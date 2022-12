H Nova πρωταγωνιστεί και στις Χρυσές Σφαίρες - iefimerida.gr

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας 10 υποψηφιότητες σε όλες τις Premium Κατηγορίες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες για ταινίες και σειρές που προβάλλονται αποκλειστικά από τα κανάλια της, τα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!

Η φετινή τελετή των βραβείων Golden Globes θα μεταδοθεί LIVE στις 10 Ιανουαρίου 2023 από το κανάλι Novastars!

Η εκπληκτική ταινία "Tar" που προτάθηκε για 3 Χρυσές Σφαίρες συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ταινίας, θα είναι αποκλειστικά στη Nova! Το «Tar» του Todd Field έχει κερδίσει 3 υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών: Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Cate Blanchett, Καλύτερης Ταινίας & Καλύτερου Σεναρίου. Παράλληλα, το φιλμ "She Said" κέρδισε 1 υποψηφιότητα για το β' γυναικείο ρόλο με την Carey Mulligan, ενώ η ταινία "The Son" έλαβε 1 υποψηφιότητα για τον καλύτερο ηθοποιό με τον Hugh Jackman.

Η ταινία "Mrs. Harris Goes to Paris" είναι υποψήφια για την καλύτερη ηθοποιό με τη Lesley Manville και το φιλμ "Puss in Boots: The Last Wish" είναι υποψήφιο για την καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Διακρίσεις όμως η Nova έχει και στις σειρές! Το μοναδικό «Barry» πήρε 2 υποψηφιότητες φέτος, μεταξύ αυτών είναι ο Bill Hader για τον Καλύτερο Ηθοποιό σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία και ο Henry Winkler στον Β' Ανδρικό ρόλο στην κατηγορία Μιούζικαλ-Κωμωδία ή Δραματική σειρά. Παράλληλα το "Gaslit" κέρδισε 1 υποψηφιότητα για την καλύτερη ηθοποιό σε περιορισμένη σειρά με την Julia Roberts.

Barry

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές αποτελούν μέρος του προγράμματος καναλιών Novacinema για τη σεζόν 2023-2024 που θα απολαύσουν οι σινεφίλ και συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova.

Τα κανάλια Novacinema οι σινεφίλ τα απολαμβάνουν με 7 days catch-up στην ΕΟΝ και όλες οι ταινίες είναι διαθέσιμες On Demand.