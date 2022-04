«Τι φάση;»: Γιώργος Τσαλίκης - Εβελίνα Νικόλιζα μας κάνουν spoiler για τις επόμενες επικές φάρσες που θα δούμε - iefimerida.gr

O Γιώργος Τσαλίκης και η Εβελίνα Νικόλιζα μιλούν στο iefimerida.gr για την εκπομπή «Τι φάση;» που παρουσιάζουν στον Alpha.

Απίστευτες φάρσες, άφθονο γέλιο, αισιόδοξη διάθεση και, φυσικά, μια καλή παρέα. Αυτά είναι τα συστατικά της εκπομπής «Τι φάση; που παρουσιάζουν ο Γιώργος Τσαλίκης και η Εβελίνα Νικόλιζα κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 20:00 στον Alpha.

Oι δυο τους δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Εκείνος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές, με πλούσια δισκογραφία, καριέρα πολλών ετών γεμάτη επιτυχίες και ιδιαίτερο επικοινωνιακό χάρισμα. Εκείνη τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice, όπου με την φωνή της είχε μαγέψει κοινό και κριτική επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Μαζί καταστρώνουν επικές φάρσες και χαρίζουν γέλιο σε μικρούς και μεγάλους, σε μια εποχή που το έχουμε όλοι ανάγκη.

Πώς προέκυψε η συνεργασία στο «Τι Φάση;»

Γ.Τ. Μου είπαν από την εταιρεία παραγωγής ότι θα θέλαμε παρά πολύ να κάνεις ένα δοκιμαστικό γι’ αυτή την εκπομπή γιατί νομίζουμε ότι σου πάει, σου ταιριάζει και θα κουμπώσει πολύ καλά. Κάναμε το δοκιμαστικό με την Εβελίνα και από την πρώτη στιγμή της λέω θέλω να είσαι χαλαρή να είμαστε χαλαροί, να το ζήσουμε όμορφα. Περάσαμε καλά και μετά από λίγες μέρες με πήραν τηλέφωνο να κάνω ένα ραντεβού για να συμφωνήσουμε και να υπογράψουμε.

Ε.Ν. Πολύ ξαφνικά και ευχάριστα! Ενημερώθηκα από το κανάλι ότι με σκέφτονται για ένα νέο πρότζεκτ και συμφωνήσαμε να περάσω ένα δοκιμαστικό, δε γνώριζα λεπτομέρειες, μόλις μπήκα στο χώρο είδα το Γιώργο και νομίζω μετά ήταν όλα μονόδρομος!

Οι δυο σας κάνετε ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Γνωριζόσασταν από πριν και υπάρχει αυτή η χημεία;

Γ.Τ. Δεν γνωριζόμασταν από πριν, την είχα δει την Εβελίνα μου αρέσει παρά πολύ έχει μια πολυτάλαντη προσωπικότητα, έχει σπουδάσει ηθοποιία, έχει καταπληκτική φωνή, έχει χιούμορ έχει ήθος και η χημεία μας ήταν πολύ πολύ γρήγορα θετική και όμορφη και είναι φίλη μου πια.

Ε.Ν. Η αλήθεια είναι ότι δέσαμε από την πρώτη στιγμή! Δε γνωριζόμασταν προσωπικά πριν το «τι φάση» εννοείται πως τον θαυμάζω χρόνια ως καλλιτέχνη αλλά δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούμε. Είχαμε πει ένα «γεια» σε κάποιο live του just the 2 of us που ήρθε να τραγουδήσει αλλά χωρίς να γνωρίζουμε τι έρχεται! Παρόλα αυτά ένιωσα από την πρώτη στιγμή σαν να γνωριζόμαστε χρόνια! Ο Γιώργος έχει απίστευτη ενέργεια και είναι από τους πιο δοτικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει! Είμαι πολύ τυχερή για αυτή τη συνεργασία!

Άνθρωποι της διπλανής πόρτας συνωμοτούν με τον Γιώργο Τσαλίκη και την Εβελίνα Νικόλιζα και καταστρώνουν την πιο ξεκαρδιστική φάρσα στους φίλους τους!

Κάθε φάρσα έχει ένα συγκεκριμένο σενάριο. Βάζετε κι εσείς το δικό σας προσωπικό στοιχείο μέσα;

Γ.Τ. Βέβαια μπαίνουν και τα δικά μας προσωπικά στοιχεία αλλιώς θα παρουσίαζε την εκπομπή ένα ρομπότ. Φυσικά είναι τα γέλια μας, οι αντιδράσεις μας, αυτά που ζούμε γιατί εσείς βλέπετε σε μια φάρσα 10 λεπτά max ότι εμείς έχουμε ζήσει μια, μιάμιση ολόκληρη ώρα που χρειάζεται ένα δίδυμο ανθρώπων να πιει ένα καφέ και να φάει, όποτε εμείς το ζούμε πολύ έντονα. Σε πολλές φάρσες οι πρωταγωνιστές, ο συνεργός και ο ανυποψίαστος πελάτης γίνονται σεναριογράφοι. Αυτό που ζούμε μας οδηγεί στην επόμενη δοκιμασία π.χ. έρχεται ο συνεργός, ρωτάμε τι εκνευρίζει τον ανυποψίαστο και πάνω σε αυτό «χτίζουμε». Αν τον εκνευρίζει πολύ η αγένεια βάζουμε μια δοκιμασία με αυτό το στοιχείο. Κάθε φάρσα είναι ζωντανή και κάθε φορά που τις βλέπουμε μπαίνουμε στην ανάμνηση εκείνης της στιγμής και το ξαναζούμε, αν και είναι πολύ λιγότερο αυτό που βλέπετε στον «αέρα» σε σχέση με αυτό που ζούμε εμείς, χρονικά τουλάχιστον.

Ε.Ν. Υπάρχει ένας κορμός για να ξέρουμε που περίπου θα κινηθούμε (σε αυτό το σημείο να πούμε τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της παραγωγής που είναι απίστευτα δημιουργικοί και έχουν τόσο φανταστικές ιδέες) αλλά πάντα παρατηρώντας τους «συνεργούς» μας αλλά και τους ανυποψίαστους φίλους τους προσθέτουμε το λιθαράκι μας!

Θα μας δώσετε ένα μικρό spoiler από τις επόμενες φάρσες; Υπάρχει κάποιος που αντιδρά περίεργα;

Γ.Τ. Καλά πολλούς ανθρώπους τους φτάσαμε στα όρια τους, πολλές φορές είπα τώρα γίνεται το τσαφ. Κάποια στιγμή είχα βγει έξω γιατί δεν είχε σήμα το κινητό και με είδανε και έτσι για να το κάψω μπήκα μέσα στο μαγαζί να πάρω καφέ, την ώρα που η Εβελίνα είχε ξεκινήσει την φάρσα, λέγοντας ότι είμαι σε ένα στούντιο ηχογράφησης εκεί κοντά ώστε να μην μας ψυλλιαστούν. Θα δείτε ακόμη και να ξυρίζουν τα μαλλιά τους, να κάνουν μάσκα με γιαούρτι πολλά κουλά έχουν γίνει… το μοναδικό spoiler που μπορώ να πω είναι ότι έρχεται πολύ γέλιο και πολλές πολλές ανατρεπτικές ιστορίες.

Ε.Ν. Έρχονται πολύ πολύ ωραίες φάρσες και ακραίες αντιδράσεις! Θα δείτε ανθρώπους που σηκώθηκαν και έφυγαν και τρέχαμε να τους προλάβουμε και άλλους που «πάγωσαν» και κοιτούσαν αποσβολωμένοι! Έχει απίστευτο ενδιαφέρον το πόσο διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις! Είναι σαν ένα μεγάλο πείραμα αλλά με μεγάλο χρηματικό έπαθλο!



Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Εβελίνα Νικόλιζα ως τηλεθεατές πως είναι; Τι σας αρέσει να βλέπετε στην τηλεόραση;

Γ.Τ. Γενικά είμαι ένας τηλεθεατής που τα τελευταία δυο χρόνια του εγκλεισμού και της πίεσης θέλω να βλέπω χαλαρά πράγματα που δεν με αγχώνουν. Γι’ αυτό και όταν μου προτάθηκε να παρουσιάσω και κάτι χαλαρό, το αποφάσισα. Έτσι, βλέπω χαλαρές σειρές στο Netflix, ξεκίνησα να βλέπω το teen woolf με τον μικρό μου γιο Άγγελο. Όλες τις ταινίες της marvel με υπερήρωες που δεν θέλει να σκέφτεσαι, κωμωδίες, φάρσες στην τηλεόραση. Επιγραμματικά βλέπω λίγο τους τίτλους των δελτίων ειδήσεων και μετά ίσως κάτι πιο ανάλαφρο.

Ε.Ν. Πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση, πάντα το έκανα. Από ντοκιμαντέρ μυστηρίου και καθημερινές εκπομπές μέχρι τηλεπαιχνίδια. Τα τελευταία δυο χρόνια πιάνω τον εαυτό μου να βλέπει πιο συχνά ψυχαγωγικές εκπομπές γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν νομίζω όλοι έχουμε ανάγκη να χαλαρώσουμε και να γελάσουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς μέσα από το «τι φάση» να προσφέρουμε γέλιο και να ξεχαστούν λίγο οι τηλεθεατές από όλα αυτά που τους αγχώνουν μέσα στη μέρα.