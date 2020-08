Cosmote TV: Οσα ξεχώρισαν σε τηλεθέαση την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

Πολλές και διαφορετικές ταινίες βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου στην Cosmote TV.

Το διαχρονικό αριστούργημα του Σέρτζιο Λεόνε, «Κάποτε στη Δύση» (Once Upon a Time in the West), με τους Χένρι Φόντα, Κλαούντια Καρντινάλε και Τσαρλς Μπρόνσον (COSMOTE CINEMA 1HD), η τοποθετημένη στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Αλέξη Καρδαρά (Γκίνες, Η Ληστεία) με τίτλο «Φαντασία», που αποτίνει φόρο τιμής στον κόσμο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με πρωταγωνιστές τους Στέλιο Μάινα, Ρένα Μόρφη και Γιάννη Στάνκογλου (COSMOTE CINEMA 1HD), αλλά και τα παιδικά «Φύγαμε» (Onward) και «Η Ταινία Lego Ninjago» -στην υπηρεσία Movies Club- βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου στην COSMOTE TV

Από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV, το ενδιαφέρον των συνδρομητών συγκέντρωσαν το βιογραφικό «Μαίρη Σέλλεϋ» για την ερωτική σχέση της νεαρής Μαίρη Γουόλστονκραφτ-Γκόντγουιν με τον ποιητή Πέρσι Σέλεϊ και τη συγγραφή του εμβληματικού «Φρανκενστάιν», όπου τον κεντρικό ρόλο έχει η ανερχόμενη Έλ Φάνινγκ, το ερωτικό δράμα από την Ολλανδία «Η Βασίλισσα της καρδιάς» (Queen of Hearts), αλλά και οι νέες σειρές «Reprisal» με την Άμπιγκεϊλ Σπένσερ και «Banking District». Σταθερά ψηλά στην προτίμηση του κοινού βρέθηκε -για άλλη μία εβδομάδα- η χιουμοριστική εκπομπή της COSMOTE TV «Στο Πλεχτό» (COSMOTE TV Plus).

Τέλος, οι φαν των ντοκιμαντέρ επέλεξαν το COSMOTE HISTORY HD και ειδικότερα τις σειρές «Αγιορείτικη Μαγειρική Κληρονομιά», «Σύγχρονοι Γέροντες» και «Οι Μπλε Ζώνες της Μακροζωίας: Ικαρία».