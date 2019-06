The Final Four: Το νέο talent show του ΑΝΤ1 -Ποια θα είναι παρουσιάστρια;

Με ολοκαίνουριο Talent Show έρχεται από τη νέα σεζόν ο ΑΝΤ1, που φιλοδοξεί να κερδίσει και τη μάχη της τηλεθέασης απέναντι σε The Voice και X-Factor. Ποια παρουσιάστρια ακούγεται έντονα στο τιμόνι του The Final Four.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τα δικαιώματα πριν από λίγο καιρό στις Κάννες για ένα ιδιαίτερα δημοφιλές talent show που γεννήθηκε (και αυτό) στο Ισραήλ και τα τελευταία δύο χρόνια προβάλλεται ή αναμένεται να προβληθεί σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το «The Final Four» έχει προβληθεί σε ΗΠΑ, Βραζιλία, Περού, Ρωσία, Λιθουανία, Ρουμανία, Καζακστάν και Ισραήλ σημειώνοντας επιδόσεις – ρεκόρ στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ αναμένεται να προβληθεί και στην Ισπανία, Καναδά και Κολομβία.

Ο αντίπαλος του The Voice και του X-Factor

Το «The Final Four» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ετοιμάζεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για όλα τα μουσικά talent shows. Αρχίζοντας από τον τελικό, το «The Final Four» μετρά ήδη αντίστροφα για την ανάδειξη του νικητή.

Τέσσερις αποφασισμένοι και ανταγωνιστικοί διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται να παλέψουν για να υπερασπιστούν και να κρατήσουν τη θέση τους στη μεγαλύτερη μουσική μάχη. Απέναντί τους θα βρεθούν πολλοί ταλαντούχοι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι θα προσπαθήσουν τραγουδώντας να τους… εκθρονίσουν και να πάρουν τη θέση τους στο stage του «The Final Four».

Το παιχνίδι έρχεται να «παίξει» απέναντι στο The Voice που όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει το φθινόπωρο στον ΣΚΑΙ, αλλά και το X-Factor με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Βανδή που έχει ήδη ξεκινήσει τις οντισιόν και θα κάνει πρεμιέρα από την τηλεοπτική συχνότητα του OPEN.

Σε ποια παρουσιάστρια υπολογίζει ο ΑΝΤ1

Οι πρώτες πληροφορίες, καθώς μόλις που έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις συμμετοχής, θέλουν τον ΑΝΤ1 να συζητά με τη Ζέτα Μακρυπούλια για την παρουσίαση του νέου του Talent Show. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μετρά δυόμιση σεζόν επιτυχημένης πορείας στη μεσημεριανή ζώνη με το ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ και φαίνεται πως από το κανάλι θα την ήθελαν πολύ στο νέο τους πρόγραμμα.

Η Ζέτα Μακρυπούλια στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ που παρουσιάζει τα μεσημέρια στον ΑΝΤ1

Οσο για την ομάδα των κριτών που θα αποφασίζουν ποιοι συνεχίζουν στο Final Four κάθε εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida είναι ακόμη πολύ νωρίς για να ανακοινωθεί το οτιδήποτε. Οι υπεύθυνοι του σταθμού επικεντρώνουν στην αναζήτηση ταλέντων, συζητούν για την παρουσιάστρια και αναμένεται να οριστικοποιήσουν την κριτική επιτροπή στο επόμενο διάστημα.