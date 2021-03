Χρυσές Σφαίρες 2021 «Nomadland»: Η Καλύτερη Δραματική Ταινία της χρονιάς έρχεται στη Nova!

Σε συνέχεια της 78ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Χρυσών Σφαιρών που πραγματοποιήθηκε χθες στο περιβόητο Rainbow Room της Νέας Υόρκης, αλλά και στο φαντασμαγορικό Beverly Hilton στο Λος Άντζελες και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι Novastars HD, η Nova διακρίθηκε στην κορυφαία κατηγορία Καλύτερη Δραματική Ταινία για το «Nomadland», που θα προβληθεί στην Ελλάδα από τα κανάλια Novacinema.

Το «Nomadland» απέσπασε επίσης τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ChloeZhao, η οποία αποτελεί τη δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτη που διακρίνεται σε αυτή τη κατηγορία.

Παράλληλα, άλλες δύο ταινίες που διακρίθηκαν και θα προβληθούν από τα κανάλια της Nova είναι το «JudasandtheBlackMessiah» για οποίο ο DanielKaluuya απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Ανδρικού Ρόλου και το «TheMauritanian» για το οποίο η JodieFosterαπέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα, στις 21:30, το RedCarpetShowκαι στη συνέχεια την 78η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών, με ελληνικούς υπότιτλους, αποκλειστικά από το Novacinema1HD.

Η 78Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ -αποκλειστικά στη Nova.