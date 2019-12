Χριστούγεννα στην COSMOTE TV με blockbusters, πρεμιέρες σειρών, classics και κινούμενα σχέδια

Blockbusters σε πρώτη τηλεοπτική προβολή, κλασικές ταινίες, πρεμιέρες σειρών, κινούμενα σχέδια, αλλά και μουσικές συναυλίες για όλη την οικογένεια, συνθέτουν το εορταστικό πρόγραμμα της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τρεις τηλεοπτικές πρεμιέρες στο COSMOTE SERIES HD. Ανήμερα τα Χριστούγεννα ξεκινά με διπλό επεισόδιο ο 2ος κύκλος της σειράς In the Long Run με δημιουργό και πρωταγωνιστή τον Ίντρις Έλμπα. Με έμπνευση από την παιδική ηλικία του στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1980, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός μεταφέρει τηλεοπτικά το πορτρέτο μιας οικογένειας της Δυτικής Αφρικής που διαβιώνει στην Αγγλία της Θάτσερ (Τετάρτη 25/12, 21.00). Με τον 3ο και τελευταίο κύκλο τεσσάρων επεισοδίων επιστρέφει και η δημοφιλής γαλλική παραγωγή The Art of Crime. Στο φινάλε της σειράς το δίδυμο του αστυνομικού και της φημισμένης ιστορικού τέχνης επανενώνεται για την επίλυση μιας σειράς σύγχρονων εγκλημάτων στα ιστορικά μουσεία και ορόσημα της Γαλλίας (Τρίτη 24/12, 21.00 & 22.00 και 31/12, 21.00 & 22.00).

Πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD κάνει και η σειρά τρόμου Creepshow, στην οποία, μέσα από συνολικά 12 ιστορίες, δραματοποιείται η ομώνυμη horror ανθολογία των Στίβεν Κινγκ και Τζόρτζ Α. Ρομέρο. Στο πρώτο επεισόδιο, ο δαίμονας του Creepshow αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που μετά την απώλεια του γιου του καταφεύγει στο αλκοόλ και ενός κοριτσιού που ανακαλύπτει ένα αλλόκοτο παιχνίδι στο καινούριο της κουκλόσπιτο (Δευτέρα 30/12, 22.00).

Την Κυριακή 30/12, στο 5ο και τελευταίο μέρος του blockbuster sequel Επικίνδυνη Αποστολή, Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση (Mission Impossible: Fallout) o πράκτορας Ίθαν Χαντ και οι συνεργάτες του καλούνται να δώσουν μάχη ενάντια στο χρόνο, ώστε να ανακτήσουν το πυρηνικό υλικό που κλάπηκε εξαιτίας τους και να σώσουν την ανθρωπότητα (Α΄ προβολή - COSMOTE CINEMA 1HD, 21.00, ζώνη blockbuster). Η «τελευταία πράξη» των Avengers, Avengers: Endgame κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 1HD την Κυριακή 29/12 στις 21.00 (ζώνη blockbuster). Στο τελευταίο μέρος του κινηματογραφικού blockbuster της Marvel μετά την ήττα τους από τον Thanos και την εξαφάνιση των μισών ζώντων οργανισμών του σύμπαντος, οι Εκδικητές προσπαθούν να ανασυνταχθούν και να σχεδιάσουν την εκδίκησή τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv