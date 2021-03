EuroLeague Documentary The Insider: The New Old Boys στα Novasports | MEDIA | iefimerida.gr

The New Old Boys με στυλ... ιταλικό έρχονται στα αθλητικά κανάλια της Nova!

Ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς της EuroLeague, «The Insider», θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 21:15 από το Novasports1HD και σε επανάληψη την Τρίτη 30 Μαρτίου στις 19:00 από το Novasports5HD πριν από τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο, οι συνδρομητές των καναλιών Novasports.

Τα αστέρια της Τρέισερ Μιλάνο της σεζόν 1986-1987 συναντιούνται και συνδέουν το ένδοξο παρελθόν της ομάδας με το παρόν της.

Οι βετεράνοι Bob McΑdoo, Dino Meneghin, Dan Peterson και Mike D 'Antoni νοσταλγούν στιγμές εκείνης της νικηφόρας χρονιάς και θυμούνται χαρακτηριστικά πώς απέκλεισαν τη μεγάλη ομάδα του Άρη.

Το ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί και την Πέμπτη 1 Απριλίου στις 19:00 από το Novasports1HD, καθώς και ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:00 για την 33η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague, μέσα από την τεχνική fly on the wall, «ρίχνει» διακριτικά μία ματιά πέρα από τα φώτα του παρκέ στις προσωπικές ιστορίες των μεγαλύτερων ονομάτων της ομάδας, φτάνοντας στη φετινή σεζόν της Αρμάνι Μιλάνο και στη φιλόδοξη προσπάθεια του προπονητή Ettore Messina και των Kyle Hines, Sergio Rodriguez και Luigi Datome για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.