«Game of Thrones: The Last Watch»: Το 2ωρο ντοκιμαντέρ για την παραγωγή του 8ου και τελευταίου κύκλου της επικής σειράς στη Nova

Την Κυριακή 26 Μαΐου, μία εβδομάδα ακριβώς μετά την προβολή του μεγάλου φινάλε της επικής σειράς «Game of Thrones», κάνει πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ «Game of Thrones: The Last Watch», αποκλειστικά στη Nova, ταυτόχρονα με την Αμερική, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα και σε Prime Time προβολή τη Δευτέρα 27 Μαΐου, στις 22:00, από το Novacinema1HD.

Το ντοκιμαντέρ, της βραβευμένης Βρετανίδας σκηνοθέτιδας, Τζίνι Φίνλεϊ, αποκαλύπτει ,μέσα σε ένα συναρπαστικό δίωρο, όλο το παρασκήνιο της σειράς, όπου μέσα από στιγμές συγκίνησης, υπερπροσπάθειας και συνεχών προκλήσεων ο φανταστικός κόσμος του Γουέστερος κατόρθωσε να μετουσιωθεί σε μία σειρά κινηματογραφικών προδιαγραφών, όπως το «Game of Thrones».

Για ένα ολόκληρο χρόνο η Τζίνι Φίλνεϊ είχε μοναδική πρόσβαση σε όλους τους χώρους προετοιμασίας και γυρισμάτων της σειράς, όπως τα studio,τα εξωτερικά τοπία και τα parking αυτοκινήτων της Βόρειας Ιρλανδίας, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τη δημιουργία του πιο φιλόδοξου και περίπλοκου κύκλου της σειράς.

Το ντοκιμαντέρ αποτελεί μία στενή και προσωπική καταγραφή της διαδικασίας παραγωγής της σειράς, ακολουθώντας τους συντελεστές της παραγωγής και το καστ των ηθοποιών καθώς αυτοί αγωνίζονται να εργαστούν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, να προλάβουν πολύ αυστηρές προθεσμίες και να αντιμετωπίσουν την ανεξέλεγκτη “δίψα” του Τύπου - και όχι μόνο - για spoilers. To «Game of Thrones: The Last Watch» είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό making off ντοκιμαντέρ. Αστείο και ταυτόχρονα «σπαρακτικό», αφηγημένο με ένα τρόπο ευφυή αλλά και οικείο, προσπαθεί να αποδώσει την γλυκόπικρη απόλαυση του να δημιουργείς ένα «κόσμο» και μετά να πρέπει να τον αποχαιρετήσεις.

Το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go, έτσι ώστε οι συνδρομητές να έχουν τη δυνατότητα να το απολαύσουν όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται. Το τελευταίο επεισόδιο του νέου, 8ου κύκλου της σειράς «Game of Thrones» θα προβληθεί την Κυριακή 19 Μαΐου, ταυτόχρονα με την Αμερική, στις 4 μετά τα μεσάνυχτα - και με ελληνικούς υπότιτλους - και σε Prime Time προβολή τη Δευτέρα 20 Μαΐου, στις 22:00, από το Novacinema1HD. Παράλληλα, η Nova έχει δημιουργήσει το θεματικό κανάλι NovaThronesHD με όλους τους κύκλους της σειράς, αλλά και ένα εξαιρετικά πλούσιο backstage υλικό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέχρι τέλος Μαΐου, ενώ όλοι οι κύκλοι των επεισοδίων θα είναι διαθέσιμοι και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go μέχρι και το τέλος του έτους.