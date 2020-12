Game of Thrones: O χειμώνας... ξανάρχεται -Τα γυρίσματα της prequel σειράς ξεκινoύν το 2021

O χειμώνες έρχεται ξανά για την prequel σειρά του Game of Thrones τα γυρίσματα της οποίας ξεκινούν το 2021.

Το ΗΒΟ είχε αφήσει να αιωρείται πως το σύμπαν της δημοφιλούς σειράς δεν θα... χαθεί στον χρόνο και θα δημιουργήσει νέα σειρά που θα διαδρματίζεται στο παρελθόν του. Τώρα υπήρξε και ανακοίνωσε από το social media που έκανε γνωστό ότι τα γυρίσματα του «House of the Dragon» θα ξεκινήσουν μέσα στο 2021. Την ανακοίνωση της HBO συνόδευσαν και δύο φωτογραφίες που βασίζονται σε όσα θα δούμε.

Η prequel σειρά του Game of Thrones που θα ασχολείται με τον «Mad King» του οίκου Targaryen και πρόγονο της Καλίσι, Viserys. Το φινάλε του Game of Thrones ήταν αμφιλεγόμενο και αμαύρωσε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του κόσμου για την κατά τα άλλα αριστουργηματική και σίγουρα πρωτοποριακή σειρά του HBO που βασίστηκε στα βιβλία του George R.R. Martin.

Πλέον, με τα γυρίσματα να ξεκινούν το 2021 για την prequel σειρά του Game of Thrones και με τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού, το «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2022 στο HBO.