Η Ελεονώρα Μελέτη επιστρέφει στο φως της μέρας και στην ενημέρωση -Ανακοίνωσε τη νέα της εκπομπή ζωντανά στον Μάνεση

Για τους ανθρώπους της επιφάνειας, όπλο τους γίνεται η ομορφιά. Για τους ανασφαλείς, η επιτηδευμένη «δήθεν» αυτοπεποίθηση. Για όσους φοβούνται , η αμυντική επίθεση είναι η λύση κ για όσους δεν τολμούν αυτόφωτα η λαθροβίωτη ζωή γίνεται το ζητούμενο. Αυταξία φίλε μου. Μόνο αυτή η λέξη κ η κατάκτηση της ουσίας της φέρνει ισορροπίες κ βάζει πράγματα κ ανθρώπους στη θέση τους. Αυταξία.