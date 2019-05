H οσκαρική «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου διαθέσιμη στην On Demand υπηρεσία της Cosmote TV [βίντεο]

Μεγάλους τίτλους στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND που το επόμενο διάστημα θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια COSMOTE CINEMA, όπως η «Ευνοούμενη» (The Favourite) του Γιώργου Λάνθιμου.

Eπίσης στην Cosmote TV θα κυκλοφορήσουν και o «Ψυχρός Πόλεμος» (Cold War) του Πάβελ Παβλικόφσκι, δημοφιλή blockbuster (Alien: Covenant), αλλά και νέα επεισόδια τηλεοπτικών σειρών (Grantchester), θα έχουν στη διάθεσή τους οι συνδρομητές της COSMOTE TV αυτή την εβδομάδα.

Κινηματογραφικά blockbuster, συναρπαστικά θρίλερ & βραβευμένες παραγωγές στο COSMOTE CINEMA 1HD

Το blockbuster της εβδομάδας, Alien: Covenant, δια χειρός Ρίντλεϊ Σκοτ (Ο Μονομάχος, The Martian, Blade Runner) έρχεται στο COSMOTE CINEMA 1HD, την Κυριακή 12/5 στις 21.00 (ζώνη blockbuster). Η συνέχεια του οσκαρικού franchise, με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Φασμπέντερ, ακολουθεί το πλήρωμα ενός αποικιακού διαστημόπλοιου, το οποίο ταξιδεύει με προορισμό έναν νέο πλανήτη, που κρύβει σκοτεινά μυστικά.

Οι φίλοι του θρίλερ, μέσα από την ισπανική ταινία Το Μυστικό της Πεταλούδας (The Warning) θα πάρουν μέρος στην εξιχνίαση μιας ιδιαίτερης υπόθεσης με κοινό παρονομαστή δύο δολοφονίες που διαπράχθηκαν με διαφορά 10 ετών (Α’ προβολή - Παρασκευή 10/5, 21.00). Επίσης, την Πέμπτη 16/5 η δραματική ταινία του Πάολο Γκενοβέζε (Τέλειοι Ξένοι), Η Συνάντηση (The Place), θα μας συστήσει έναν μυστηριώδη άντρα, καθημερινό θαμώνα ενός μπαρ, ο οποίος υπόσχεται στους πελάτες την εκπλήρωση μιας επιθυμίας τους με αντάλλαγμα, μια παράξενη αποστολή (Α’ προβολή - 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Στην επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της σχολής Bauhaus, στην πόλη Weimar της Γερμανίας από τον αρχιτέκτονα Walter Gropius, κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 1HD η ταινία Bauhaus (Τρίτη 14/5, 21.00).

COSMOTE CINEMA 2HD: αφιέρωμα στη Γιορτή της Μητέρας με τις ταινίες Lady Bird, Tully, The Second Mother

Στο πρόγραμμα του COSMOTE CINEMA 2HD ξεχωρίζει το Σάββατο 11/5 στις 22.00, η πρεμιέρα της δραματικής κομεντί Ένα Φανταστικό Σπίτι (Ideal Home), για ένα γκέι ζευγάρι του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν μετακομίζει μαζί του ένα 10χρονο παιδί. Επίσης, στη ζώνη Ladies First του καναλιού οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν το πολυβραβευμένο βιογραφικό δράμα Hanna Arendt, μέσα από το οποίο σκιαγραφείται το πορτρέτο της σπουδαίας Γερμανίδας πολιτικής φιλοσόφου Χάνα Αρέντ (Μπάρμπαρα Σούκοβα) (Α΄προβολή - Τετάρτη 15/5, 22.00).

Τη Δευτέρα 13/5 στις 22.00 δεν χάνουμε επίσης την πρεμιέρα της Ιταλικής κωμωδίας Γιατρέ Μου, Κερατωθήκαμε (Couple Therapy For Cheaters), για ένα ζευγάρι άπιστων συντρόφων που καταφεύγει σε σύμβουλο γάμου για να βρει την αληθινή αγάπη. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του COSMOTE CINEMA 2HD στη Γιορτή της Μητέρας, η βραβευμένη στο Φεστιβάλ του Βερολίνου δραματική ταινία Η Δεύτερη Μάνα (The Second Mother), μας συστήνει τη Βαλ, μία γυναίκα που δεν διατηρεί επαφές με την κόρη της και έχει αφιερωθεί στη δουλειά της ως οικονόμος του σπιτιού μιας μεγαλοαστικής οικογένειας στο Σάο Πάολο. Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο μερών διαταράσσονται, όταν η αποξενωμένη κόρη της Βαλ, εμφανίζεται (Κυριακή 12/5, 22.00). Επίσης, την ίδια μέρα από 18.30 έως τα ξημερώματα της Δευτέρας 13/5 θα προβάλλονται back2back οι ταινίες Lady Bird με την Σίρσα Ρόναν, Tully με την Σαρλίζ Θέρον, Snatched με την Γκόλντι Χον και Promise At Dawn με την Σαρλότ Γκενσμπούργκ.

Grantchester: η 3η σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Στο COSMOTE CINEMA 4HD επιστρέφει με 3ο κύκλο το αστυνομικό δράμα Grantchester (Πέμπτη 16/5, 22.00), για να μας μεταφέρει στην Αγγλία της δεκαετίας του ’50 και, όπου ο ιερέας Σίντνι Τσέιμπερς γίνεται μάρτυρας σε φόνο και η ζωή του αλλάζει ολοκληρωτικά. Στο κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου, COSMOTE CINEMA 3, συνεχίζεται τη Δευτέρα 13/5 στις 22.00 το αφιέρωμα στην Κάκια Αναλυτή, με την κωμωδία του 1964 Η Βίλλα των Οργίων.

Από τις πρεμιέρες του VILLAGE CINEMA HD, δεν χάνουμε τη γαλλική κομεντί Απίθανο Ταξίδι (Microbe and Gasoline) του βραβευμένου με OSCAR σεναριογράφου Μισέλ Γκοντρί (Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού) με πρωταγωνίστρια την Οντρέ Τοτού (Παρασκευή 10/5, 21.00).

Η Ευνοούμενη και δύο ακόμα υποψηφιότητες για OSCAR® στην υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές έχουν ήδη στη διάθεσή τους προς ενοικίαση την βραβευμένη με OSCAR ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Η Ευνοούμενη (The Favourite) που μας μεταφέρει στις αρχές του 18ου αιώνα, περίοδο κατά την οποία αν και ο βρετανικός θρόνος ανήκει στη βασίλισσα Άννα (Ολίβια Κόλμαν), τα νήματα κινεί η σύμβουλός της Λαίδη Σάρα (Ρέιτσελ Βάις). Το ίδιο διάστημα, η καινούρια υπηρέτρια του παλατιού (Έμα Στόουν) καταφθάνει στην αυλή, και μπαίνει υπό την προστασία της Σάρα.

Στην υπηρεσία διατίθεται επίσης για ενοικίαση η ιαπωνική παραγωγή Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters), με επίκεντρο μια οικογένεια μικροαπατεώνων που αναλαμβάνει υπό την προστασία της ένα εγκαταλειμμένο παιδί, αλλά και ο Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) του Πάβελ Παβλικόφσκι, που με φόντο την επαρχιακή Πολωνία του 1949 ο μουσικοσυνθέτης Βίκτορ αναπτύσσει ερωτική σχέση με τη νεαρή φιλόδοξη τραγουδίστρια Ζούλα. Στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου, η σχέση αυτή τους οδηγεί σε διάφορα μέρη ανά τον κόσμο και προξενεί παράπλευρες απώλειες.

Το επόμενο διάστημα, οι τρεις ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια COSMOTE CINEMA.