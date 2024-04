Parlez-vous français? Το Γαλλικό Σινεμά έχει την τιμητική του τις Τετάρτες του Απριλίου στα Novacinema - iefimerida.gr

Η ζώνη «World Cinema» και το Novacinema1 κάθε Τετάρτη του Απριλίου μιλούν άπταιστα γαλλικά!

Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φινετσάτο αφιέρωμα στο γαλλικό κινηματογράφο με δύο ταινίες back to back στο Novacinema1 κάθε Τετάρτη από τις 22:00 (3/4 «Novembre» & «Alibi.Com2», 10/4 «Les Miserables» & «OSS 117: From Africa with Love», 17/4 «How To Be a Good Wife» & «Only the Animals», 24/4 «Happy End» & «Eiffel»).

Οι σινεφίλ θα «ταξιδέψουν» στο σινεμά του κόσμου και συγκεκριμένα στο γαλλικό, μέσα από εξαιρετικές ταινίες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις και συγκεκριμένα:

Τετάρτη 3 Απριλίου

22:00 Με το αστυνομικό θρίλερ «Novembre» (2022, διάρκειας 103’) με τους Jean Dujardin, Jeremie Renier, Anais Demoustier σε σκηνοθεσία του Cedric Jimenez. Όταν, τον Νοέμβριο του 2015 μία σειρά από θανάσιμες επιθέσεις μαστίζει το Παρίσι, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία δίνει μάχη ενάντια στον χρόνο για να βρει τους δράστες, εντός και εκτός Ευρώπης.

23:55 Με το sequel της κωμωδίας «Alibi.com 2» (2023, διάρκειας 85’) με τους Philippe Lacheau, Gad Elmaleh, Alexandra Lamy, Nathalie Baye σε σκηνοθεσία του Philippe Lacheau. Αφού έκλεισε την επιχείρησή του, ο Γκρεγκ ζει μία ήσυχη ζωή και κάνει πρόταση γάμου στη Φλο. Θα πρέπει, όμως, να τη συστήσει στην οικογένειά του, και κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό.

Τετάρτη 10 Απριλίου

22:00 Με την κοινωνική ταινία «Les Miserables» (2019, διάρκειας 100’) με τους Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga σε σκηνοθεσία του Ladj Ly. Ένας αστυνομικός μεταφέρεται από την επαρχία σε μία υποβαθμισμένη περιοχή του Παρισιού, όπου ο τραυματισμός ενός παιδιού στη διάρκεια μίας καταδίωξης πυροδοτεί έναν βίαιο πόλεμο.

23:50 Με την κωμωδία δράσης «OSS 117: From Africa with Love» (2021, διάρκειας 111’) με τους Jean Dujardin, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Gilles Cohen σε σκηνοθεσία του Nicolas Bedos. Ο πράκτορας OSS 117 βρίσκεται στην Αφρική, και αποστολή του είναι να προστατέψει έναν πρόεδρο από επαναστάτες. Αυτή τη φορά, όμως, θα πρέπει να συνεργαστεί με έναν νέο και πολλά υποσχόμενο πράκτορα.

Τετάρτη 17 Απριλίου



22:00 Με τη δραματική κομεντί «How to Be a Good Wife» (2020, διάρκειας 106’) με τους Juliette Binoche, Francois Berleand, Yolande Moreau, Noemie Lvovsky σε σκηνοθεσία του Martin Provost. Στη δεκαετία του ’60, η Πολέτ και ο σύζυγός της διευθύνουν μία σχολή οικοκυρικής. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της, όμως, η Πολέτ ανακαλύπτει σκληρές αλήθειες και μία νέα πραγματικότητα.

23:55 Με την αστυνομική – δραματική ταινία «Only the Animals» (2019, διάρκειας 113’) με τους Denis Menochet, Damien Bonnard, Laure Calamy σε σκηνοθεσία του Dominik Moll. Η αστυνομία ερευνά την εξαφάνιση της Έβελιν κατά τη διάρκεια μιας χιονοστιβάδας, και οι ζωές πέντε ανθρώπων που είχαν σχέση μαζί της διασταυρώνονται με ολέθρια αποτελέσματα

Τετάρτη 24 Απριλίου22:00 Mε την κοινωνική ταινία «Happy End» (2017, διάρκειας 103’)με τους Isabelle Huppert, Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant σε σκηνοθεσία του Michael Haneke. Με φόντο το Καλαί, περιοχή εισόδου των μεταναστών στη Γαλλία του σήμερα, μία εύπορη οικογένεια είναι απορροφημένη σε προσωπικά προβλήματα, επαγγελματικές κρίσεις, μυστικά και ψέματα.

23:50 Με την αληθινή ιστορία «Eiffel» (2021, διάρκειας 105’) με τους Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps σε σκηνοθεσία του Martin Bourboulon. Το 1886, η γαλλική κυβέρνηση ζητά από τον Γκουστάβ Άιφελ να δημιουργήσει κάτι θεαματικό. Εκείνος θέλει να ασχοληθεί με το μετρό, όμως η συνάντησή του με ένα πρόσωπο από το παρελθόν αλλάζει τα πάντα.

