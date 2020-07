ERTFLIX: Ερχονται 55 νέες ταινίες αλλά και web series που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα

Με 55 νέες ξένες ταινίες, ειδικά αφιερώματα για τους σινεφίλ και τους λάτρεις του ιταλικού κινηματογράφου, 10 νέες σειρές, πλούσιο παιδικό πρόγραμμα, αλλά και αγαπημένες εκπομπές από το μοναδικό Αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το ERTFLIX διεκδικεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια του φετινού καλοκαιριού.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ απέκτησε πλέον και λογότυπο –ένα χαμογελαστό προσωπάκι- που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τoν κόσμο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ. Μια πλατφόρμα που δεν χρειάζεται πια να έχεις smart τηλεόραση για να την απολαύσεις, καθώς όλο το περιεχόμενο του ERTFLIX, που κάνει χαμό, βρίσκεται και σε μια ολοκαίνουργια ιστοσελίδα, στην οποία μπορεί να μπει κανείς από οποιονδήποτε υπολογιστή, τάμπλετ ή ακόμη και κινητό τηλέφωνο πληκτρολογώντας απλά ertflix.gr

Ποιες είναι οι εκπλήξεις που επιφυλάσσει για τις επόμενες μέρες το ERTFLIX;

Σταδιακά από σήμερα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν 55 νέες αγαπημένες ταινίες, όπως “Το Χάρισμα” (The Gift) με τους Κέιτ Μπλάνσετ, Κιάνου Ριβς, Χίλαρι Σουάνκ, “Million Dollar Babe” με τους Χίλαρι Σουάνκ, Κλιντ Ίστγουντ, Μόργκαν Φρίμαν, “The Artist” με τους Ζαν Ντιζαρντέν, Τζον Γκούντμαν, Τζέιμς Κρόμγουελ, “Η Νύφη το 'σκασε” (The Runaway Bride) με τους Τζούλια Ρόμπερτς, Ρίτσαρντ Γκιρ, «Το Τέλειο Χτύπημα» (The Best Offer) με τους Τζέφρι Ρας, Τζιμ Στάρτζες, Ντόναλντ Σάδερλαντ, “Πριν από τα Μεσάνυχτα” (Before Midnight) με τους Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί, Ξένια Καλογεροπούλου, “Ο Ηλίθιος και ο Πανηλίθιος” (Dumb and Dumber) με τους Τζιμ Κάρεϊ, Τζεφ Ντάνιελς, Κάθλιν Τέρνερ, η “Πειρατεία στον Ωκεανό” (A Hijacking) με τους Νταρ Σαλίμ, Γιόχαν Φίλιπ Άσμπεκ, Σόρεν Μάλινγκ, αλλά και ο “Αστερίξ - Το μυστικό του μαγικού ζωμού” (Asterix: Le Secret de la Potion Magique) για τους μικρούς φίλους.

Και αυτές θα προστεθούν στην ταινιοθήκη του ERTFLIX, στην οποία ήδη έχουν ανέβει τις τελευταίες μέρες ταινίες, όπως «Τυχερή συνάντηση» (10 Items or Less) με τους Μόργκαν Φρίμαν, Παθ Βέγκα, Κούμαρ Παλάνα, «Σπίτι μου, σπιτάκι μας» (Home Again) με τους Ρις Γουίδερσπουν, Νατ Γουλφ, Τζον Ρουντνίτσκι, «Μια πόλη δίπλα στη θάλασσα» (Manchester by the Sea) με τους Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ “Στον κόσμο της Κοκό Σανέλ” (Coco before Chanel) με τους Οντρέ Τοτού, Αλεσάντρο Νίβολα, Μπενουά Πελβό, Μαρί Ζιλέν και «Η αγάπη είναι παράξενη» (Love is Strange) με τους Τζον Λίθγκοου, Άλφρεντ Μολίνα, Μαρίσα Τομέι.

Παράλληλα, τις αμέσως επόμενες μέρες στο ERTFLIX θα ανέβει για τους σινεφίλ ένα ειδικό αφιέρωμα σε μεγάλους σκηνοθέτες, όπως ο Τζιμ Τζάρμους, ο Λουίς Μπουνιουέλ, και οι Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, καθώς και ένα μεγάλο θεματικό αφιέρωμα στον ιταλικό κινηματογράφο.

ERTFLIX: Ερχονται web series που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα

Δυναμικά όμως μπαίνει το ERTFLIX και στις ξένες σειρές, καθώς στο εξής θα ανέβουν στην πλατφόρμα και πολυβραβευμένες web series που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι μαζί με τις μεγάλες επιτυχίες “Η ιστορία της Θεραπαινίδας” (The Handsmaid’s Tale) και το “Μια καινούργια αρχή” (A Place to Call Home), που ήδη προβάλλονται και στην ΕΡΤ, σύντομα στο ERTFLIX θα μπορεί κανείς να απολαύσει στον χρόνο που επιθυμεί νεανικές web series, πρόσφατης παραγωγής, όπως το “Dominos” (δραματική σειρά παραγωγής Καναδά 2018), “High Life - Μια απρόσμενη εφηβική κρίση” (παραγωγής Αυστραλίας 2017), καθώς και τη σειρά επιστημονικής φαντασίας “Narcoleap - Αγώνας επιβίωσης” (παραγωγής Καναδά 2018).

Τέλος, πολλές εκπλήξεις επιφυλάσσει το ERTFLIX και από το σπάνιο Αρχείο της ΕΡΤ. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ανέβει ολόκληρη η θρυλική σειρά «Το μινόρε της Αυγής» και οι μοναδικές εκπομπές της Σεμίνας Διγενή, ενώ για τους φίλους του αθλητισμού ήδη στο ERTFLIX μπορεί κανείς να ξαναδεί έναν αγώνα-σταθμό στο παγκόσμιο μπάσκετ: τον πρώτο τίτλο της αμερικανικής Dream Team στους Ολυμπιακούς του 1992 με τους Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, Λάρι Μπερντ και Σκότι Πίπεν.