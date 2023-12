Αυτή η σεζόν δεν χάνεται στη EuroLeague με «διαβολοβδομάδα»... Νο 4 και τις μάχες Ολυμπιακού & Παναθηναϊκού στο Novasports - iefimerida.gr

Η «διαβολοβδομάδα»... Νο 4 της EuroLeague είναι εδώ και το Novasports ετοιμάζεται να καλύψει το μπασκετικό υπερθέαμα με τον αρτιότερο τρόπο!

Οι φίλοι του μπάσκετ, από την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά όλους τους αγώνες για την 15η και 16η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός (19/12, 21:30) & Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR (20/12, 20:00) για την 15η αγωνιστική, καθώς και Βιλερμπάν-Ολυμπιακός (22/12, 20:45) & Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR (22/12, 21:45) για την 16η αγωνιστική.

Όλη η αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague θα είναι στην αγαπημένη μπασκετική εκπομπή «Playmakers» όπου οι Novasports basketball experts δίνουν το «παρών» σε κάθε αγωνιστική ημέρα με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη. Ο οικοδεσπότης Γρηγόρης Παπαβασιλείου με τον coach Φώτη Κατσικάρη αναλύουν και σχολιάζουν μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ όλα όσα γίνονται κάθε εβδομάδα στα ευρωπαϊκά παρκέ. Οι «Playmakers» μεταδίδονται παράλληλα στο κανάλι του Novasports στο YouTube στην ενότητα Live ενώ όλες οι ειδήσεις, το ρεπορτάζ και τα στιγμιότυπα θα αναρτώνται στην ενότητα EuroLeague του novasports.gr.

Η Δώρα Παντέλη, αυτή τη Δευτέρα (18/12) στις 22:30 στο Novasports4, μέσα από την εκπομπή «Ανάλυσέ το» υποδέχεται στο studio της Novibet εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο του μπάσκετ και μαζί σχολιάζουν και αναλύουν την αγωνιστική δραστηριότητα της EuroLeague.

Παράλληλα, στο επίσημο site του novasports, η ενότητα EuroLeague Fantasy Challenge https://greekfantasychallenge.novasports.gr/el/home όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα Fantasy για την EuroLeague και το EuroCup με τους αγαπημένους του παίκτες, να ανταγωνιστεί τους φίλους του σε ιδιωτικά πρωταθλήματα και να κερδίσει μοναδικά δώρα! Το EuroLeague Fantasy Challenge είναι το επίσημο Fantasy παιχνίδι των EuroLeague & EuroCup.

Αγωνιστική δράση έχουμε και στο συναρπαστικό EuroCup με τη συμμετοχή του Άρη. Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Άνκαρα (19/12, 19:00) για την 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Και φυσικά κάθε Τρίτη στις 22:30 στο Novasports4 στις οθόνες των συνδρομητών του Novasports έρχεται το περίφημο The Skweek Show by Tony Parker. Ένα καινοτόμο lifestyle show με άρωμα και….ήχο μπάσκετ, καθώς Skweek, σημαίνει το τρίξιμο του παπουτσιού στο παρκέ. Βάζοντας στο επίκεντρο την αυθεντικότητα, ο Tony Parker, 4 φορές πρωταθλητής στο NBA και 6 φορές NBA All Star, προσκαλεί τους φίλους του να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και να εμπνεύσουν τους λάτρεις του μπάσκετ παγκοσμίως. Στο επεισόδιο της Τρίτης 19/12 καλεσμένος είναι ο JeremyNzeulie.

Μάλιστα, όλο το συναρπαστικό θέαμα είναι διαθέσιμο σε όλους, καθώς η Nova προσφέρει εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρη την Ελλάδα έως τις 10 Ιανουαρίου, στο πλούσιο περιεχόμενο της ΕΟΝ! Όσοι ενδιαφέρονται, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν στο eon.nova.gr, να αποκτήσουν τον δικό τους κωδικό και να παρακολουθήσουν κορυφαίο κινηματογραφικό, παιδικό και αθλητικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και των διοργανώσεων & show στο μπάσκετ (EuroLeague, EuroCup, The Skweek Show by Tony Parker) που μεταδίδονται από τα κανάλια Novasports.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (19-22/12) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου

19:00 EuroCup – 12η αγωνιστική: Άνκαρα-Άρης Novasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

20:00 EuroLeague – 15η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 Playmakers, A’ μέρος Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και την Δώρα Παντέλη, στο σχολιασμό ο Φώτης Κατσικάρης

21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Μπαρτσελόνα Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Παρτίζαν Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και την Δώρα Παντέλη, στο σχολιασμό ο Φώτης Κατσικάρης

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου

19:00 Playmakers, A’ μέρος Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και την Δώρα Παντέλη, στο σχολιασμό ο Φώτης Κατσικάρης

19:30 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:00 EuroLeague: Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βιλερμπάν Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:00 Playmakers Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στο σχολιασμό ο Φώτης Κατσικάρης

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου

21:05 EuroLeague – 16η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Βίρτους Μπολόνια Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

19:15 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στο σχολιασμό ο Φώτης Κατσικάρης

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:15 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Φενέρμπαχτσε Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου-Μονακό Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:45 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στο σχολιασμό ο Φώτης Κατσικάρης