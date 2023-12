EON – Μία πλατφόρμα για family time γιορτινές στιγμές, δυνατές αθλητικές συγκινήσεις & πολλή γνώση - iefimerida.gr

Ho-ho-ho! Στιγμές μαγικές έρχονται και ετοιμαζόμαστε να τις ζήσουμε με τους αγαπημένους μας και μία μοναδική προσφορά από τη Nova!

Γλυκά απεριτίφ με κανέλλα και γαρύφαλλο, μοσχομυριστά εδέσματα και γεύση από πορτοκάλι, πολλά χαμόγελα και σφιχτές αγκαλιές δίνουν τον γιορτινό τόνο στην ατμόσφαιρα. Συντονιζόμαστε στην πλατφόρμα της ΕΟΝ για να απολαύσουμε θεσπέσια blockbusters, συναρπαστικές σειρές με μεγάλους πρωταγωνιστές, ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ, παιδικές ταινίες, και καθηλωτικούς αγώνες με super θέαμα. Στην ΕΟΝ μας περιμένουν πάνω από 4000 ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand για ατέλειωτο Novacinema, τα highlights από Reality TV, οι συναρπαστικές επιτυχίες του Disney Channel, χριστουγεννιάτικες ταινίες back2back και τόσα άλλα!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χριστουγεννιάτικη υπερπροσφορά της ΕΟΝ τα έχει όλα με δυνατότητα Catch up 7 ημερών και On Demand με διακοπή και συνέχιση θέασης σε οποιαδήποτε συσκευή. Απολαμβάνουμε εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της για έναν ολόκληρο μήνα από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου χωρίς απολύτως καμία δέσμευση. Και αυτό ισχύει ακόμη και αν έχουμε περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η διαδικασία είναι απλή και κάνει τη ζωή μας απλώς… απολαυστική! Mπαίνουμε στο eon.nova.gr, συμπληρώνουμε τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία μας, λαμβάνουμε άμεσα στο κινητό και το email που δηλώσαμε στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης και μπαίνουμε στον μοναδικό κόσμο της EON μέσα από τη Smart TV μας, τη συσκευές PC / Mac ή το tablet και το smartphone μας.

Keep in mind: Η Nova «κλείνει το μάτι» στον Δεκέμβριο με το Nova Christmas, το pop-up κανάλι των γιορτών με καθημερινές προβολές 45 ταινιών για όλη την οικογένεια. Στις 18:35 θα προβάλλονται ταινίες κινουμένων σχεδίων, στις 20:15 θα μεταδίδονται οικογενειακές ταινίες ενώ στις 22:10 είναι η ώρα για αγαπημένες X-mas movies!

Επίσης, η ζώνη Sunday Premiere φέρνει μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1 με το τρίτο sequel της κωμωδίας «Serial Bad Weddings», τo καταιγιστικό 4ο κεφάλαιο του «John Wick» με τον Keanu Reeves, τη δραματική παραγωγή «Our Friend» και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Puss in Boots: Last Wish». Παράλληλα, η αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» επιφυλάσσει ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως το «Money Monster», το «Noel» και το «21». Η action σειρά «Paris Police 1905» και η κωμική σειρά δράσης «Twisted Metal» έκαναν πρεμιέρα και θα παίζουν κάθε Δευτέρα και κάθε Τρίτη αντίστοιχα. Από το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου θα μας συντροφεύει η δεύτερη σεζόν της σειράς «Rapa», ενώ το Novalifε ντύνεται στα γιορτινά και μας υποδέχεται με το συναρπαστικό show «America’s got Talent». Αλλά και τη νέα χρονιά έρχονται τα: «True Detective», «The Super Mario Bros Movie», «The Son» και «Gray».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για τις αθλητικές αναμετρήσεις της σεζόν; Μοναδικά γκολ, καλάθια και πρωταθλήματα με σημαντικές ομάδες στο Novasports: Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ., Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Πανσερραϊκός-ΑΕΚ, Άρης - Λαμία, Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης-Άρης, Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR, Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη, Λίβερπουλ-Άρσεναλ, Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας, Άλμπα-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ και Μπασκόνια-Παναθηναϊκός AKTOR.

Μην αργείτε! Μπείτε τώρα εδώ, πάρτε τους κωδικούς σας και απολαύστε συναρπαστικό περιεχόμενο!