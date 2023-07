Τι γεύση μάς άφησε η φετινή τηλεοπτική σεζόν -Σειρές και εκπομπές που ξεχώρισαν, οι χαμένοι της χρονιάς - iefimerida.gr

Η φετινή τηλεοπτική έριξε αυλαία και ξεχωρίζουμε τι μας άρεσε από εκπομπές, σειρές και τηλεπαιχνίδια. Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της σεζόν.

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά ξεκίνησε πολύ νωρίς και ολοκληρώθηκε πιο αργά με τις ψυχαγωγικές σειρές και τις σειρές να ρίχνουν αυλαία τώρα τον Ιούλιο.

Με μια ματιά η μυθοπλασία είναι η μεγάλη κερδισμένη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, καταφέρνοντας να κερδίσει τη μάχη της τηλεθέασης και να βάλει στην άκρη τα ριάλιτι που πλέον αποδυναμώνονται χάνοντας μεγάλο μερίδιο τηλεθεατών.

Όσο για τις εκπομπές, οι «κόντρες» παρουσιαστών και μελών πάνελ κυριάρχησαν, με το ρεπορτάζ, που είναι η βάση των εκπομπών, να μένει πίσω και όλοι να ασχολούνται με τους «απέναντι», αντί να έχουν προτεραιότητα τα θέματα και τις ωραίες συνεντεύξεις -ειδικά οι τελευταίες έλειψαν πολύ, με εξαίρεση πάντα το «Studio 4» που για άλλη μια χρονιά συζητήθηκε για τις ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις των συνεντευξιαζόμενων.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με ενδιαφέρον για δύο λόγους: είχαμε μετακινήσεις παρουσιαστών, νέες συνθέσεις και παντρέματα σε ομάδες (αν και πάλι δεν ξεφύγαμε από την πεπατημένη, με τα ίδια πρόσωπα απλά να εναλλάσσονται) και πλήθος σειρών που άλλαξαν τον τηλεοπτικό χάρτη, προσφέροντας περισσότερη ποικιλία περιεχομένου.

Τη φετινή σεζόν, ο Alpha είχε ένα προβάδισμα, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις, καθώς οι σειρές «Σασμός», «Παράδεισος των κυριών» και οι εκπομπές «Happy Day» και «Super Κατερίνα» κυριάρχησαν στους πίνακες τηλεθέασης. Από την άλλη, η ΕΡΤ μπήκε δυναμικά με ωραίες και προσεγμένες σειρές, όπως το «Κάνε ότι κοιμάσαι» και «Το βραχιόλι της φωτιάς».

Σκηνή από τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι»

Επιπλέον, η φετινή τηλεοπτική χρονιά είχε συνεχώς νέες πρεμιέρες μέχρι και λίγες εβδομάδες πριν τη λήξη της σεζόν, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο παλαιότερα. Τα κανάλια συνήθιζαν να παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους και να το ακολουθούν χωρίς ξαφνικές προσθήκες, της τελευταίας στιγμής, εκπομπών και παιχνιδιών.

Ας κρατήσουμε στα θετικά της χρονιάς πως έπειτα από πολύ καιρό υπήρχε μεγάλη ποικιλία στο πρόγραμμα των καναλιών με ενδιαφέρουσες (κυρίως) σειρές και τηλεπαιχνίδια και λίγες εκπομπές που σου επέτρεπαν να παρακολουθήσεις χωρίς να αλλάζεις συνεχώς κανάλι.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη

Η συγκεκριμένη ζώνη ξεκινάει αρκετά νωρίς, από τις 5 το πρωί, και μέχρι τις 10 έχει ολοκληρωθεί δίνοντας τη σκυτάλη στην ψυχαγωγία.

Σε αυτή τη ζώνη κερδισμένη και με διαφορά βγήκε η εκπομπή «Happy Day», καταφέρνοντας να ξεπεράσει το 30% σε νούμερα τηλεθέασης -κάτι που είχαμε χρόνια να δούμε στην τηλεόραση. Πρόκειται για μια εναλλακτική εκπομπή με έντονο το lifestyle και λίγες δόσεις ενημέρωσης και σχολιασμού επικαιρότητας. Η παρέα του «Happy Day», αν και διανύει τη δέκατη σεζόν της, κατάφερε να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό, να τον ξεπεράσει και να καθίσει στην κορυφή. Σίγουρα η χημεία της ομάδας παίζει ρόλο, ωστόσο είναι μια εκπομπή με άποψη, αιχμηρό σχόλιο και φυσικά προλαβαίνει να παίξει πρώτη ό,τι αφορά τα θέματα του lifestyle. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σίγουρα έχει εξελιχθεί με το πέρασμα των χρόνων και δεν διστάζει να πει την άποψή της για πρόσωπα και καταστάσεις.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είδε φέτος να εκτοξεύονται τα νούμερα του «Happy Day»

Αέρα ανανέωσης είχαμε φέτος στο «Καλημέρα Ελλάδα», τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, με τον Γιώργο Παπαδάκη να συμπαρουσιάζει μαζί με τη Μαρία Αναστασοπούλου, η οποία ήταν από τις δυνατές μεταγραφές της σεζόν. Μετά από πολλά χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης θέλησε να έχει στο πλευρό του συμπαρουσιάστρια -μάλιστα στο παρελθόν είχαν βγει πολλά ονόματα δημοσιογράφων από τη συγκεκριμένη εκπομπή που ακολούθησαν στην πορεία solo καριέρα. Το δίδυμο των παρουσιαστών βρήκε τον ρυθμό του και δεν ήταν λίγες οι φορές που «χτυπούσαν» υψηλά νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.

Στη συγκεκριμένη ζώνη η πρόταση της ΕΡΤ με την εκπομπή «Συνδέσεις» ήταν ενδιαφέρουσα, ωραία η χημεία του Κώστα Παπαχλιμίντζου και της Χριστίνας Βίδου και η προσέγγιση των θεμάτων.

Πολύ καλά νούμερα τηλεθέασης έκανε η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», μέχρι που πήρε παράταση προκειμένου να καλύψει την πολιτική επικαιρότητα, λόγω της πολιτικής επικαιρότητας. Η παράταση στις ώρες μετάδοσης δεν αύξησε τα νούμερα τηλεθέασης, αντίθετα «έχασε» τη δυναμική του.

Έντονο παρασκήνιο υπήρξε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, καθώς ξεκίνησε με τρεις παρουσιαστές, Οικονόμου, Παυλόπουλο, Κουτροκόη, για να παραμείνουν οι δύο πρώτοι μέχρι σήμερα. Μεταξύ τους δεν βρήκαν τα πατήματά τους, ούτε τους χρόνους τους, οπότε ένα μερικώς lifting της εκπομπής κρίθηκε αναγκαίο. Η εκπομπή «Σήμερα» κράτησε το κοινό της που έφερε ικανοποιητικά νούμερα στο γενικό σύνολο.

Η ψυχαγωγική ζώνη

Ίσως είναι η πιο πολυσυζητημένη ζώνη, η ψυχαγωγική, που μαζί με την prime time είναι ο κορμός στα προγράμματα των καναλιών και φυσικά ενδιαφέρει πολύ τους διαφημιστές.

Τη φετινή σεζόν ο χάρτης των ψυχαγωγικών εκπομπών άλλαξε, καθώς υπήρξαν μετακινήσεις κεντρικών παρουσιαστών. Από την άλλη, τα πρόσωπα που πλαισιώνουν τις εκπομπές παραμένουν πάντα τα ίδια απλά εναλλάσσονται. Παλαιότερα, τα πρόσωπα στα πάνελ ήταν έμπειροι δημοσιογράφοι που έφερναν ρεπορτάζ, οπότε τα σχόλιά τους είχαν ένα point. Πλέον είναι μόνο σχολιαστές (σε όλα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις), αναλύοντας από την επικαιρότητα μέχρι lifestyle θέματα και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν δικό τους ρεπορτάζ για να πάνε το κάθε θέμα ένα βήμα παραπέρα.

Στους κερδισμένους της φετινής σεζόν είναι το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος κάνει μια infotainment εκπομπή δίνοντας βάση στην επικαιρότητα. Η τηλεοπτική χρονιά ξεκίνησε επεισοδιακά, καθώς δύο εβδομάδες μετά την πρεμιέρα η Δούκισσα Νομικού έλυσε τη συνεργασία της με την εκπομπή, και τον Γιώργο Λιάγκα να «κάνει παιχνίδι μόνος του», καταφέρνοντας να ξεχωρίσει σε μια απαιτητική ζώνη. Πέρα από τα θέματα επικαιρότητας, ο Γιώργος Λιάγκας -ως έμπειρος δημοσιογράφος- ξέρει να κάνει και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Αλλά και να δίνει τις καλύτερες τηλεοπτικές ειδήσεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας στους κερδισμένους της σεζόν

Στη συγκεκριμένη ζώνη, που ξεκινάει από τις 9 το πρωί και ολοκληρώνεται στη 1 το μεσημέρι, οι εκπομπές «Πρωινό μας» με τη Φαίη Σκορδά, «Mega Καλημέρα» με την Ελεωνόρα Μελέτη και το «Πάμε Δανάη» με τη Δανάη Μπάρκα ζορίστηκαν πολύ, με τα νούμερα τηλεθέασης να είναι κατά βάση μονοψήφια.

Όσον αφορά στη Φαίη Σκορδά, αν και η επιθυμία της ήταν να κάνει μια καθαρά ψυχαγωγική εκπομπή -αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος που αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 έπειτα από εννιά χρόνια-, δεν τα κατάφερε μιας και η επικαιρότητα ήταν έντονη και δεν γινόταν να μην υπάρχει στη σκαλέτα. Από τα πρόσωπα στο πάνελ της ξεχώρισε ο Άγγελος Βουράκης, ο οποίος στάθηκε τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στην ενημέρωση κρατώντας χαμηλούς τόνους.

Η «Super Κατερίνα» ακολούθησε μια πιο ψυχαγωγική σκαλέτα, πολλές φορές με σκληρό gossip, πολλούς τσακωμούς μέσα στην ίδια ομάδα και έντονες δόσεις επικαιρότητας. Ήταν η εκπομπή, η οποία βγήκε πρώτη σε τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, που αναμετρήθηκε μαζί με το «Πρωινό» του Λιάγκα για την πρωτιά.

Η εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;» με την Μπέτυ Μαγγίρα κατάφερε να σταθεί σε μια άκρως ανταγωνιστική ζώνη και να κάνει καλά νούμερα για το κανάλι που βρίσκεται, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εκπομπή «Breakfast at Star», που από τα μέσα της σεζόν κάποιες μέρες «τσιμπούσε» νούμερα από τον ανταγωνισμό -ωστόσο, για να μην κρυβόμαστε, χρειάζεται αρκετή δουλειά.

Όσα είδαμε στη μεσημεριανή ζώνη

Στη μεσημεριανή ζώνη κυριάρχησαν τα τηλεπαιχνίδια, με το «Ρουκ Ζουκ» και το «Shopping Star» να κερδίζουν την ψήφο εμπιστοσύνης του τηλεοπτικού κοινού. Δύο concept εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, που έχουν το δικό τους κοινό και βλέπονται πολύ ευχάριστα.

Στον καναπέ τους γίνονται οι ωραιότερες συνεντεύξεις

Το «Studio 4» κατάφερε πάλι να βρίσκεται στο επίκεντρο για τον σωστό λόγο: ο καναπές των Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου έχει αυτό το «κάτι» που κάνει κάθε συνεντευξιαζόμενο να ανοίγεται και να ακούμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Οι καλεσμένοι είναι από όλους τους χώρους, δεν βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, κάνουν τις δικές τους προτάσεις προβάλλοντας προσωπικότητες που έχουν όρεξη να μιλήσουν και χωρίς να «κιτρινίσουν». Έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, με εξαιρετική χημεία μεταξύ τους, έχουν καταφέρει να χτίσουν μια αξιόλογη εκπομπή, βγαλμένη από σελίδες περιοδικών στα οποία έχουν μια λαμπρή πορεία.

Η επικαιρότητα δεν βοήθησε το «Καλό μεσημεράκι», αν και ορισμένες φορές είχα την εντύπωση πως ο Νίκος Μουτσινάς απλά δεν είχε τη διάθεση να υποστηρίξει την εκπομπή που ο ίδιος έχτισε. Επίσης, ήταν λάθος επικοινωνιακά να φαίνονται τα σημάδια κόπωσης και να γίνεται γνωστό πως ολοκληρώνεται η εκπομπή.

Η εκπομπή «Ελένη» κινήθηκε με την ίδια συνταγή που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, διατηρώντας έντονο το κομμάτι της ψυχαγωγίας, ελάχιστη δόση από ενημέρωση και πολλά διεθνή θέματα.

Η Ελένη Μενεγάκη

Οι «Αταίριαστοι» άλλαξαν ζώνη και δεν κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη της τηλεθέασης, παρόλο που η συνταγή παρέμεινε ίδια κι απαράλλακτη. Φαίνεται πως η αλλαγή ώρας έπαιξε σημαντικό ρόλο στα χαμηλά νούμερα και γι' αυτό την επόμενη χρονιά θα γίνουν αλλαγές σε πολλά επίπεδα.

Απογευματινή ζώνη: Σειρές και τηλεπαιχνίδια

Στην απογευματινή ζώνη κυριαρχούν τα τηλεπαιχνίδια, δίνοντας lead in στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των σταθμών και είναι ο λόγος που τα κανάλια επιμένουν στα δυνατά παιχνίδια -κυρίως γνώσεων.

Το «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου και «Ο τροχός της τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίου είναι ξεκάθαρα οι νικητές της φετινής σεζόν. Δύο διαφορετικά μεταξύ τους παιχνίδια, που έχουν αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό και βλέπονται το ίδιο ευχάριστα.

Τη φετινή σεζόν, στην απογευματινή ζώνη, μπήκε μια καθημερινή σειρά εποχής, ο «Έρωτας φυγάς» στο Open, καταφέρνοντας να κάνει νούμερα πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο του καναλιού. Άλλωστε, η σειρά πήρε το πράσινο φως για δεύτερο κύκλο.

Η prime time: Μυθοπλασία VS Ριάλιτι

Στην prime time έχουμε κυρίως μυθοπλασία και ριάλιτι, τα οποία φέτος δυσκολεύτηκαν πολύ στα νούμερα τηλεθέασης, καθώς οι τηλεθεατές προτίμησαν τις σειρές για να περάσουν τον χρόνο τους μπροστά στην τηλεόραση.

Ήδη από την αρχή της σεζόν το πολυδιαφημισμένο «Love Island» με παρουσιάστρια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα.

Για δεύτερη χρονιά ο «Σασμός» τερματίζει πρώτος στους πίνακες τηλεθέασης και όποιο πρόγραμμα μπαίνει απέναντό του απλά δεν καταφέρνει να τον ξεπεράσει. Εξαιρετικά πήγε η καθημερινή σειρά εποχής «Ο παράδεισος των κυριών», που δεν ξεκίνησε με υψηλά νούμερα, ωστόσο όταν άρχισε να ξετυλίγεται η ιστορία «τσίμπησε» παραπάνω νούμερα. Μάλιστα, αν και είχε απέναντι για ένα χρονικό διάστημα τους «Ράδιο Αρβύλα», η σειρά εξακολουθούσε να τερματίζει πρώτη. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε με το πολυκατάστημα να παίρνει φωτιά και η συνέχεια έρχεται με έναν δεύτερο κύκλο.

Η σειρά συνεχίζεται με β' κύκλο

Η σειρά «Παγιδευμένοι» ήταν το δυνατό χαρτί του AΝΤ1, με μια ιστορία που είχε πολλές ανατροπές, ωστόσο η διακοπή για το Μουντιάλ και οι συχνές μετακινήσεις στις ημέρες προβολής μετακίνησαν τους τηλεθεατές που είχαν δείξει ότι τη στηρίζουν.

«Κάνε ότι κοιμάσαι» και «Το βραχιόλι της φωτιάς», δύο σειρές που προβλήθηκαν από την κρατική τηλεόραση, κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να λάβουν διθυραμβικά σχόλια. Ενδιαφέρουσες ιστορίες, κινηματογραφική σκηνοθεσία και αξιόλογοι ηθοποιοί έπεισαν τους τηλεθεατές να βάλουν στο πρόγραμμά τους ξανά την ΕΡΤ για να δουν καλές σειρές.

Από τις σειρές που επαναλήφθηκαν με νέο κύκλο, η «Γη της ελιάς» ήταν εκείνη που κατάφερε να κρατήσει ικανοποιητικά νούμερα, ενώ η επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με το «Maestro» έγινε μεγάλο trend στο Τwitter. Αυτές ήταν, άλλωστε, οι δύο σειρές του Mega που κατάφεραν να αποκτήσουν το δικό τους κοινό -τόσο το «Μαύρο ρόδο» όσο και η κωμική σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη» δυσκολεύτηκαν με τον ανταγωνισμό. Πολλές δυσκολίες είχε και ο «Γλυκάνισος» στον ΣΚΑΪ, που μετακινήθηκε αρκετά τις πρώτες ημέρες προβολής και όταν σταθεροποιήθηκε δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά.

Το φετινό «Survivor all star» δεν έκανε ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης, όπως και το «Master chef», δύο concepts που φαίνεται πως έχουν κάπως κουράσει και χρειάζεται να μας λείψουν για να τα ξαναδούμε με προσμονή.

Στο παρά πέντε της λήξης της φετινής σεζόν μπήκαν οι «Προδότες», ένα πολυβραβευμένο και βασισμένο σε ξένο format παιχνίδι στρατηγικής που έχει ενδιαφέρον και δράση. Η αλήθεια είναι πως για τα χειμωνιάτικα βράδια είναι ό,τι πρέπει το συγκεκριμένο παιχνίδι, που όλα δείχνουν πως υπάρχει ενδιαφέρον για ένα δεύτερο κύκλο.

Στη late night ζώνη παραμένει σταθερά το «The tonight show», το οποίο παραμένει ίδιο εδώ και χρόνια χωρίς αλλαγές και κάπως άνευρο σε συνεντεύξεις και πρόσωπα. Σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Οι ζώνες με τα προγράμματα του Σαββατοκύριακου είναι κάπως διαφορετικά σε περιεχόμενο σε σχέση με τα καθημερινά.

Φέτος, έπειτα από πολλά χρόνια, αναβίωσε ξανά στον AΝΤ1 η εκπομπή «Studio με θέα», με παρουσιάστρια την έμπειρη και διαβασμένη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει τα νούμερα τηλεθέασης που έκανε στο Open. Σίγουρα πρέπει να «χτιστεί» η συνήθεια της αλλαγής καναλιού και όλα θα μπουν σε ροή.

Σταθερό το κοινό της διατήρησε η εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος άνοιξε το πρόγραμμα της φετινής σεζόν. Χωρίς αλλαγές στη θεματολογία, για ακόμα μια φορά, παρέμεινε η εκπομπή πιστή στο περιέχομένο της.

Η Φαίη Μαυραγάννη

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Apha, αν και είχε απώλειες συνεργατών, κατάφερε να παραμείνει επιλογή των τηλεθεατών ακολουθώντας τη συνταγή που την έχει κάνει πετυχημένη.

Η νέα εκπομπή «Δεκατιανοί» έχει την ίδια φόρμουλα με τον Μάνεση και στο τιμόνι της παρουσίασης δύο έμπειρους δημοσιογράφους που αξίζουν να τους δοθεί χρόνος να «χτίσουν» τη ζώνη.

Νίκος Μάνεσης

«Χαμογέλα και πάλι» στο Mega και «Open weekend» στο Open, δύο εκπομπές με ίδιο περιεχόμενο, μόνο που η δεύτερη επικεντρώθηκε μετά από ένα σημείο πιο πολύ στο gossip, ενώ στην πρώτη εκπομπή είδαμε πολύ επικαιρότητα στη σκαλέτα.

Η Μαρία Μπακοδήμου επέστρεψε στην ψυχαγωγική ζώνη και αφού τα νούμερα τηλεθέασης δεν βοήθησαν στη μεσημεριανή ζώνη μεταφέρθηκε στο slot 12-2, ανεβάζοντας τα νούμερα τηλεθέασης. Εξάλλου, η έμπειρη παρουσιάστρια είναι από τα πρόσωπα που αγαπάμε να βλέπουμε στην ψυχαγωγία.

Η Μαρία Μπακοδήμου

«Καλύτερα δεν γίνεται» με παρουσιάστρια την Ναταλία Γερμανού που για ακόμα μια φορά, στην ώρα προβολή της, τερμάτισε πρώτη ακολουθώντας την ίδια συνταγή που έχει αποδειχθεί πετυχημένη. Εξάλλου, όπως έχει αποδειχθεί, ο τηλεθεατής του Σαββατοκύριακου θέλει πιο ανάλαφρες εκπομπές με ωραία θέματα και καλεσμένους.

Η Ναταλία Γερμανού

Όσο για τα μουσικά shows, είχαν να ανταγωνιστούν κυρίως ελληνικές και ξένες ταινίες. Το «Σπίτι με το Mega» είναι ένα ωραίο concept που σίγουρα έχει περιθώριο ανανέωσης με καλλιτέχνες που έχουν γκελ στο κοινό, ενώ το «Just the two of us», παρόλο που όταν ξεκίνησε συζητιόταν έντονα πως θα δούμε super ονόματα ως guest στην κριτική επιτροπή, αλλά και στο stage, τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, παραμένοντας χωρίς πρωτότυπες εκπλήξεις.