόμενο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι χωρίς καμία εξήγηση, είναι ξεκάθαρο για τη Σαρ και τη γιαγιά της, τη Ρίτα, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η μητέρα της μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται η ίδια, αλλά η συμπεριφορά της είναι αλλοπρόσαλλη και τρομακτική, σαν να έχει αντικατασταθεί από μια μοχθηρή δύναμη. Καθώς πλησιάζει το Χάλογουιν, μια τρομακτική νύχτα, η Σαρ πρέπει να ξεθάψει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς της για να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει τη μητέρα της.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 6/7, COSMOTE CINEMA 2HD.

Corrective Measures

Στην ταινία που βασίζεται στο ομότιτλο graphic novel του Γκραντ Τσάστεϊν, ο Μπρους Γουίλις, σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις πριν αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, μεταμορφώνεται σε μία σατανική ιδιοφυία που προκαλεί προβλήματα σε μία φυλακή ειδικά σχεδιασμένη για υπερκακούς που έχουν διαπράξει σκληρά εγκλήματα. Ο ρόλος του δεν είναι άλλος από τον τρόφιμο του San Tiburon, όπως ονομάζεται η φυλακή, ο οποίος κατορθώνει να ελέγξει τους πιο ισχυρούς και μοχθηρούς κρατούμενους. Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν ο Μάικλ Ρούκερ (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, The Walking Dead) και ο Τομ Κάβανα (The Flash).

Πρεμιέρα: Κυριακή 23/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Godland

Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας νεαρός Δανός ιερέας ταξιδεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ισλανδίας με στόχο να χτίσει μια εκκλησία και να φωτογραφίσει τους κατοίκους. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο αφιλόξενο τοπίο, τόσο απομακρύνεται από τον σκοπό του, την αποστολή του και την ηθική. Η συμπαραγωγή Ισλανδίας και Δανίας έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο τμήμα Zabaltegi (επιλογή των καλύτερων ταινιών της χρονιάς) στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο. Πρωταγωνιστούν οι Έλλιοττ Κρόσετ Χόφε (The Bridge, Journal 64) και Ινγκβάρ Σίγκουρντσον (Everest, The Northman).

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31/7, COSMOTE CINEMA 2HD.

Alone Together

Η Τζουν ετοιμάζεται για μια ρομαντική απόδραση με τον σύντροφό της, μακριά από την πόλη και την πανδημία. Ωστόσο, τα σχέδιά της για ειδυλλιακές διακοπές ανατρέπονται όταν ανακαλύπτει ότι στο κατάλυμά τους έχει γίνει διπλοκράτηση. Στην ταινία που σκηνοθετεί η πρωταγωνίστρια Κέιτι Χολμς, παίζουν και οι Τζιμ Στέρτζες (Geostorm) και Ντέρεκ Λουκ (Captain America: The First Avenger).

Πρεμιέρα: Παρασκευή 21/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Both Sides Of The Blade

Το ερωτικό θρίλερ της Γαλλίδας Κλερ Ντενί, το οποίο αποτελεί διασκευή του βιβλίου της Kριστίν Ανγκό «Un tournant de la vie», απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας στο 72ο Φεστιβάλ Βερολίνου. Περιγράφει τη ζωή ενός ζευγαριού, της Σάρα και του Ζαν, οι οποίοι ζουν ευτυχισμένοι, μέχρι τη στιγμή που ένας παλιός της έρωτας και φίλος του Ζαν επιστρέφει στην καθημερινότητά τους και η σχέση τους θα δοκιμαστεί με αναπάντεχο τρόπο. Πρωταγωνιστούν οι Ζιλιέτ Μπινός (Chocolat, The English Patient) και Βενσάν Λιντόν (La haine, Titane).

Πρεμιέρα: Τετάρτη 19/7, COSMOTE CINEMA 2HD.

Kysset

Το 1913 ο Άντον έχει ως κύρια προτεραιότητα να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του ως αξιωματικός του ιππικού. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, γνωρίζει την Έντιθ, κόρη ενός βαρώνου, η οποία βρίσκεται σε αναπηρικό καροτσάκι. Ο Άντον ελκύεται από εκείνη, αλλά δεν είναι σίγουρος αν νιώθει οίκτο ή αληθινή αγάπη. Το σενάριο της ταινίας είναι βασισμένο στο βιβλίο του Στέφαν Τσβάιχ, «Beware of Pity», στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του 1946 αλλά και εν μέρει το «Grand Budapest Hotel» του Γουές Άντερσον. Πρωταγωνιστούν οι Έσμπεν Σμεντ (A Fortunate Man), Κλάρα Ρόσαερ (Miss Απειθαρχία), ενώ συμμετέχει και ο ταλαντούχος ηθοποιός Ντάβιντ Ντέντσικ (Chernobyl, No Time to Die, Tinker Tailor Soldier Spy).

Πρεμιέρα: Πέμπτη 20/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Return To Dust

Η ταινία, που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2022, ακολουθεί την ιστορία της Μα και του Κάο, δύο μεσηλίκων που βιώνουν μοναξιά και αναγκάζονται να παντρευτούν. Αντιμετωπίζοντας τις αντιξοότητες της φύσης και της ζωής στη φάρμα, το ζευγάρι προσπαθεί να κατανοήσει τους κύκλους της γης και να βρει αρμονία εν μέσω των αλλεπάλληλων προκλήσεων της καλλιέργειας – παράλληλα, βέβαια, η μεταξύ τους σχέση ξεκινά ν’ ανθίζει και να αποφέρει καρπούς.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 10/7, COSMOTE CINEMA 2HD.

Rainbow Warrior (ντοκιμαντέρ)

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας καταστροφικής περιπέτειας. Το 1985, το Rainbow Warrior, ένα πλοίο της Greenpeace που συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά των πυρηνικών δοκιμών στον Ειρηνικό, βυθίστηκε όταν πρόσδεσε στο Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Η αστυνομία και ακόμη και ορισμένα μέλη του πληρώματος αρχικά υποψιάστηκαν ότι κάτι πήγε στραβά με το σκάφος, αλλά σύντομα έγινε σαφές ότι δεν ήταν ατύχημα.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 28/7, COSMOTE CINEMA 2HD.

Marmaduke (Μεταγλωττισμένη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων)

Η ταινία, που πρόσφατα βγήκε στις αίθουσες, βασίζεται στην ομώνυμη κόμικ σειρά του Μπραντ Άντερσον. Ένας θρυλικός εκπαιδευτής σκύλων πιστεύει πως μπορεί να μεταμορφώσει τον Μάρμαντιουκ από ένα απείθαρχο, αλλά αξιολάτρευτο Γερμανικό Μολοσσό, στον επόμενο νικητή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκύλων.

Πρεμιέρα: Σάββατο 1/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Vic the Viking and the Magic Sword (Μεταγλωττισμένη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων)

Ο Βικ ονειρεύεται να σαλπάρει με τον πατέρα του σε μέρη μακριά από τις σκανδιναβικές ακτές. Αλλά εκείνος δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι ο γιος του έχει τα προσόντα να γίνει ένας τρανός και αληθινός Βίκινγκ. Όλα αλλάζουν όταν ο πατέρας του αρπάζει ένα μυστηριώδης σπαθί από τον μεγαλύτερο εχθρό του. Ο Βικ ξαφνικά βρίσκεται να ζει την περιπέτεια της ζωής του.

Πρεμιέρα: Σάββατο 8/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Save The Tree (Μεταγλωττισμένη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων)

Σε έναν κόσμο που απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που λένε ιστορίες για δέντρα, φανταστικά όντα με δυνάμεις πέρα από τη φαντασία. Και μαζί τους, από τη στιγμή που θα φυτρώσει ο σπόρος, ένα ξωτικό είναι ο αχώριστος σύντροφός τους. Μαζί θα μεγαλώσουν, θα ανθίσουν, θα υποφέρουν. Οι μοίρες τους συνδέονται για πάντα. Γεννιούνται και πεθαίνουν ταυτόχρονα, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι παλιοί θρύλοι, αλλά τι γίνεται με τα δέντρα της πόλης; Τώρα κινδυνεύουν. Τα δέντρα πεθαίνουν και μαζί τους και τα ξωτικά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιβιώσουν. Να σωθούν τα δέντρα!

Πρεμιέρα: Σάββατο 15/7, COSMOTE CINEMA 1HD.