Το «Fargo» επιστρέφει με 5η σεζόν αποκλειστικά στην COSMOTE TV - iefimerida.gr

Δυναμικά ξεκινά ο Νοέμβριος στην COSMOTE TV με τον 5ο κύκλο του βραβευμένου με έξι Emmy «Fargo» του Νόα Χόλεϊ.

Η σειρά ανθολογίας που βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του 1966, επιστρέφει έπειτα από 3 χρόνια στη «μικρή οθόνη» με νέα ιστορία και τους Τζούνο Τεμπλ (The Offer, Ted Lasso), Τζον Χαμ (Mad Men, The Morning Show) και Τζο Κίρι (Stranger Things) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στην τηλεοπτική ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, ο 2ος κύκλος του αστυνομικού δράματος του BBC, «Time», με την Μπέλα Ράμζι (Game of Thrones, The Last of Us), να παίρνει τη σκυτάλη του πρωταγωνιστικού ρόλου από τον Σον Μπιν και το «Lawmen: Bass Reeves», με τους Ντόναλντ Σάδερλαντ και Ντέιβιντ Ογιελόβο (Silo). Η σειρά έρχεται δια χειρός του σεναριογράφου μεγάλων επιτυχιών Τέιλορ Σέρινταν (Hell or High Water, Yellowstone, Sicario).

Νέα άφιξη μέσα στον Νοέμβριο είναι, επίσης, η σειρά «Bayern Munich: Rise of a Legend», που μιλά για την ιστορία της Μπάγερν Μονάχου, η αστυνομική σειρά «Erinyes» με τον Μάρτσιν Ντοροτσίνσκι (The Queen's Gambit, Vikings: Valhalla, Mission: Impossible - Dead Reckoning) και η 3η σεζόν του γαλλικού «The Traveller». Στην COSMOTE TV έρχεται και το δραματικό γουέστερν «The English» με την Έμιλι Μπλαντ (A Quiet Place, Oppenheimer).

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Νοεμβρίου:

The Traveller (3η σεζόν – 1ο Μέρος)

Στη σύγχρονη Γαλλία, ένας εκκεντρικός πρώην αστυνομικός ξανανοίγει ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών, σε μια αποστολή να εντοπίσει τους ενόχους και να αποδώσει δικαιοσύνη για λογαριασμό των οικογενειών των άτυχων θυμάτων.

Πρεμιέρα: Κυριακή 5/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

The English

Η Αγγλίδα Κορνίλια Λοκ (Έμιλι Μπλαντ) φτάνει στην Αμερικανική Δύση του 1890 για να κυνηγήσει τον φονιά του γιου της. Στην πορεία, συναντά τον Ιλάι Γουίπ, πρώην ανιχνευτή του ιππικού, ο οποίος πηγαίνει στη Νεμπράσκα για να διεκδικήσει τη γη που του χρωστούν. Χτίζοντας μια απροσδόκητη φιλία, οι δυο τους διασχίζουν μία Αμερική γεμάτη εμπόδια, αίμα και βία ώστε να εκπληρώσουν τον σκοπό τους.

Πρεμιέρα: Σάββατο 11/11, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD.

Lawmen: Bass Reeves

Η σειρά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και στη ζωή του θρυλικού Μπας Ριβς, που γεννήθηκε ως σκλάβος, αλλά κατόρθωσε να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός Σερίφης δυτικά του ποταμού Μισσισσιππή. Ο αγώνας του για να φανεί αντάξιος της ευθύνης που έφερε ο ρόλος του, πολλές φορές είχε ηθικό και πνευματικό κόστος για την οικογένειά του.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 6/11, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Bayern Munich: Rise of a Legend

Το 1962, ο επιχειρηματίας Βίλχελμ Νεουντέκερ αναλαμβάνει την Μπάγερν, έναν σύλλογο χαμηλότερης κατηγορίας που ήταν αντιμέτωπος με την πτώχευση. Μαζί με τον γενικό διευθυντή Ρόμπερτ Σβαν, ξεκινούν να μεταμορφώνουν την ομάδα, αποφεύγοντας τους ακριβούς παίκτες και προτιμώντας νεαρά ταλέντα, καταφέρνοντας έτσι να φτάσουν στην επιτυχία.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά τη Γερμανία: Δευτέρα 20/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Time (2η σεζόν)

Φτάνοντας στις φυλακές Κάρλινγκφορντ την ίδια μέρα, οι Κέλσι, Όρλα και Άμπι βυθίζονται αμέσως σε έναν άγνωστο κόσμο, γεμάτο κινδύνους και βία. Παρά τις συνεχόμενες απειλές, ανακαλύπτουν ότι ο δεσμός που αναπτύσσουν μεταξύ τους θα τις βοηθήσει να τα βγάλουν πέρα.

Πρεμιέρα: Τρίτη 21/11, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Fargo (5η σεζόν)

Η Ντόροθι «Ντοτ» Λυόν (Τζούνο Τεμπλ), μια φαινομενικά αθώα νοικοκυρά, μπαίνει σε μπελάδες με τις τοπικές αρχές. και γρήγορα βυθίζεται σε μια ζωή που νόμιζε ότι είχε αφήσει πίσω. Σε πρώτο πλάνο και ο σερίφης Ρόι Τίλμαν (Τζον Χαμ), μαζί με τον γιο του Γκέιτορ (Τζο Κίρι) και τον αινιγματικό περιπλανώμενο Ολ Μαντς (Σαμ Σπρούελ) που κυνηγούν για χρόνια τη Ντοτ.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 24 ώρες μετά την Αμερική: Τετάρτη 22/11, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Erinyes

Ο Έντμουντ Ποπιέλσκι είναι ένας ντετέκτιβ με εξαιρετικά ανεπτυγμένη νοημοσύνη και σωματική δύναμη, ο οποίος βασανίζεται από επιληπτικές κρίσεις. Αυτό που κάνει τον Ποπιέλσκι ιδιαίτερο είναι τα οράματα που προκαλούνται από τις κρίσεις του και λειτουργούν προς όφελός του στις έρευνες που διεξάγει. Όπως και οι Ερινύες που επιθυμούν περισσότερο την εκδίκηση, έτσι και ο ίδιος δεν έχει κανένα έλεος.

Πρεμιέρα: Τετάρτη 29/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Το νέο πρόγραμμα της COSMOTE TV περιλαμβάνει, επίσης, την 3η σεζόν του πολιτικού θρίλερ «Cobra: Rebellion» (από Τετάρτη 1/11 διαθέσιμο στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV) με τον Ρόμπερτ Κάρλαϊλ (Once Upon a Time) και τον 2ο κύκλο επεισοδίων των αστυνομικών σειρών «Reyka» (Παρασκευή 10/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD) και «Blanca» (Πέμπτη 23/11, 23.00, COSMOTE SERIES HD). Νέες προσθήκες σειρών είναι, επίσης, το αστυνομικό θρίλερ «Payback» (Παρασκευή 17/11, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD) και η δραματική σειρά «Three Little Birds» (Σάββατο 4/11, 18.00, COSMOTE SERIES ΜΑRΑΤΗΟΝ HD).

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια1.

1 Εξαιρείται η σειρά Fargo.