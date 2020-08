COSMOTE TV: Τα Top της τηλεθέασης για την εβδομάδα που πέρασε -Ποδόσφαιρο, αλλά και ταινίες που ξεχώρισαν

Το πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα της COSMOTE TV με ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις από τις κορυφαίες διοργανώσεις των UEFA Champions League και UEFA Europa League, καθώς και το ΝΒΑ κέρδισε την προτίμηση του κοινού την εβδομάδα 17-23/8.

Ειδικότερα, οι αγώνες Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου, Λειψία – Παρί Σεν Ζερμέν, Λιόν - Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ - Σαχτάρ Ντόνετσκ, και η αναμέτρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ έφτασαν στην κορυφή της τηλεθέασης.

Μεγάλη επισκεψιμότητα υπήρξε και στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus), όπου οι συνδρομητές επέλεξαν για 2η συνεχή εβδομάδα την ταινία «Φαντασία» με τους Στέλιο Μάινα, Ρένα Μόρφη και Γιάννη Στάνκογλου, το περιπετειώδες «Spider in the Web» και το πρόσφατο επεισόδιο της χιουμοριστικής εκπομπής «Στο Πλεχτό». Από τις σειρές που βρίσκονται στον κατάλογο, την υψηλότερη τηλεθέαση σημείωσαν οι τίτλοι «Banking District» και «Reprisal».

Στα COSMOTE CINEMA κανάλια, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν το βραβευμένο στο φεστιβάλ Βερολίνου «Κλέφτης Αλόγων» (Out Stealing Horses) με τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ και το all-time classic «Δίδυμοι Μπελάδες» (The Parent Trap).

Επίσης, οι κινηματογραφικοί τίτλοι που ενοικιάστηκαν περισσότερο μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club είναι το θρίλερ «Βαθιά Άγρια Θάλασσα 3» (Deep Blue Sea 3) και τα παιδικά «Φύγαμε» (Onward) και «The Swan Princess: A Royal Wedding».

Τέλος, οι φίλοι του ντοκιμαντέρ επέλεξαν το COSMOTE HISTORY HD και ειδικότερα τις σειρές «Σύγχρονοι Γέροντες», «Οι Μαμάδες του Αιγαίου» και «Ελλάδα από το Α έως το Ω».