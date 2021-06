Evil: Η σειρά που «ακροβατεί» στα όρια θρησκείας και επιστήμης επιστρέφει στην COSMOTE TV | MEDIA | iefimerida.gr

Ποια είναι τα όρια επιστήμης και θρησκείας; Πάνω σε αυτά κινείται το Evil, η σειρά μυστηρίου που αναζητά την προέλευση του κακού και επιστρέφει με τη 2η σεζόν της τη Δευτέρα 21/6 στις 21.00, αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Πρωταγωνιστές του «Evil» είναι η Kristen, μια σκεπτικίστρια ψυχολόγος (Κάτια Χέρμπερς – Westworld) και ο David, ένας καθολικός εκπαιδευόμενος ιερέας (Μάικ Κόλτερ – The Following, The Good Wife). Οι δυο τους καταπιάνονται με ανεξήγητα μυστήρια, όπως δαιμονισμοί, στοιχειώματα κ.λπ. Στόχος τους είναι να ανακαλύψουν κατά πόσο υπάρχει επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτά, ή αν αποτελούν «γνήσια» θαύματα.

Το «Evil» υπογράφουν οι Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ, σεναριογράφοι και δημιουργοί μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών (The Good Wife, The Good Fight, Your Honor).

Η μυστηριακή ατμόσφαιρα της σειράς έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει επιβραβευτεί με βαθμολογία 7,7 στη σελίδα του IMDB.

Καθένα από τα 13 επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμο στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, αμέσως μετά την προβολή του στις ΗΠΑ.

Ακολουθεί το τρέιλερ της σειράς: