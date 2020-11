Δεκέμβριος στη Nova: Eνας μαγικός, γιορτινός και όμορφος κόσμος

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Nova έχει ετοιμάσει ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα για να μας κρατήσει παρέα όλο τον Δεκέμβριο με αποκορύφωμα τις γιορτές των Χριστουγέννων!

Το Χριστουγεννιάτικο κανάλι της Nova, NovachristmasHD έρχεται με επιλεγμένες πρεμιέρες ταινιών, μεταγλωττισμένες παιδικές ταινίες και οικογενειακές περιπέτειες φαντασίας, από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, κάθε βράδυ με δύο ταινίες από τις 20:00. Ανάμεσα τους: «Jumanji: Η επόμενη πίστα», «Spiderman: Μακριά από τον τόπο του», «Addams’ Family», «ΤinTin», ο αγαπημένος «HarryPotter», «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», o «Hobbit», αλλά και ο μοναδικός «Pinocchio» που είναι και η μεγάλη πρεμιέρα της Πρωτοχρονιάς, με τον RobertoBenigni, καθώς επίσης και πολλές άλλες. Όλο το μαγευτικό πρόγραμμα του NovachristmasHDθα βρίσκεται διαθέσιμο και στην υπηρεσία OnDemand στην κατηγορία «ChristmasTime», έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να το απολαύσουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!

Με αφορμή τη μεγάλη Κυριακάτικη πρεμιέρα «Judy» (6/12), με την ReneeZellweger(Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου), για τη ζωή της διάσημης και πολυβραβευμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας JudyGarland, η Nova έχει ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες της στη ζώνη «ClassicSundays», κάθε Κυριακή στις 17:00, όπως: «Ο Μάγος του Οζ», «Ένα αστέρι γεννιέται» και άλλες».

Οι μεγάλες πρεμιέρες συνεχίζονται, όπως και κάθε μήνα στη Nova, με εξαιρετικές ταινίες που παίζουν αποκλειστικά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή. Ανάμεσα τους «Το κάλεσμα της άγριας φύσης» με τον HarrisonFord, το θρίλερ «Underwater» με τους KristenStewart και VincentCassel και τo υποψήφιο για 6 Όσκαρ, «Μικρές Κυρίες», με τις SaoirseRonan, EmmaWatson και FlorencePugh κ.α.

Τον Δεκέμβριο κάνει πρεμιέρα και η νέα σειρά - πολιτικό θρίλερ «TheRoadkill» με τους Hugh Laurie και Helen McCrory, ενώ έρχονται να προστεθούν και δύο νέα Box Set «TheSpanishPrincess» με την Charlotte Hope και «RayDonovan» με τους Liev Schreiber και Jon Voight.

Το Novalifε, το ψυχαγωγικό κανάλι της Nova, ντύνεται και αυτό στα γιορτινά και παρουσιάζει μοναδικές χριστουγεννιάτικες ταινίες: «WriteBeforeChristmas» (24/12), «AMerryHoliday» (25/12) και «Α ChristmasCrush» (31/12), τον μεγάλο τελικό του «America’sGotTalent», ανήμερα των Χριστουγέννων στις 22:40, την αγαπημένη lifestyle εκπομπή «MyTay» της Ταϋγέτης Λάζου με λαμπερό, εορταστικό περιεχόμενο, το reality show, «TheBachelorette», τη μοναδική EllenDegeneres κάθε βράδυ στις 20:00, με πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις, αλλά και τη νέα σειρά «TellmewhoIam» κάθε Τετάρτη στις 23:00!

Μαγικά κινηματογραφικά ταξίδια για μικρούς και μεγάλους, μοναδικά shows και γιορτινές εκπομπές, φέτος τα Χριστούγεννα, μόνο στη Nova!