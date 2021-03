Η «διαβολοβδομάδα»... Νο7 στη EuroLeague, το EuroCup και η Lega Basket Serie A παίζουν στα Novasports | MEDIA | iefimerida.gr

Η έβδομη και τελευταία «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, το EuroCup αλλά και η Lega Basket Serie A, έρχονται πού αλλού; Ασφαλώς στα Novasports!

Οι φίλοι του μπάσκετ από την Τρίτη 30 Μαρτίου έως την Παρασκευή 2 Απριλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διπλή αγωνιστική στην EuroLeague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ελληνοϊσπανικές αναμετρήσεις Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Μπασκόνια (30/3, 21:00), Βαλένθια - Ολυμπιακός (31/3, 22:00) για την 32η αγωνιστική και Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ -Αρμάνι Μιλάνο (1/4, 21:00), Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός (2/4, 22:00) για την 33η αγωνιστική. Μέσα από την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «SuperEuroleague» θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, στατιστικά και εκλεκτοί καλεσμένοι.

Ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς της EuroLeague, "The Insider", θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 21:15 από το Novasports1HD και σε επανάληψη αύριο Τρίτη 30 Μαρτίου στις 19:00 από το Novasports5HD πριν τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο, οι συνδρομητές των καναλιών Novasports. Τα αστέρια της Τρέισερ Μιλάνο της σεζόν 1986-1987 συναντιούνται και συνδέουν το ένδοξο παρελθόν της ομάδας με το παρόν της. Οι βετεράνοι Bob McΑdoo, Dino Meneghin, Dan Peterson και Mike D 'Antoni νοσταλγούν στιγμές εκείνης της νικηφόρας χρονιάς και θυμούνται χαρακτηριστικά πώς απέκλεισαν τη μεγάλη ομάδα του Άρη. Το ντοκιμαντέρ «TheNewOldBoys» που θα προβληθεί και την Πέμπτη 1 Απριλίου στις 19:00 από το Novasports1HD, καθώς και ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:00 για την 33η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague, μέσα από την τεχνική fly on the wall, "ρίχνει" διακριτικά μία ματιά πέρα από τα φώτα του παρκέ στις προσωπικές ιστορίες των μεγαλύτερων ονομάτων της ομάδας φτάνοντας στη φετινή σεζόν της Αρμάνι Μιλάνο και στη φιλόδοξη προσπάθεια του προπονητή Ettore Messina και των Kyle Hines, Sergio Rodriguez και Luigi Datome για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την Τετάρτη 31 Μαρτίου τους 3ους αγώνες της σειράς των αναμετρήσεων Ούνιξ Καζάν – Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μονακό-Μπουντούτσνοστ για την προημιτελική στο 7DAYS EuroCup. Την ίδια στιγμή οι φίλοι του μπάσκετ θα δουν και τις αναμετρήσεις Σάσαρι – Βίρτους Μπολόνια (3/4, 21:45) και Αρμάνι Μιλάνο - Βαρέζε (5/4, 19:15) για την 25η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος της LegaBasketSerieA.

EuroLeague, 32η αγωνιστική

Τρίτη 30 Μαρτίου

20:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές, Novasports1HD και στο Web TV του Novasports.gr (διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet) σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 SuperEuroleague – A’ μέρος, Novasports2HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο

20:00 Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Novasports4HD σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports5HD σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Άλμπα Βερολίνου, as-live 22:00, Novasports5HD σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

21:00 Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ - Μπασκόνια, Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα – Στο ρεπορτάζ οι Δημήτρης Καρύδας και Δώρα Παντέλη

21:05 Μακάμπι Playtika Τελ Αβιβ – Μπαρτσελόνα, Novasports3HD σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Φενέρμπαχτσέ, Novasports1HD σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:00 SuperEuroleague – Β’ μέρος, Novasports2HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο

Τετάρτη 31 Μαρτίου

20:00 Χίμκι - Βιλερμπάν, Novasports2HD σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 SuperEuroleague – Α’ μέρος, Novasports1HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη 22:00 Βαλένθια – Ολυμπιακός, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

24:00 SuperEuroleague – Β’ μέρος, Novasports1HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη

EuroLeague, 33η αγωνιστική

Πέμπτη 1 Απριλίου

20:00 SuperEuroleague – Α’ Μέρος, Novasports1HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο

20:00 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές, Novasports4HD σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:00 Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports1HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα – Στο ρεπορτάζ οι Δημήτρης Καρύδας και Δώρα Παντέλη

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας, Novasports2HD σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Playtika Τελ Αβιβ, Novasports3HD σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:00 SuperEuroleague – Β’ Μέρος, Novasports1HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο

Παρασκευή 2 Απριλίου

20:00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Χίμκι, Novasports1HD σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 Άλμπα Βερολίνου – Βαλένθια, Novasports4HD σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης – Βιλερμπάν, Novasports5HD σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα, Novasports3HD και στο Web TV του Novasports.gr (διαθέσιμο σε συνδρομητές Forthnet) σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 SuperEuroleague – Α’ μέρος, Novasports2HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός, Novasports2HD και ηχητικά στο Novasports.gr σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

24:00 SuperEuroleague – Β’ μέρος, Novasports2HD και διαθέσιμα LIVE στην ιστοσελίδα & στο YouTube κανάλι του Novasports με τον Γιώργο Συρίγο και τη Δώρα Παντέλη

Εξ’ αναβολής 30η αγωνιστική

Κυριακή 4 Απριλίου

21:05 Μακάμπι Playtika Τελ Αβιβ – Βιλερμπάν, Novasports3HD σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

7DAYSEuroCup, Προημιτελική φάση, 3οι αγώνες

Τετάρτη 31 Μαρτίου

19:00 Ούνιξ Καζάν – Λοκομοτίβ Κουμπάν, Novasports1HD σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

19:00 Μονακό-Μπουντούτσνοστ, Novasports3HD σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

Lega Basket Serie A, 25ηαγωνιστική

Σάββατο 3 Απριλίου

21:45 Σάσαρι - Βίρτους Μπολόνια, Novasports3HD σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

Δευτέρα 5 Απριλίου

19:15 Αρμάνι Μιλάνο - Βαρέζε, Novasports3HD