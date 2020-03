Fargo, Trigonometry και 10 ακόμα σειρές έρχονται αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Νέες ιστορίες εγκλημάτων της τηλεοπτικής ανθολογίας του Fargo, το Trigonometry της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη, σκοτεινά δράματα (Deliver Us, Exit, Devils), σκάνδαλα μιας άλλης εποχής (Belgravia) και περίεργες αστυνομικές υποθέσεις (The Salisbury Poisonings) συνθέτουν το τηλεοπτικό πρόγραμμα της COSMOTE TV για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Όλες οι σειρές προβάλλονται στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα ετεροχρονισμένης θέασης μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο είδος σειρών που τους ενδιαφέρει, αφού με τη χρήση artificial intelligence, η υπηρεσία τους κάνει προτάσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν.

Ο νέος κύκλος επεισοδίων της βραβευμένης με Χρυσή Σφαίρα και Emmy αστυνομικής σειράς Fargo του Νόα Χόλεϊ μας μεταφέρει στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, μετά από τα δύο μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Στο Κάνσας του Μιζούρι, δύο συνδικάτα εγκληματιών, τα ηνία των οποίων κρατούν μία οικογένεια Ιταλών και μία Αφροαμερικανών, κάνουν συμφωνία με στόχο τη διατήρηση της μεταξύ τους ειρήνης. Η συμφωνία καθορίζει τον από κοινού έλεγχο της αγοράς των ναρκωτικών και γενικότερα του εγκλήματος. Για να επιτευχθεί αυτό, οι αρχηγοί τους αποφασίζουν να ανταλλάξουν τους γιούς τους.

Στον πρώτο του ρόλο ως πρωταγωνιστής σε τηλεοπτική σειρά, ο βραβευμένος με 4 βραβεία Emmy και 3 Grammy, Κρις Ροκ υποδύεται τον αρχηγό και πατέρα της οικογένειας των Αφροαμερικάνων, ο οποίος για να ευημερήσει στην κοινωνία ανταλλάσσει τον γιο του με τον γιο του εχθρού του. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο αρχηγός της μαφίας του Κάνσας οδηγείται στο νοσοκομείο για μία εγχείρηση ρουτίνας και πεθαίνει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, η Ούζο Αντούμπα του Orange is the New Black, ο Μπεν Γουίσοου (A Very English Scandal, O Αστακός, Cloud Atlas), Τζακ Χιούστον (Hail Caesar!, American Hustle) κ.α.

Ο 4ος κύκλος του Fargo θα κάνει Α΄ προβολή με διπλό επεισόδιο στο COSMOTE SERIES HD αμέσως μετά την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, τη Δευτέρα 20/4 στις 22.00.