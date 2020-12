«Η γέννηση ενός έθνους-κράτους»: Πρεμιέρα για το νέο docudrama της COSMOTE TV

Με το νέο docudrama «Η γέννηση ενός έθνους-κράτους» εγκαινιάζει η COSMOTE TV το επετειακό πρόγραμμα του COSMOTE HISTORY HD για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 10 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές με θέμα τους ήρωες και τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου.

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ 14 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, που μελετά την αναγέννηση του ελληνικού έθνους, θα κάνει πρεμιέρα την Παραμονή των Χριστουγέννων (Πέμπτη 24/12) στις 22.00, στο COSMOTE HISTORY HD. Κάθε επεισόδιο, αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι -κάθε Πέμπτη στις 22.00- θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Στη νέα παραγωγή της COSMOTE TV, δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές, με επιβλέποντα τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Θάνο Βερέμη, αναλαμβάνουν να ερευνήσουν την αναγέννηση του ελληνικού έθνους κατά τη διάρκεια των τετρακοσίων χρόνων της Τουρκοκρατίας. Μέσα από δραματοποιημένες σκηνές, αφηγήσεις και συνεντεύξεις ιστορικών και καθηγητών, η σειρά «Η γέννηση ενός έθνους-κράτους» αναβιώνει τη μεταβυζαντινή Ελλάδα, από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453 και τη μακρόχρονη οθωμανική κυριαρχία, έως την προετοιμασία και το ξέσπασμα της επανάστασης για την ανεξαρτησία το 1821, αλλά και τα πρώτα ταραγμένα χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Παράλληλα, η σειρά ρίχνει φως στις κοινωνικές, γλωσσολογικές, πολιτιστικές, αλλά και εκπαιδευτικές προεκτάσεις που είχε η μακρόχρονη περίοδος του τουρκικού ζυγού στην εξέλιξη του ελληνισμού.

Την ιστορική επιμέλεια της σειράς υπογράφουν ο καθηγητής Θάνος Βερέμης, μαζί με τον νομικό - διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ Ανδρέα Κούκο. Στους ρόλους των δύο φοιτητών συναντάμε τους ηθοποιούς Δήμητρα Ματσαντώνη και Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο.

Μέσα στο 2021 θα ακολουθήσουν και άλλες νέες πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές της COSMOTE TV με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων της εθνικής παλιγγενεσίας.

Η COSMOTE TV είναι η Νο 1 συνδρομητική τηλεόραση στην ελληνική αγορά με συνδρομές σε πάνω από 560 χιλιάδες νοικοκυριά. Λειτουργώντας αυτόνομα και ολοκληρωμένα, ως πάροχος συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης, προσφέρει πρόσβαση σε αποκλειστικό premium περιεχόμενο, μέσα από 70 κανάλια, από τα οποία 16 κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (CINEMA, SERIES, SPORT, HISTORY) και είναι διαθέσιμη μέσω δορυφορικής και Over The Top (OTT) πρόσβασης. Με τη νέα streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα εύκολα και γρήγορα να επιλέξουν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει, μέσα από το live πρόγραμμα των καναλιών, αλλά και από τους on demand καταλόγους της υπηρεσίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παραγωγή : COSMOTE TV

: COSMOTE TV Επιμέλεια παραγωγής COSMOTETV: Νατάσα Βερώνη, Μόιρα Βαρδάκη

Νατάσα Βερώνη, Μόιρα Βαρδάκη Εκτέλεση Παραγωγής: WCA Productions

WCA Productions Διεύθυνση παραγωγής: Νάσος Λάππας

Νάσος Λάππας Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κουτρελάκος

Δημήτρης Κουτρελάκος Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας

Γιώργος Γκικαπέππας Ιστορική Επιμέλεια: Θάνος Βερέμης, Ανδρέας Κούκος

Θάνος Βερέμης, Ανδρέας Κούκος Έρευνα υλικών ιστορικής τεκμηρίωσης: Γιώργος Τζεδόπουλος

Γιώργος Τζεδόπουλος Αρχισυνταξία: Δημήτρης Δεμεσούκας

Δημήτρης Δεμεσούκας Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αγαθάγγελος Παπαγεωργίου, Βασίλης Μουρίκης

Αγαθάγγελος Παπαγεωργίου, Βασίλης Μουρίκης Ηχολήπτης: Κώστας Δρακόπουλος

Κώστας Δρακόπουλος Μοντάζ-Μιξάζ: Γιώργος Αργυρόπουλος, Βασίλης Τσουκαλάς, Θοδωρής Ποπέσκου

Γιώργος Αργυρόπουλος, Βασίλης Τσουκαλάς, Θοδωρής Ποπέσκου Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Λαμπρινή Καρδαρά

Λαμπρινή Καρδαρά Hair & Make-upArtist: Ντέμη Σταματοπούλου

Ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά):