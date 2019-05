H νέα αστυνομική σειρά «L.A.’s Finest» κάνει πρεμιέρα στη Nova [βίντεο]

H νέα αστυνομική σειρά, «L.A.’s Finest», η οποία αποτελείται από 13 επεισόδια και είναι βασισμένη στην ταινία του George Gallo, «Bad Boys» (1995), κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη Nova, την Τετάρτη 15 Μαΐου, με τρία ολόκληρα επεισόδια και κάθε Τετάρτη, με διπλά επεισόδια, από τις 22:00, από το Novacinema4HD. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι εκρηκτικές Jessica Alba και Gabrielle Union.

Οι δύο γοητευτικές πρωταγωνίστριες υποδύονται δύο ντετέκτιβ με σκοτεινό παρελθόν, οι οποίες καλούνται να συνεργαστούν, ενώ δεν συμφωνούν σε πολλά σημεία. Στο μόνο που ταυτίζονται είναι όταν έχουν κοινό σκοπό να συλλάβουν τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες του Los Angeles.

Η σειρά έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1., ενώ διατίθεται σε Nova On Demand και Nova GO, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται. Τα τρία πρώτα επεισόδια θα βρίσκονται στην υπηρεσία Nova On Demand μία μέρα πριν την επίσημη πρεμιέρα τους στο Novacinema4HD και συγκεκριμένα από την Τρίτη 14 Μαΐου.