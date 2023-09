COSMOTE TV: Ζει μαζί σου τη νέα σεζόν με οσκαρικές ταινίες και all-star cast σειρές - iefimerida.gr

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά και η COSMOTE TV ζει μαζί σου τις πιο συναρπαστικές ιστορίες μέσα από μεγάλες πρεμιέρες σειρών, κινηματογραφικά blockbuster, ταινίες που αγαπήθηκαν και πλούσιο παιδικό πρόγραμμα σε συνεργασία με κορυφαία στούντιο και εταιρείες παραγωγής (Paramount, CBS, Showtime, BBC, ITV, Freemantle, AMC κλπ).

Παράλληλα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV έχουν πρόσβαση σε πλούσιο on demand περιεχόμενο που προσφέρεται εντελώς δωρεάν στον κατάλογο ταινιών και σειρών της. Ο κατάλογος, το περιεχόμενο του οποίου ανανεώνεται διαρκώς, περιλαμβάνει πάνω από 3.200 επεισόδια σειρών και περισσότερες από 1.000 ταινίες όλων των ειδών για θέαση οποιαδήποτε στιγμή. Μεταξύ των τίτλων του καταλόγου είναι τα blockbuster «Babylon», «TopGun: Maverick»και«ScreamVI», η τριλογία του «Έτερος Εγώ» σε παραγωγή COSMOTE TV και επιτυχημένες all-star cast σειρές, όπως «Yellowjackets», «YourHonor», «Billions», «RabbitHole», «SpecialOp: Lioness» κλπ.

Οι ταινίες του Σεπτεμβρίου: The Whale, The Fabelmans, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Aftersun, Close

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά δυναμικά με «παρέλαση» μεγάλων ονομάτων του Χόλυγουντ. Την Κυριακή3/9 (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) Α΄ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, κάνει το οσκαρικό «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφκσι με τον καθηλωτικό Μπρένταν Φρέιζερ. Την Κυριακή 10/9 (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) η σκυτάλη δίνεται στο υποψήφιο για 7 Όσκαρ «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που βασίζεται στην παιδική ηλικία του ίδιου του σκηνοθέτη. Επόμενες μεγάλες πρεμιέρες, οι υποψήφιες για Όσκαρ δραματικές ταινίες «Close» (Τρίτη 12/9, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD) και «Aftersun» (Παρασκευή 22/09, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) και το blockbuster «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» (Κυριακή 24/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) με τους Κρις Πάιν, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ρεζέ-Ζαν Πέιτζ και Χιου Γκραντ.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες θα συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν με δυνατούς τίτλους, όπως το «The Covenant» του Γκάι Ρίτσι με τον Τζέικ Τζίλενχαλ, το «80 for Brady» με την Τζέιν Φόντα, το οσκαρικό «Living» με τον Μπιλ Νάι, το «Mafia Mamma» με τις Μόνικα Μπελούτσι και Τόνι Κολέτ, το «Kandahar» με τον Τζέραλντ Μπάτλερ και το γαλλικό blockbuster «The Three Musketeers: D’Artagnan». Οι τηλεθεατές θα απολαύσουν, επίσης, σε Α΄ τηλεοπτική προβολή τη βραβευμένη στις Κάννες ταινία-ύμνο στην ανδρική φιλία «The Eight Mountains», το υποψήφιο για Όσκαρ «ΕΟ» και τη δραματική ταινία «Α Good Person» με τον Μόργκαν Φρίμαν και την Φλόρενς Πιου (Oppenheimer, Midsommar).

Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, Νόρμαν Ρίντους, Σεϊλίν Γούντλεϊ, Χιου Μπόνεβιλ και Σον Πεν στις σειρές του Σεπτεμβρίου

Η έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν φέρνει την πρεμιέρα 5 πολυαναμενόμενων all-starcast σειρών στην COSMOTE TV. Τη Δευτέρα 11/9, ξεχωρίζει η επιστροφή του «Ντάριλ Ντίξον» (Νόρμαν Ρίντους) στο ολοκαίνουριο spin-off της σειράς-φαινόμενο «The Walking Dead», «The Walking Dead: Daryl Dixon» (22.00, COSMOTE SERIES HD). Την Πέμπτη 14/9 (22.00, COSMOTE SERIES HD) έρχεται η πρεμιέρα της σειράς «Nolly», η οποία εξερευνά την κυριαρχία, αλλά και την πτώση της τηλεοπτικής σταρ Noele "Nolly" Gordon που υποδύεται η «πολυπρόσωπη» Ελένα Μπόναμ Κάρτερ (Harry Potter, Les Misérables, The King's Speech, The Crown). Τον Σεπτέμβριο θα δούμε και τη Σεϊλίν Γούντλεϊ (Divergent, Big Little Lies, The Fault in Our Stars) στη σειρά «Three Women». Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Λίζα Ταντέο και ακολουθεί τρεις γυναίκες στο ταξίδι τους μέχρι να αλλάξουν τη ζωή τους (Πέμπτη 14/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Την Παρασκευή 15/9 (22.00, COSMOTE SERIES HD), οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τον Χιου Μπόνεβιλ του Downton Abbey στη νέα δραματική σειρά «The Gold» που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Πλάι στον Μπόνεβιλ, θα βρίσκεται ο Ντόμινικ Κούπερ των Captain America και Mamma Mia. Η εμφάνιση λαμπερών ονομάτων θα συνεχιστεί με το δραματικό «Caught», με τον Σον Πεν, αλλά και τον Μάθιου Φοξ που επιστρέφει στη μικρή οθόνη μετά το Lost. Στο επίκεντρο της σειράς, μια ομάδα Αυστραλών στρατιωτών, η οποία κατά την αποστολή της σε μία εμπόλεμη χώρα, αιχμαλωτίζεται από ντόπιους αντάρτες (Παρασκευή 29/9, 18.00, με όλα τα επεισόδια COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Μέσα στο φθινόπωρο, στην τηλεοπτική στέγη της COSMOTE TV θα φιλοξενηθεί, ακόμα, η νέα σειρά «The Turkish Detective» (15/9), η σειρά του του BBC «The Following Events Are Based On A Pack Of Lies» (Κυριακή 3/9, 22.00, COSMOTE SERIES HD), το «Fellow Travelers» (30/10) με τους Ματ Μπόμερ (White Collar, The Sinner) και Τζόναθαν Μπέιλι (Bridgerton), καθώς και το ομώνυμο prequel του αστυνομικού θρίλερ του 2000 «Sexy Beast».

Η σεζόν συνεχίζεται με τα νέα επεισόδια του Fargo & το reboot του εμβληματικού Frasier

Η νέα σεζόν ανήκει και στην πολυαναμενόμενη επιστροφή αγαπημένων σειρών, όπως το «Fargo». Στον 5ο κύκλο επεισοδίων, το σύμπαν του Νόα Χόλεϊ θα παρουσιάσει μία νέα ιστορία μυστηρίου με πρωταγωνιστές τους Τζούνο Τεμπλ (Ted Lasso), Τζον Χαμ (Mad Men), Τζένιφερ Τζέισον Λέι (The Hateful Eight) και Τζο Κίρι (Stranger Things). Επιστροφή στα τηλεοπτικά δρώμενα θα κάνει μετά από 19 ολόκληρα χρόνια και το «Frasier», η κωμική σειρά των 90’s που έγραψε ιστορία. Στον ρόλο του ραδιοφωνικού ψυχιάτρου Φρέιζερ Κρέιν επιστρέφει ο Κέλσι Γκράμερ.

Η τηλεοπτική ατζέντα της σεζόν περιλαμβάνει, επίσης, τη συνέχεια δημοφιλών σειρών, όπως το «Chucky» του Ντον Μαντσίνι (3η σεζόν – 5/10), τη μεταφυσική σειρά θρίλερ «Evil» (4η σεζόν), τη σειρά τρόμου «Creepshow» (4η σεζόν 15/10) και τα αστυνομικά «HarryWild» (2η σεζόν), ChelseaDetective(2η σεζόν – Δευτέρα 11/9, 23.00, COSMOTE SERIES HD), «Annika» (2η σεζόν – Σάββατο 23/9, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD) και MagnumPI (5/10 - τελευταία επεισόδια 5ης και τελικής σεζόν), κ.α.

17 Κλωστές, η νέα πρωτότυπη σειρά της COSMOTETV

Μέσα στο 2024 αναμένεται και η πρεμιέρα της καινούριας μεγάλης παραγωγής της COSMOTETV, με τίτλο «17 Κλωστές» και πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο. Το σενάριο υπογράφουν η Μιρέλλα Παπαοικονόμου και η Κάτια Κισσονέργη, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Η σειρά 6 επεισοδίων βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Πάνου Δημάκη και εξιστορεί μία από τις μεγαλύτερες μαζικές δολοφονίες που γνώρισε ποτέ η χώρα. Η ιστορία των «17 Κλωστών» βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και διαδραματίζεται στα έτη 1906-1909 στα Κύθηρα.

Παιδικό πρόγραμμα για κάθε ηλικία

Υπερήρωες, περιπέτεια και φαντασία περιμένουν καθημερινά τα παιδιά στα 6 παιδικά κανάλια (Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Baby TV, SMILE, duck TV) που είναι διαθέσιμα μέσω της COSMOTE TV. Επίσης, τη νέα τηλεοπτική σεζόν στα κανάλια COSMOTE CINEMA, θα κάνουν, μεταξύ άλλων, πρεμιέρα οι ταινίες κινουμένων σχεδίων «Τα αυγά και τα πασχάλια», «Η παρέα των θαυμάτων», «Αργοναύτες: Η οργή του Ποσειδώνα» και «Μπελ: Ο δράκος και η Πριγκίπισσα».

Πλούσιο είναι και το περιεχόμενο που διατίθεται στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 3.100 επεισόδια παιδικών σειρών (Lego DreamZzz, Garfield Show κλπ), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Nick+ και duck TV, καθώς και επεισόδια των καναλιών Disney και Disney Junior.