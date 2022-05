Η νέα σειρά «No Return» έρχεται να καθηλώσει αποκλειστικά στα Novacinema - iefimerida.gr

Η νέα αστυνομική δραματική σειρά, «No Return», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 23 Μαΐου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο Novacinema 4, στη ζώνη «House of Europe», η οποία είναι συνεχώς εμπλουτισμένη με τις καλύτερες σύγχρονες δραματικές σειρές.

Πρωταγωνίστρια είναι η βραβευμένη με BAFTA ηθοποιός SheridanSmith, το σενάριο -το οποίο είναι εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία- υπογράφει ο DanielBrocklehurstκαι την σκηνοθεσία οJohnAlexander. Μαζί με την Sheridan Smith πρωταγωνιστούν οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές MichaelJibson (Four Lives) και LouisAshbourneSerkis (The Kid Who Would Be King).



Το σύγχρονο αστυνομικό δικαστικό δράμα «No Return», επικεντρώνεται στις διακοπές μίας οικογένειας στην Τουρκία που από ειδυλλιακές μετατρέπονται σε ζωντανό εφιάλτη για όλα τα μέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα για την Κάθι, την οποία υποδύεται η Sheridan Smith, όταν μένει να παλεύει απεγνωσμένα μαζί με τον σύζυγό της Μάρτιν, για την ελευθερία του 16χρονου γιου τους, αφού κατηγορείται για σοβαρό έγκλημα.

Απολαύστε τη σειρά «No Return» στην ΕΟΝ, τη νέα πλατφόρμα της Nova, με δυνατότητα Catch up 7 ημερών, αλλά και On Demand στον κατάλογο «Novacinema», κατηγορία «Σειρές».