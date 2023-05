Η νέα ζώνη «Prime Thursdays» με μεγάλες και διαχρονικές ταινίες στα Novacinema - iefimerida.gr

Novacinema σημαίνει απόλυτος κινηματογραφικός προορισμός και οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ακόμη μία ζώνη με special portfolio επιλογών!

H ζώνη «Prime Thursdays» στο Novacinema1 φέρνει στο σαλόνι ή όπου κι αν βρίσκονται οι συνδρομητές της Nova, μεγάλες ταινίες της τελευταίας εικοσαετίας! Κάθε Πέμπτη, συντονιστείτε στις 22:00 και απολαύστε ταινίες με τα κορυφαία ονόματα ηθοποιών της σύγχρονης εποχής που έχουν ήδη αφήσει το σημάδι τους στον χρόνο!

Τον Μάιο οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Call me by your Name» (4/5) με τους Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, «Baby Driver» (11/5) με τουςJamie Foxx, Kevin Spacey, Jon Hamm, Lily James, ​«The Social Network» (18/5) με τους Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer και «Inglourious Basterds» (25/5) με τους Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Eli Roth, Diane Kruger.

Η ζώνη «Prime Thursdays» έρχεται να προστεθεί στις ήδη ανανεωμένες σε ύφος εβδομαδιαίες ζώνες, «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1 οι σινεφίλ απολαμβάνουν επιλογές από τον Παγκόσμιο Κινηματογράφο), «Bloody Cinema» (οι λάτρεις των ταινιών τρόμου έχουν τη δική τους ζώνη κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3), «Classic Cinema» (κλασικός κινηματογράφος- με μια επιλογή από τις καλύτερες εμβληματικές ταινίες από τις δεκαετίες του '60, του '70, του '80, του '90, κάθε Κυριακή στις 17:00 στο Novacinema2), «Family Cinema» (συναρπαστικές οικογενειακές βραδιές στο Novacinema2 κάθε Σάββατο στις 22:10)και «Sunday Premiere» (οι πιο δυνατές πρεμιέρες κάθε Κυριακή στις 22.00 στο Novacinema1), με τις οποίες τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova δίνουν τη δυνατότητα στους συνδρομητές να παρακολουθούν ταινίες για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, για όλη την οικογένεια.

Οι ταινίες είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.