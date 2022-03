The First Lady: Μισέλ Ομπάμα, Μπέτι Φορντ και Έλεανορ Ρούσβελτ έρχονται αποκλειστικά στην COSMOTE TV - iefimerida.gr

Με μια από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές της χρονιάς καλωσορίζει τον Απρίλιο η COSMOTE TV.

Οι τρεις αγαπημένες πρώτες κυρίες των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, Μπέτι Φορντ και Έλεανορ Ρούσβελτ «αποκαλύπτονται» για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη, μέσα από τη νέα σειρά ανθολογίας «The First Lady», που θα κάνει αποκλειστική πρεμιέρα στην Ελλάδα από την COSMOTETV. Στους ρόλους των πρώτων κυριών βρίσκουμε τις κορυφαίες Βαϊόλα Ντέιβις (Μισέλ Ομπάμα), Μισέλ Φάιφερ (Μπέτι Φορντ) και Τζίλιαν Άντερσον (Έλεανορ Ρούσβελτ), ενώ το καστ συμπληρώνουν κορυφαία ονόματα, όπως οι: Κίφερ Σάδερλαντ, Άαρον Έκχαρτ Τζούντι Γκριρ, Ντακότα Φάνινγκ κ.ά.

Οι πρεμιέρες του μήνα στην COSMOTE TV έχουν «άρωμα» από παλιό κινηματογράφο, καθώς σε Α’ τηλεοπτική προβολή έρχονται δύο σειρές, που βασίζονται σε εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του ‘70 και του ‘80. Η ταινία-φαινόμενο «The Man Who Fell To Earth» μετατρέπεται σεsci-fi σειρά μυστηρίου, με τον Μπιλ Νάινα υποδύεται τον ήρωα Τόμας Τζερόμ Νιούτον, που ενσάρκωσε ο Ντέιβιντ Μπόουιτο 1976. Από τον σεναριογράφο των ταινιών «Trainspotting» και «The Beach» και τον σκηνοθέτη του «Black Mirror», μεταφέρεται στη μικρή οθόνη και η ταινία του 1965 «The Ipcress File». Στην ομώνυμη σειρά τη σκυτάλη για τον ρόλο του Χάρι Πάλμερ, παίρνει, από τον βετεράνο Μάικλ Κέιν, ο Τζο Κόουλ, ενώ μαζί του πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με BAFTA Τομ Χολάντερ.

Στις αφίξεις του Απριλίου περιλαμβάνονται ακόμη, η δραματική σειρά «Long Slow Exhale», οι κομεντί «How we roll» και «Holding», καθώς και οι σειρές θρίλερ «From» και «Harry Wild» με την πολυβραβευμένη Τζέιν Σέιμουρ. Από τους δημιουργούς των σειρών «Gomorrah» και «The Young Pope» και τον παραγωγό του «My Brilliant Friend» οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν, επίσης, το νέο ανατρεπτικό prison drama «The King».

Με νέα επεισόδια επιστρέφουν στην COSMOTE TV, το δραματικό θρίλερ «Devils» (2η σεζόν) με τον Πάτρικ Ντέμπσι, που γνωρίσαμε μέσα από το Grey’s Anatomy, το αστυνομικό «Grantchester» (7η σεζόν), ενώ με νέες περιπέτειες βρίσκεται αντιμέτωπος ο χαρισματικός ιατροδικαστής «Balthazar» στην 4η σεζόν της σειράς.

The First Lady

Μέσα από αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες, η σειρά ανθολογίας αφηγείται τη ζωή τριών δυναμικών και χαρισματικών πρώτων κυριών της Αμερικής, που άφησαν το στίγμα τους στον Λευκό Οίκο. Μέσα από την ματιά της Μισέλ Ομπάμα, της Μπέτι Φορντ και της Έλεανορ Ρούσβελτ, το «The First Lady» αποκαλύπτει το παρασκήνιο, τις ίντριγκες και τις μυστικές συμφωνίες που άλλαξαν τον κόσμο κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας των Μπαράκ Ομπάμα, Τζέραλντ Φορντ και Φράνκλιν Ρούσβελτ. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTETV, 24 ώρες μετά τις ΗΠΑ, τη Δευτέρα 18/4 στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The Man Who Fell to Earth

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γουόλτερ Τέβις και την εμβληματική ταινία του 1976, η σειρά ακολουθεί έναν εξωγήινο που φτάνει στη Γη σε ένα σημείο καμπής στην ανθρώπινη εξέλιξη, και πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του για να καθορίσει όχι μόνο το δικό του μέλλον, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στον ρόλο του Τόμας Τζερόμ Νιούτον –που το 1976 υποδύθηκε σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες του ο Ντέιβιντ Μπάουι- συναντάμε τον Μπιλ Νάι, ενώ μαζί του πρωταγωνιστούν οι υποψήφιοι για OSCAR® Τσιούετελ Έτζιοφορ (12 Years A Slave, Doctor Strange, Infinite) και Ναόμι Χάρις (Moonlight, Venom: Let There Be Carnage). Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική πρεμιέρα στην COSMOTE TV, την Τρίτη 26/4 στις 21.00 (COSMOTE SERIES HD), 48 ώρες μετά την Αμερική, ενώ κάθε επεισόδιο μετά την προβολή του θα είναι διαθέσιμο στο COSMOTE TV PLUS.

The Ipcress File

Ο Χάρι Πάλμερ (Τζο Κόουλ), πρώην λοχίας του βρετανικού στρατού, πραγματοποιεί παράνομες αγοραπωλησίες στη μαύρη αγορά του Βερολίνου, μέχρι τη στιγμή που συλλαμβάνεται. Για να αποφύγει τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί την πρόταση της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών να γίνει κατάσκοπος. Σύντομα εμπλέκεται σε ένα περίτεχνο κύκλωμα απαγωγών, πλύσης εγκεφάλου, προδοσίας και απροσδόκητου έρωτα. Η σειρά, που βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του 1965 με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17/4 στις 18.00 με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Devils

Υπό την απειλή ενός υπόγειου πολέμου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, με ισχυρότερο όπλο τα οικονομικά μεγέθη και ακριβό τίμημα τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων, οι δύο άσπονδοι φίλοι Ντόμινικ Μόργκαν (Πάτρικ Ντέμπσι) και Μάσιμο Ρουγκέρο (Αλεσάντρο Μπόργκι)αναγκάζονται να συνεργαστούν ξανά. Θα κερδίσουν το στοίχημα αυτή τη φορά; Η 2η σεζόν του «Devils» θα κάνει πρεμιέρα το Μ. Σάββατο 23/4, 24 ώρες μετά την Αμερική και την Αγγλία, με διπλό επεισόδιο, στο COSMOTE TV PLUS. Ταυτόχρονα με την προβολή του πρώτου επεισοδίου, θα είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία και ο πρώτος κύκλος της σειράς.

Devils

Long Slow Exhale

Μία επιτυχημένη προπονήτρια ομάδας κολεγιακού μπάσκετ γυναικών, βρίσκεται στη μέση ενός σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης, που απειλεί να καταστρέψει την καριέρα της. Στην προσπάθεια της να αποκαλύψει την αλήθεια, έρχεται αντιμέτωπη με αντικρουόμενες μαρτυρίες και αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις που θα επηρεάσουν την ίδια, την οικογένειά της και την ομάδα της. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ρόουζ Κόλινς, Τζος Λούκας (Ford v Ferrari), Ίαν Χάρντινγκ (Pretty Little Liars) και η Φάμκε Γιάνσεν (How to Get Away with Murder). Η σειρά έρχεται σε Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV με τριπλό επεισόδιο (COSMOTE TV PLUS), 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ, την Τετάρτη 6/4.

Harry Wild

Όταν μία μια συνταξιούχος καθηγήτρια πανεπιστημίου πέφτει θύμα κλοπής, ανακαλύπτει ότι έχει ταλέντο στην εξιχνίαση εγκλημάτων και επανακτά τη διάθεσή της για ζωή. Για να συνέλθει από την κλοπή, η Χάρι μετακομίζει στο σπίτι του αστυνομικού γιου της, Τσάρλι, όπου η έμφυτη περιέργεια της, την ωθεί να εμπλακεί στις υποθέσεις του. Τί θα συμβεί, όμως, όταν συναντήσει τον ληστή της; Στον ρόλο της συνταξιούχου Χάρι συναντάμε τη βραβευμένη με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζέιν Σέιμουρ. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα, 24 ώρες μετά την Αγγλία, την Τρίτη 5/4 στις 22.00 με διπλό επεισόδιο στο COSMOTE SERIES HD. Μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο στο COSMOTE TV PLUS.

Harry Wild

Balthazar

Ο γοητευτικός και ταλαντούχος ιατροδικαστής Balthazar επιστρέφει με νέες περιπέτειες στην 4η σεζόν της ομώνυμης σειράς. Καθώς νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις τον παρασύρουν στη σφαίρα των νεκρών, ο Balthazar καλείται να συνεργαστεί με μια παλιά του γνώριμη. Ο 4ος κύκλος της σειράς θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 2/4 με όλα τα επεισόδια back-2-back, από τις 18.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD). Οι συνδρομητές θα βρουν τους προηγούμενους κύκλους στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

Grantchester

H ιδιαίτερη συνεργασία του γοητευτικού εφημέριου Γουίλ Ντάβενπορτ (Tom Brittney) με τον χαρισματικό ντετέκτιβ Τζόρντ Κίτινγκ (Robson Green) επιστρέφει με νέα επεισόδια. Στην πρεμιέρα του 7ου κύκλου, μια ανάσα πριν την είσοδο στην δεκαετία του ’60, με την αγωνία για το τι επιφυλάσσει το μέλλον να βρίσκεται στο μυαλό όλων, νέα εγκλήματα επιζητούν επίλυση και δύσκολες αποφάσεις έρχονται να ταράξουν τα νερά. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 16/4 στις 18.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back, στο COSMOTE SERIES MARATHON HD. Ο 6ος κύκλος του «Grantchester» είναι ήδη διαθέσιμος στο COSMOTE TV PLUS.

From

Από τους παραγωγούς του «Lost», το θρίλερ «From» παρουσιάζει την ιστορία μίας οικογένειας, η οποία ξεκινώντας για ένα χαλαρό ταξίδι αναψυχής βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη, όταν εγκλωβίζεται σε μία επαρχιακή πόλη, χωρίς κανένα τρόπο διαφυγής και με την απειλή τρομακτικών πλασμάτων που παραμονεύουν μετά τη δύση του ηλίου. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV (COSMOTE SERIES MARATHON HD), τη Δευτέρα του Πάσχα (25/4) στις 15.00, με όλα τα επεισόδια back-2-back.

From

Holding

Σε ένα απομακρυσμένο ιρλανδικό χωριό ο λοχίας PJ Collins αποφεύγει επιμελώς τα καθήκοντα του. Όταν βρεθούν ανθρώπινα υπολείμματα, θα κληθεί να λύσει ένα σοβαρό έγκλημα. Τότε, για πρώτη φορά στη ζωή του, θα αναγκαστεί να συνδεθεί με το χωριό που έχει προσπαθήσει τόσο σκληρά να αποφύγει, αλλά και να έρθει αντιμέτωπος με τον θυμό, τη δυσαρέσκεια και την βαθιά θλίψη μιας μοναχικής κοινότητας. Η μίνι σειρά 4 επεισοδίων, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Graham Norton, θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 8/4 στις 18.00 στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, με όλα τα επεισόδια back-2-back.

The King

Ο Bruno διοικεί το σωφρονιστικό ίδρυμα San Michele, με τον προσωπικό του κώδικα ηθικής, έχοντας παράλληλα να διαχειριστεί προσωπικούς δαίμονες και μια οικογενειακή ζωή υπό διάλυση. Όταν ένας έμπιστος φρουρός της φυλακής βρίσκεται δολοφονημένος, ο Bruno έρχεται αντιμέτωπος με μια αδιάφθορη εισαγγελέα, που είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια και να δώσει τέλος στις αμφιλεγόμενες μεθόδους του. Το ανατρεπτικό prison drama, από τους δημιουργούς των σειρών «Gomorrah» και «The Young Pope» και τον παραγωγό του «My Brilliant Friend», θα κάνει πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back-2-back, το Σάββατο 9/4 στις 21.00 (COSMOTE SERIES MARATHON HD).

How we roll

Η αληθινή ιστορία του θρύλου του σύγχρονου μπόουλινγκ Tom Smallwood. Όταν απολύεται από τη δουλειά του ο Smallwood αποφασίζει να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο, δοκιμάζοντας την τύχη του ως επαγγελματίας bowler, με την πολύτιμη ηθική υποστήριξη της συζύγου του, που παραμένει πάντα στο πλευρό του. Η κωμική σειρά θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 4/4 στις 20.30 στο COSMOTE SERIES HD. Κάθε νέο επεισόδιο μετά την προβολή του στο κανάλι θα είναι διαθέσιμο για on demand θέαση στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.