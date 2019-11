Hernan: Η ζωή και η δράση του Ισπανού κατακτητή Ερνάν Κορτές αναβιώνει στην COSMOTE TV [βίντεο]

Το πολυαναμενόμενο ισπανικό βιογραφικό δράμα Hernan, για τον Ερνάν Κορτές που στις αρχές του 16ου αιώνα ηγήθηκε των επιχειρήσεων για την κατάκτηση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων, έρχεται σε Α’ πρώτη αποκλειστική προβολή στην COSMOTE TV.

Τα πρώτα 4 επεισόδια θα κάνουν ταυτόχρονα πρεμιέρα μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTETVPLUS, την Παρασκευή 22/11 στις 19.00, ενώ η σειρά θα ολοκληρωθεί στην υπηρεσία με τα υπόλοιπα 4 επεισόδια, την Παρασκευή 29/11.

Με φόντο την αυτοκρατορία των Αζτέκων, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τη δράση του Ισπανού κατακτητή και τον μυστηριώδη τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ηγηθεί μίας ολόκληρης πολεμικής εκστρατείας 500 χρόνια πριν, έχοντας δίπλα του έναν πολύ μικρό αριθμό στρατιωτών. Επίσης, η σειρά αποκαλύπτει τις συμμαχίες και τις δολοπλοκίες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο «ταξίδι κατάκτησης» του Ερνάν.

Τον φιλόδοξο ηγέτη ενσαρκώνει ο Όσκαρ Τζαενάντα (The Man Who Killed Don Quixote, Snatched, Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides). Η σειρά Hernan κάνει Α΄ προβολή στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στην Ισπανία και την Αμερική.