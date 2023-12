Family cinema, χριστουγεννιάτικες ταινίες back2back & τα νέα trends στις παιδικές σειρές συχνάζουν στην EON - iefimerida.gr

«Κοτοπούλια», «Χαρούμενη Φάρμα και Χαρούμενο Βασίλειο», «Λόλα και Μίλα» και πολλά, πολλά «Παιδικά τραγούδια»! Αυτά τα Χριστούεγννα οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν non stop διασκέδαση στις ζώνες του Duck TV στην ΕΟΝ «Wake Up!», «Ιt’s Cartoon Time», «Let’s Play», «Let’s Dance» της ΕON.

Το ειδικά διαμορφωμένο παιδικό προφίλ της προσφέρει extra ασφάλεια. Όσο για τα «μεγάλα» παιδιά;

Η ΕΟΝ φέρνει μία super προσφορά που θα απογειώσει τις στιγμές σας! Μπορείτε να απολαύσετε εντελώς δωρεάν όλο το περιεχόμενο της από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου χωρίς απολύτως καμία δέσμευση. Και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε έχετε περιορισμένη είτε καθόλου πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Με τρία κλικ ένας υπέροχος κόσμος και ένα συναρπαστικό υπερθέαμα ανοίγονται μπροστά σας. Μπαίνετε στο eon.nova.gr,συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας, λαμβάνετε άμεσα στο κινητό και το email που δηλώσατε στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης και ξεκινάτε να απολαμβάνετε τα προνομία της EON μέσα από τη Smart TV σας, τις συσκευές PC / Mac ή το tablet και το smartphone σας.

Οι cinema lovers θα λατρέψουν την προσφορά! Αγαπημένοι celebrities και μεγάλοι πρωταγωνιστές συμμετέχουν σε μία παρέλαση αστέρων στις οθόνες σας κι εσείς έχετε τη δυνατότητα Catch up 7 ημερών. Plus ατέλειωτο searching σε 4.000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand με διακοπή και συνέχιση θέασης σε οποιαδήποτε συσκευή. To ΕΟΝ Sports modeγίνεται ασυναγώνιστο inspo, ενώ το Nova Christmas, το pop-up κανάλι των γιορτών με καθημερινές προβολές 45 ταινιών για όλη την οικογένεια, αλλά και μεγάλες πρεμιέρες όπως το John Wick: Chapter 4 και το Push in boots: The Last Wish αποδεικνύεται… μαγεία!

Συντονιστείτε στην ΕΟΝ

Η ζώνη «Sunday Premiere» φέρνει μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1 με το τρίτο sequel της κωμωδίας «Serial Bad Weddings», τη δραματική παραγωγή «Our Friend» και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Puss in Boots: Last Wish». Παράλληλα, η αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» επιφυλάσσει ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως το«Money Monster», το «Noel» και το «21». Η action σειρά

«Paris Police 1905» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, ενώ η κωμική σειρά δράσης «Twisted Metal» έκανε το ντεμπούτο της την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και θα συνεχίσουν να παίζουν δυνατά κάθε Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα. Από το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου θα μας συντροφεύει η δεύτερη σεζόν της σειράς «Rapa», ενώ το Novalifε ντύνεται στα γιορτινά και μας υποδέχεται με το συναρπαστικό show «America’s got Talent». Αλλά και τη νέα χρονιά έρχονται τα: «True Detective», «The Super Mario Bros Movie», «The Son», «Catch a Killer», «EE British Academy Film Awards 2024» και «Gray».

Τέλος, η καρδιά του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και των κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων Euroleague, Premier League και της La Liga χτυπάει στην ΕΟΝ, ενώ οι δυναμικές ομάδες είναι έτοιμες να χαρίσουν μοναδικά γκολ και θεαματικά τρίποντα! Ανάμεσά τους: Άρης-Λαμία, Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ., Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Πανσερραϊκός-ΑΕΚ, Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης-Άρης, Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR, Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη, Λίβερπουλ-Άρσεναλ, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ-Ερυθρός Αστέρας, Άλμπα-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ και Μπασκόνια-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ.

Με την ΕΟΝ αυτές οι γιορτές αποκτούν άλλο νόημα! Μπείτε τώρα εδώ, πάρτε τους κωδικούς σας και απολαύστε συναρπαστικό περιεχόμενο!