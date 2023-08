FIBA World Cup 2023: Η γιορτή του παγκοσμίου μπάσκετ με την Εθνική Ελλάδας LIVE με την υπογραφή του Novasports - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη γιορτή του παγκοσμίου μπάσκετ με τη συμμετοχή και της «επίσημης αγαπημένης», της Εθνικής μας ομάδας, ετοιμάζεται για το τζάμπολ και το Novasports ντύνεται στα γαλανόλευκα και θα είναι εκεί!

Οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας από την Παρασκευή 25 Αυγούστου έως και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν LIVE μέσα από τα κανάλια Novasports Start, το οποίο για το διάστημα 24/8-10/9, «βάφεται» στα χρώματα του FIBA World Cup 2023 και μετονομάζεται σε Novasports Start - FIBA World Cup 2023, Novasports4, Novasports5, Novasports6 και τους 92 αγώνες της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της από τρεις χώρες, τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και την Ινδονησία.

Η Εθνική μας ομάδα συμμετέχει στο 3ο όμιλο μαζί με τις ΗΠΑ, Ιορδανία, Νέα Ζηλανδία και θα δώσει τα παιχνίδια της στην Mall of Asia Arena, στη Μανίλα. Εκεί θα βρίσκονται και οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι του Novasports, Δημήτρης Καρύδας, Δώρα Παντέλη, Νικήτας Αυγουλής και Χρήστος Καούρης υπό την αρχισυνταξία του Παντελή Λώλη. Η αποστολή των καναλιών της Nova με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που τη διακρίνει για πάνω από δύο δεκαετίες θα μεταφέρει με τον αρτιότερο τρόπο καθημερινά όλα όσα θα συμβαίνουν στη Μανίλα, την ατμόσφαιρα εντός και εκτός γηπέδου και όλο το ρεπορτάζ μέσα από τις ειδικές ενότητες Playmakers Go to Manila στην τηλεόραση, στο novasports.gr και τα social media. Παράλληλα, στα στούντιο της Nova, ο Playmaker Γρηγόρης Παπαβασιλείου, μαζί με τον κόουτς και πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό Φώτη Κατσικάρη καθώς και με experts από τον χώρο του μπάσκετ και εκλεκτούς καλεσμένους θα σχολιάζουν όλους τους αγώνες του Μουντομπάσκετ με έμφαση στα ματς της «επίσημης αγαπημένης» των Ελλήνων.

Κατά τη διάρκεια της κορυφαίας διοργάνωσης του μπάσκετ, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν Live όλη η πορεία της Εθνικής με περιγραφή και σχολιασμό απευθείας από τη Mall of Asia Arena, σπουδαία ματς από τις κορυφαίες ομάδες στη φάση ομίλων, συναρπαστικές αναμετρήσεις στη φάση των νοκ άουτ μέχρι και την τελική κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, όλες οι pre & post games εκπομπές των Playmakers, ντοκιμαντέρ και ειδικά αφιερώματα θα πλαισιώσουν το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του καναλιού. Η έναρξη θα γίνει στις 24/8 με την προβολή των οκτώ ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε η δημοσιογραφική ομάδα Novasports, ένα ταξίδι από το 1986 έως και το 2019 στις ιστορικές στιγμές της Εθνικής ομάδας στις διοργανώσεις του Μουντομπάσκετ. Μαζί θα προβληθεί και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ της FIBA με μαρτυρίες των κορυφαίων παικτών που έχουν πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση. Στις 19:30 θα μεταδοθεί η πρώτη Live εκπομπή Playmakers με συνεχείς συνδέσεις με την Μανίλα και τους απεσταλμένους δημοσιογράφους αλλά και ειδικά αφιερώματα στους διεκδικητές του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ. Την Παρασκευή 25/8 θα γίνει το τζάμπολ της παγκόσμιας διοργάνωσης της FIBA με τους αγώνες Φινλανδία-Αυστραλία (11:00, Novasports Start - FIBA World Cup 2023) και Αγκόλα-Ιταλία (11:00, Novasports4). Μετά τη λήξη των αναμετρήσεων της εκάστοτε ημέρας, οι Playmakers θα συνοψίζουν τα αποτελέσματα, τις βαθμολογίες, το ρεπορτάζ, την ανάλυση των κρίσιμων στιγμών των ματς και φυσικά όλα τα highlights των αγώνων που ολοκληρώθηκαν.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshiftπου δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EONSportsMode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.